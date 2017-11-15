AKP'li kardeşim, bu iki tipi iyi tanı, bil ki ondan sana hayır yok

Çünkü artık bu trolkafaları tanıtmak istemiyorum.

İkisi de üç-beş biner satan iki ayrı gazetede yazıyor.

Güya ikisi de AKP’yi destekliyor...

*

İkisi de Cumhurbaşkanı Atatürk’ü saygıyla andığı için, AKP’li bazı ilçeler 10 Kasım günü otobüs kaldırdığı için panikte...

Aynı gün iki ayrı gazetede, ikisi de aynı provokasyonu yapıyor.

*

- Biri diyor ki:

“Varsın 2019’daki seçimi kaybedelim, ama Atatürk demeyelim...”

- Öteki ise daha azgın azınlık... Provokasyonu daha da ileri götürüyor ve diyor ki:

“Orduya yine Kemalistler hâkim oluyor...”

*

AKP’ye oy veren kardeşim... Bil ki, bu iki adamın da tek derdi var.

İkisi de panikte...

Sattığı üç-beş bin gazete ile Cumhurbaşkanı’nın uçağından inmeyen, ekmeğini, milletin bir parçasını, ötekinin düşmanı haline getirerek kazanacağına inanan insanlar bunlar...

*

Bu iki adam da çok iyi biliyor ki...

Bu ülkenin makul muhafazakârı ile makul moderni, bu ülkeyi bu ülke yapan ortak değerler üzerinde birleşirse...

Kan ve nefret üzerine kurulu o rantiye düzeni berhava olacak, maması kesilecek...

*

Çünkü rızkını, her gün bu milletin modern parçasına ve Atatürk’e küfrederek kazanıyor...

*

AKP’li kardeşim...

Bu iki tipten de ne sana, ne bana, ne hepimize, ne de milletimize hayır gelir...

Sen de burun kıvırma, dudak bükme kardeşim

BAK makul kardeşim...

Karşı olduğun, oy vermediğin AKP, 10 Kasım için otobüs kaldırıyorsa burun kıvırma, dudak bükme...

AKP, Atatürk duygusu üzerinde bir mutabakata yanaşıyorsa alkışla...

Bil ki bu ülkede...

Konya, Diyarbakır, Sultanbeyli 29 Ekim’i coşkuyla kutladığı gün...

Bil ki bu ülkede...

İzmir, Muğla Ramazan Bayramı’nı en renkli ve coşkulu haliyle yaşadığı gün...

Biz yeniden bir millet olacağız...

VIP YOLCULARI, SİZE NASIL BAKILDIĞINI BİR GÖRSENİZ

ÖNCEKİ gün, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın verdiği mülakatı okudum.

Bu çift bende hep mutlu bir aile izlenimi yarattı.

Başak Demirtaş, geri planda durma sanatını en iyi bilen insanlardan biri...

Selahattin Demirtaş tutuklandıktan sonra devletin aklına gelen ilk iş, onları VIP salonlarından atmak olmuş...

O da haklı olarak diyor ki, “AKP’li ilçe başkanlarının uzak akrabaları bile VIP’ten geçiyor...”

Vallahi uçağı çok sık kullanan bir yolcu olarak benim gözlemim de bu...

Ama inanın ben “VIP’ten geçmeyi bir imtiyaz değil, tam aksine ağır bir yük olarak” görüyorum.

Çünkü uçak yolcularının, herkes yerine oturduktan sonra VIP’ten gelip uçağın ön koltuklarına yerleşen insanlara nasıl baktıklarını görüyor, neler mırıldandıklarını duyuyorum.

O yüzden Başak Demirtaş’a söyleyeceğim şu olur:

VIP’ten geçmemek size de, hepimize de daha çok yakışır...

GÜNÜN TESTİ

13 ZEKÂ BELİRTİSİNDEN KAÇI SİZLERDE DE VAR





KAYNAK ciddi...

Dünyaca ünlü ekonomi sitesi “Business Insider”...

Zekânın 13 belirtisi varmış.

Haydi gelin hepimize zekâ testi uygulayalım.

- Dikkatleri kolay dağılmaz...

Bende yok...

- Uyum kapasiteleri yüksektir...

Bazıları buna “Döneklik” diyor. Allah’a şükür, bende ziyadesiyle var.

- Neyi bilmediklerini iyi bilirler.

Bende var ama göstermem. Yarım puan.

- İflah olmaz derecede meraklı olurlar.

Bende var.

- Farklı fikirlere açık olurlar.

En azından öyle olduğum izlenimi veriyorum. Var sayılır yani. Ama yarım puan.

- Yalnızlıklarından keyif alırlar.

Uuu hem de nasıl.

- İradeleri güçlüdür...

Bak işte bu bende hiç yok...

- Eğlencelidirler...

Instagram’daki Mariachi videoma bakın anlarsınız.

Bende çok var.

- Gece kuşu olurlar.

Evet öyleyim. Ama dışarıda değil, BluTV ve Netflix karşısında.

- Başkalarının deneyimlerini dikkate alırlar...

Kararsızım.

Yarım puan.

- İlgisiz görünen konuları bağdaştırırlar.

Fehmi Koru kuralı yani. Bende de en çok olan şey.

- İşleri ertelerler...

Hayat mottom şudur: “Yarının işini bugünden yapma... Yarın da yapmayıp öbür güne bıraksan da olur...” Var yani bende.

- Büyük sorunları dert edinirler...

İşte bende hiç olmayan tek şey.

BENİM PUANIM 8.5 ÇIKTI ZEKİDEN AZ VASATTAN ÇOK

- YEDİ tam puanım var. Üç eksi puan, üç de yarım. Bu durumda zekâ puanım 13 üzerinden 8.5.

Yani çok zekiden 4.5 puan eksiğim, ortalama zekâdan 2.5 puan yukarıdayım.

KADINDA ALTIN ORANI ÇOK İYİ BİLDİĞİM İSPATLANDI





BİLİYORSUNUZ peniste “altın oranın” ne olduğunun hesabını yapmaya kalktım, meslek büyüklerimden epey zılgıt yedim. Ama dün Posta gazetesinde çıkan bir haber ve fotoğraf bana çok iyi bir fırsat verdi. Arkadaş ben, 8.5 zekâ puanım, 9.5 duygusal zekâ puanımla, kadın bedeninde “altın oranın” ne olduğunu çok iyi biliyorum. Eski Yunan felsefesine göre “kusursuz” olan altın orana en uygun kadın Scarlett Johansson seçilmiş... Bu kadın daha 24 yaşındayken bunu söylemiştim...

Şimdi 32 yaşına geldi ve yine aynı şeyi söylüyorum. Ve şimdiden iddia ediyorum ki, 40’lı yaşlarına geldiğinde daha da yüksek sesle haykıracağım.

Ey erkek milleti... Şu fotoğrafa, şu kadına sen de bak ve benimle birlikte haykır...

Haykır ki, sıfır beden bile duysun...