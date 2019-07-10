AK Parti kurmaylarının 7 Temmuz gecesi sohbeti

*
Düşünün gencecik bir lider...
Miçotakis...
Yunanistan’ın iki merkez partisinden biri olan Yeni Demokrasi’nin başına geçmiş...
Ve 4 yıldır süren Çipras sol yönetimine son vermiş.
*
Aldığı oy yüzde 39...
Ama mecliste tek başına hükümeti kurabilecek sandalye çoğunluğunu elde etmiş...
Şimdi bir düşünün...
Başka hiçbir partiye ihtiyaç duymadan, hiçbir ittifaka girmeden tek başına hükümet kurmayı başarmış bir başbakan mı daha rahattır?
Yoksa yüzde 51’i elde etmek için yanına mutlaka birini almak, bir ittifak kurmak ve o ittifakın gerektirdiği dengeleri gözetmek zorunda olan bir başkan mı?
*
Siyaset, kendi kanunlarını kendi yazan bir şey...
Bazen her şeyi kendinize göre dizayn ettiğinizi düşünüyorsunuz...
Ama bir bakıyorsunuz siyaset sizi dizayn etmiş.
KADIN FİNAL İZLEYİCİSİ ERKEK FİNALİNİ YAKALADI
GEÇEN pazar ABD milli takımının zaferi ile biten Dünya Kadın Futbol Şampiyonası, kadın sporları tarihinde bir dönüm noktası oldu.
Kadın futbolu büyük bir televizyon izleyicisi çekmeye başladı.
*
Final maçının reytinglerini almadım.
Ama geçen hafta yapılan ABD-Fransa milli takımları arasındaki maçı sadece ABD’de 8.2 milyon kişi canlı olarak izlemiş.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu örneği vereyim.
Geçen yıl yapılan Dünya Futbol Şampiyonası final maçından beri böyle bir rakam olmamış.
*
Kadın futbol şampiyonası maçlarının yayın haklarına sahip olan Fox TV’ye göre kadın maçlarının ilk üç haftadaki karşılaşmalarını dünyada 1 milyar kişi izlemiş.
*
Ancak şunu üzülerek söyleyeyim ki Türkiye’de kadın futbolu henüz tam ivme kazanamadı.
ÇİZGİ ROMAN VE MİZAH TARİHİMİN BİR SAYFASI KAPANDI
HAYATIMIN mizah anlayışını değiştiren çizgi dergiyle 1960’lı yılların sonunda tanıştım.
Derginin adı “Mad”di...
Amerikan yerleşik ve merkezi kültürünün bütün kişileri, filmleri ve televizyon programlarını tiye alan harika bir dergiydi.
Her sayısının kapağında “Alfred E. Neuman” isimli bir karakter vardı.
Onun “Me worry” (Benim kafama taktığımı mı sanıyorsun) sözü, Robert De Niro’nun “Taksi Şoförü” filmindeki ünlü “You talking to me” (Bana mı diyorsun) sözü kadar etkili oldu.
*
Derginin özellikle iki çizerine hayrandım.
Bir Don Martin, öteki Sergio Aragones...
Hele Don Martin’in çizdiği karakteri gördükçe yerlere yıkılıyordum. Don Martin’le daha sonra benim genel yayın yönetmenliğim sırasında “Aydın
Doğan Karikatür Yarışması”nın jüri üyesi olarak Türkiye’ye geldiğinde tanışmış ve güzel bir hafta geçirmiştim.
*
Mad 1952 yılında yayın hayatına başlamıştı.
Tirajı 1960’lı yıllarda 3 milyonlara yaklaşmıştı.
İşte o harika dergi geçen hafta yayın hayatına son verdi.
Benim için geçen haftanın en hüzünlü hatırası buydu.
Bütün gençliğimin ve hayatımın çok önemli bir parçası da gitti...
NE BURNİNG MAN, NE GLASTONBURY EN ÇOK GİTMEK İSTEDİĞİM FUAR BU
NE Burning Man, ne Coachella, ne Glastonbury...
Benim bugünlerde en çok katılmak istediğim kültür olayı Comic Con fuarı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde her yıl düzenlenen fuar, dünyanın en büyük çizgi roman festivali.
Ancak son yıllarda Marvel ve DC Comics filmleri nedeniyle özel bir anlam kazandı.
Disney ve bütün büyük film yapımcıları en iddialı filmlerinin tanıtımlarını burada yapıyor.
Bu yıl 18-21 Temmuz arasında düzenlenecek olan fuarda “Game of Thrones”un en ünlü oyuncuları gelip söyleşiler yapacak.
Aklınızda olsun... Şu an bütün dünyada çok “in”...
BURNİNG MAN OUT, TANKWA KAROO İN
MODERN sanatın ‘hipster’larına bir iyi bir kötü haberim var.
Orada burada “Burning Man’a gidiyorum” falan diye hava atmaya kalkmayın.
Burning Man hızla out oluyor.
Hatta gidenler küçümseniyor artık...
Onun yerine yükselen festival Güney Afrika Tankwa Karoo Milli Parkı’nda nisan ayında düzenlenen “AfrikaBurn”...
O da bir çöl festivali... Yani İstanbul’da hava atmak istiyorsanız artık asıl adres burası.
EN SNOPLAR İÇİN HÂLÂ BAYREUTH 1 NUMARA
MESELA Ali Esat gibi burnundan kıl aldırmayan gerçek bir snopsanız...
Ve bir de bu halinizden memnunsanız... Etrafınızdaki Burning Man kabilesini fena halde sarakaya alanlardansanız...
Fark yaratmak için hâlâ en güzel yer Almanya’daki Bayreuth Wagner Festivali...
Ama uyarayım.
Dünyada bileti en zor bulunan festivallerin başında geliyor.
Her yıl 500 binden fazla insan başvuruyor.
Bir aylık festival konserleri için sadece 50 bin bilet var.
Ayıptır söylemesi bendeniz 25 Temmuz gecesi “Tannhauser” için biletimi ayarladım.
Nereden buldun diye sormayın. Almanya’da bağlantılarım var. Ama sakın SETA’cılara söylemeyin...
Yoksa ben de bu müstesna “think tank”imizin paletleri altında kalırım...
AK Parti kurmaylarının 7 Temmuz gecesi sohbeti
7 Temmuz gecesi Yunanistan seçimlerinin sonuçları gelmeye başladığında acaba AK Parti yöneticileri kendi aralarında neler konuşmuşlardır?
*
Düşünün gencecik bir lider...
Miçotakis...
Yunanistan’ın iki merkez partisinden biri olan Yeni Demokrasi’nin başına geçmiş...
Ve 4 yıldır süren Çipras sol yönetimine son vermiş.
*
Aldığı oy yüzde 39...
Ama mecliste tek başına hükümeti kurabilecek sandalye çoğunluğunu elde etmiş...
Şimdi bir düşünün...
Başka hiçbir partiye ihtiyaç duymadan, hiçbir ittifaka girmeden tek başına hükümet kurmayı başarmış bir başbakan mı daha rahattır?
Yoksa yüzde 51’i elde etmek için yanına mutlaka birini almak, bir ittifak kurmak ve o ittifakın gerektirdiği dengeleri gözetmek zorunda olan bir başkan mı?
*
Siyaset, kendi kanunlarını kendi yazan bir şey...
Bazen her şeyi kendinize göre dizayn ettiğinizi düşünüyorsunuz...
Ama bir bakıyorsunuz siyaset sizi dizayn etmiş.
KADIN FİNAL İZLEYİCİSİ ERKEK FİNALİNİ YAKALADI
GEÇEN pazar ABD milli takımının zaferi ile biten Dünya Kadın Futbol Şampiyonası, kadın sporları tarihinde bir dönüm noktası oldu.
Kadın futbolu büyük bir televizyon izleyicisi çekmeye başladı.
*
Final maçının reytinglerini almadım.
Ama geçen hafta yapılan ABD-Fransa milli takımları arasındaki maçı sadece ABD’de 8.2 milyon kişi canlı olarak izlemiş.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu örneği vereyim.
Geçen yıl yapılan Dünya Futbol Şampiyonası final maçından beri böyle bir rakam olmamış.
*
Kadın futbol şampiyonası maçlarının yayın haklarına sahip olan Fox TV’ye göre kadın maçlarının ilk üç haftadaki karşılaşmalarını dünyada 1 milyar kişi izlemiş.
*
Ancak şunu üzülerek söyleyeyim ki Türkiye’de kadın futbolu henüz tam ivme kazanamadı.
ÇİZGİ ROMAN VE MİZAH TARİHİMİN BİR SAYFASI KAPANDI
HAYATIMIN mizah anlayışını değiştiren çizgi dergiyle 1960’lı yılların sonunda tanıştım.
Derginin adı “Mad”di...
Amerikan yerleşik ve merkezi kültürünün bütün kişileri, filmleri ve televizyon programlarını tiye alan harika bir dergiydi.
Her sayısının kapağında “Alfred E. Neuman” isimli bir karakter vardı.
Onun “Me worry” (Benim kafama taktığımı mı sanıyorsun) sözü, Robert De Niro’nun “Taksi Şoförü” filmindeki ünlü “You talking to me” (Bana mı diyorsun) sözü kadar etkili oldu.
*
Derginin özellikle iki çizerine hayrandım.
Bir Don Martin, öteki Sergio Aragones...
Hele Don Martin’in çizdiği karakteri gördükçe yerlere yıkılıyordum. Don Martin’le daha sonra benim genel yayın yönetmenliğim sırasında “Aydın
Doğan Karikatür Yarışması”nın jüri üyesi olarak Türkiye’ye geldiğinde tanışmış ve güzel bir hafta geçirmiştim.
*
Mad 1952 yılında yayın hayatına başlamıştı.
Tirajı 1960’lı yıllarda 3 milyonlara yaklaşmıştı.
İşte o harika dergi geçen hafta yayın hayatına son verdi.
Benim için geçen haftanın en hüzünlü hatırası buydu.
Bütün gençliğimin ve hayatımın çok önemli bir parçası da gitti...
NE BURNİNG MAN, NE GLASTONBURY EN ÇOK GİTMEK İSTEDİĞİM FUAR BU
NE Burning Man, ne Coachella, ne Glastonbury...
Benim bugünlerde en çok katılmak istediğim kültür olayı Comic Con fuarı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde her yıl düzenlenen fuar, dünyanın en büyük çizgi roman festivali.
Ancak son yıllarda Marvel ve DC Comics filmleri nedeniyle özel bir anlam kazandı.
Disney ve bütün büyük film yapımcıları en iddialı filmlerinin tanıtımlarını burada yapıyor.
Bu yıl 18-21 Temmuz arasında düzenlenecek olan fuarda “Game of Thrones”un en ünlü oyuncuları gelip söyleşiler yapacak.
Aklınızda olsun... Şu an bütün dünyada çok “in”...
BURNİNG MAN OUT, TANKWA KAROO İN
MODERN sanatın ‘hipster’larına bir iyi bir kötü haberim var.
Orada burada “Burning Man’a gidiyorum” falan diye hava atmaya kalkmayın.
Burning Man hızla out oluyor.
Hatta gidenler küçümseniyor artık...
Onun yerine yükselen festival Güney Afrika Tankwa Karoo Milli Parkı’nda nisan ayında düzenlenen “AfrikaBurn”...
O da bir çöl festivali... Yani İstanbul’da hava atmak istiyorsanız artık asıl adres burası.
EN SNOPLAR İÇİN HÂLÂ BAYREUTH 1 NUMARA
MESELA Ali Esat gibi burnundan kıl aldırmayan gerçek bir snopsanız...
Ve bir de bu halinizden memnunsanız... Etrafınızdaki Burning Man kabilesini fena halde sarakaya alanlardansanız...
Fark yaratmak için hâlâ en güzel yer Almanya’daki Bayreuth Wagner Festivali...
Ama uyarayım.
Dünyada bileti en zor bulunan festivallerin başında geliyor.
Her yıl 500 binden fazla insan başvuruyor.
Bir aylık festival konserleri için sadece 50 bin bilet var.
Ayıptır söylemesi bendeniz 25 Temmuz gecesi “Tannhauser” için biletimi ayarladım.
Nereden buldun diye sormayın. Almanya’da bağlantılarım var. Ama sakın SETA’cılara söylemeyin...
Yoksa ben de bu müstesna “think tank”imizin paletleri altında kalırım...