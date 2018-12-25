Başarı Hikayeleri; Çağan Yüksel

Bazı insanlar vardır, başkalarını başarısızlıklarını, kötü olayları anlatmaya bayılırlar.
Hatta Almancada “Schadenfreude” denen yani başkalarının başına gelen kötü olaylardan mutlu hissetme hali beni tam tersine mutsuz ediyor. Ben daha çok insanların başarıları ile mutlu oluyorum, bu yüzden de onları olabildiğinde destekliyorum. Bu yüzden 2018’i kapatıp 2019’a girdiğimiz bu dönemde ve ocak ayı boyunca başarılı olmuş kişilerden bahsederek sizlere de moral vermek ve yeni yıl hedeflerinize ulaşmada biraz olsun cesaretlendirebilmek istiyorum.
Bu serideki ilk isim Çağan Yüksel. Kendisi şu an tüm dünyada büyük bir dönüşümden geçen reklamcılık sektöründen geçiyor. Şu an eminim ki Türkiye’de de bu sektördeki hemen herkes geleceğe dair bazı şüpheler ve korkular yaşıyordur. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da bu işin dev şirketleri bile zarar üstüne zarar açıklıyor, tüm iş yapış modellerini gözden geçiyorlar. Müşteri ve ajans arasında zarar görmüş ilişkileri yeniden onarmanın yollarına bakıyorlar. Çağan da kendi yolunu teknoloji üreterek çiziyor.
Türkiye’de çeşitli sanat okullarının yetenek sınavlarından dereceler alan Çağan Yüksel, burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi’nde grafik tasarım okumayı tercih etti. Bilkent’teki eğitiminden sonra 2001 yılında ABD’ye gitti ve ülkenin en iyi ilk üç sanat okulundan biri olan SCAD’ta Bilgisayar Sanat Bölümü’nü bitirdi.
Creative Bubble şirketinde animasyon ve hareketli görseller tasarımcısı olarak işe başladı. Hareketli grafikler ve müziğe olan merakı sayesinde video jockeyliğe başladı. Crobar ve Pasha gibi önemli kulüplere içerik geliştirdi.Çok kısa sürede dünya çapında tanınan Yüksel, dünyanın en bilinen DJ’lerine orijinal içerik üretti ve turnelere katıldı. Video projeksiyon sistemlerine entegre özel animasyonlar üretti.
Mad House’da kıdemli tasarımcı olarak çalıştı. O dönemde hologram teknolojisini Danimarka’dan ABD’ye getiren ilk kişi oldu. Smoke and Mirrors görsel efekt şirketinde sanat yönetmeni olarak görev aldı ve bir yıl içinde bu şirketin tasarım bölümünü kurarak, New York, Londra ve Pekin’de milyonlarca dolarlık bir ciroya ulaştırdı. Victoria’s Secret şovlarının video kurguları, animasyonlarını yaptı. Olağanüstü yetenek program ile green card aldı. 50’den fazla ödüle sahip. 2013 yılında kendi şirketini kurdu (Grafx). Ardından sağlık sektörüne özel çözümler üreten Globe Health’i kurdu. Dreamspace şirketi ile de geleceğin teknolojilerini içeren hizmetler sunmaya başladı.
Şu an özelikle AR/VR alanı başta olmak üzere yenilikçi projeler üzerinde çalışıyor. AR/VR için içerik üretiminden, mobil oyun tasarımına, etkileşimli hologram üretiminden lokasyon bazlı iş çözümlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.
Çağan Yüksel de İhtiyaç Haritası projesinin daha da ileri gitmesi için emek vermiş. Kendisi o süreci şu şekilde anlatıyor:
“New York Türk Film Festivali’nin grafik tasarım ihtiyaçları için çalışıyordum. O dönemde Mert Fırat’la tanıştım. 2015 yılında İstanbul’a geldiğimde de Mert İhtiyaç Haritası’ndan bahsetti. Ben de ülkeme ve ülkemdeki bu kadar değerli bir sosyal sorumluluk projesine destek olmak istedim.”
İhtiyaç haritasındaki geliştirmelerin sonuçlarını ise şu şekilde anlatıyor:
“İhtiyaç Haritası, yeni tasarımı ile 3 Temmuz 2017 tarihinde yayına alındı. Yeni versiyonun ilk ayında sayfa görüntüleme sayısı %15 arttı. Ziyaretçilerin farklı sayfa görüntüleme sayısı %28 arttı. Sayfada geçirilen ortalama süre %5 yükseldi ve artıyor. Bir yılın sonunda sayfa görüntüleme sayısı %46, farklı sayfa görüntüleme %38, sayfada geçirilen ortalama süre %12 artarken, hemen çıkma oranında %37 düşüş sağlandı.
İlk versiyondaki sürümde İhtiyaç Haritası’nda ihtiyaç ve destek kayıtları için sadece açıklama bilgisi belirtilebiliyordu. Yeni versiyon ile birlikte gönüllü ve malzeme sayıları ayrı ayrı belirtilebiliyor. Sisteme bir yıl içerisinde 1 milyona yakın malzeme ihtiyacı eklendi. Beş yüz bin malzeme ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.”
Okuduğunuz gibi başarılı bir kariyer genellikle tek bir şirkette, sürekli emin adımlarla yükselerek gelmiyor. Bu yolda yükselişler kadar düşüşler, düşüşler kadar yeniden kalkışlar var. Değişime ayak uydurmak, sürekli kendini geliştirmek, gerektiğinde yön değiştirmek, yeni ortamlara girmek, yeni networkler oluşturmak, topluma geri vermek ve çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başarının anahtarı bunlar. Bu serideki diğer kişilerde de aynılarını göreceksiniz.
Bir başka temel nokta da haklarında yazmayı düşündüğüm hemen herkesin bir şekilde kazandıkları bilgi birikimi ve tecrübeleri topluma bir şekilde geri verebilmek için sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaları.
Siz de 2019’u öyle iyi değerlendirin ki 2020’ye geldiğinizde kendinize bu zamana kadar edindiklerimi topluma nasıl geri verebilirim diye sorun ve kişisel gelişiminize hızla devam edin.
Başarı Hikayeleri; Çağan Yüksel
Bazı insanlar vardır, başkalarını başarısızlıklarını, kötü olayları anlatmaya bayılırlar.
Hatta Almancada “Schadenfreude” denen yani başkalarının başına gelen kötü olaylardan mutlu hissetme hali beni tam tersine mutsuz ediyor. Ben daha çok insanların başarıları ile mutlu oluyorum, bu yüzden de onları olabildiğinde destekliyorum. Bu yüzden 2018’i kapatıp 2019’a girdiğimiz bu dönemde ve ocak ayı boyunca başarılı olmuş kişilerden bahsederek sizlere de moral vermek ve yeni yıl hedeflerinize ulaşmada biraz olsun cesaretlendirebilmek istiyorum.
Bu serideki ilk isim Çağan Yüksel. Kendisi şu an tüm dünyada büyük bir dönüşümden geçen reklamcılık sektöründen geçiyor. Şu an eminim ki Türkiye’de de bu sektördeki hemen herkes geleceğe dair bazı şüpheler ve korkular yaşıyordur. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da bu işin dev şirketleri bile zarar üstüne zarar açıklıyor, tüm iş yapış modellerini gözden geçiyorlar. Müşteri ve ajans arasında zarar görmüş ilişkileri yeniden onarmanın yollarına bakıyorlar. Çağan da kendi yolunu teknoloji üreterek çiziyor.
Türkiye’de çeşitli sanat okullarının yetenek sınavlarından dereceler alan Çağan Yüksel, burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi’nde grafik tasarım okumayı tercih etti. Bilkent’teki eğitiminden sonra 2001 yılında ABD’ye gitti ve ülkenin en iyi ilk üç sanat okulundan biri olan SCAD’ta Bilgisayar Sanat Bölümü’nü bitirdi.
Creative Bubble şirketinde animasyon ve hareketli görseller tasarımcısı olarak işe başladı. Hareketli grafikler ve müziğe olan merakı sayesinde video jockeyliğe başladı. Crobar ve Pasha gibi önemli kulüplere içerik geliştirdi.Çok kısa sürede dünya çapında tanınan Yüksel, dünyanın en bilinen DJ’lerine orijinal içerik üretti ve turnelere katıldı. Video projeksiyon sistemlerine entegre özel animasyonlar üretti.
Mad House’da kıdemli tasarımcı olarak çalıştı. O dönemde hologram teknolojisini Danimarka’dan ABD’ye getiren ilk kişi oldu. Smoke and Mirrors görsel efekt şirketinde sanat yönetmeni olarak görev aldı ve bir yıl içinde bu şirketin tasarım bölümünü kurarak, New York, Londra ve Pekin’de milyonlarca dolarlık bir ciroya ulaştırdı. Victoria’s Secret şovlarının video kurguları, animasyonlarını yaptı. Olağanüstü yetenek program ile green card aldı. 50’den fazla ödüle sahip. 2013 yılında kendi şirketini kurdu (Grafx). Ardından sağlık sektörüne özel çözümler üreten Globe Health’i kurdu. Dreamspace şirketi ile de geleceğin teknolojilerini içeren hizmetler sunmaya başladı.
Şu an özelikle AR/VR alanı başta olmak üzere yenilikçi projeler üzerinde çalışıyor. AR/VR için içerik üretiminden, mobil oyun tasarımına, etkileşimli hologram üretiminden lokasyon bazlı iş çözümlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.
Çağan Yüksel de İhtiyaç Haritası projesinin daha da ileri gitmesi için emek vermiş. Kendisi o süreci şu şekilde anlatıyor:
“New York Türk Film Festivali’nin grafik tasarım ihtiyaçları için çalışıyordum. O dönemde Mert Fırat’la tanıştım. 2015 yılında İstanbul’a geldiğimde de Mert İhtiyaç Haritası’ndan bahsetti. Ben de ülkeme ve ülkemdeki bu kadar değerli bir sosyal sorumluluk projesine destek olmak istedim.”
İhtiyaç haritasındaki geliştirmelerin sonuçlarını ise şu şekilde anlatıyor:
“İhtiyaç Haritası, yeni tasarımı ile 3 Temmuz 2017 tarihinde yayına alındı. Yeni versiyonun ilk ayında sayfa görüntüleme sayısı %15 arttı. Ziyaretçilerin farklı sayfa görüntüleme sayısı %28 arttı. Sayfada geçirilen ortalama süre %5 yükseldi ve artıyor. Bir yılın sonunda sayfa görüntüleme sayısı %46, farklı sayfa görüntüleme %38, sayfada geçirilen ortalama süre %12 artarken, hemen çıkma oranında %37 düşüş sağlandı.
İlk versiyondaki sürümde İhtiyaç Haritası’nda ihtiyaç ve destek kayıtları için sadece açıklama bilgisi belirtilebiliyordu. Yeni versiyon ile birlikte gönüllü ve malzeme sayıları ayrı ayrı belirtilebiliyor. Sisteme bir yıl içerisinde 1 milyona yakın malzeme ihtiyacı eklendi. Beş yüz bin malzeme ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.”
Okuduğunuz gibi başarılı bir kariyer genellikle tek bir şirkette, sürekli emin adımlarla yükselerek gelmiyor. Bu yolda yükselişler kadar düşüşler, düşüşler kadar yeniden kalkışlar var. Değişime ayak uydurmak, sürekli kendini geliştirmek, gerektiğinde yön değiştirmek, yeni ortamlara girmek, yeni networkler oluşturmak, topluma geri vermek ve çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başarının anahtarı bunlar. Bu serideki diğer kişilerde de aynılarını göreceksiniz.
Bir başka temel nokta da haklarında yazmayı düşündüğüm hemen herkesin bir şekilde kazandıkları bilgi birikimi ve tecrübeleri topluma bir şekilde geri verebilmek için sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaları.
Siz de 2019’u öyle iyi değerlendirin ki 2020’ye geldiğinizde kendinize bu zamana kadar edindiklerimi topluma nasıl geri verebilirim diye sorun ve kişisel gelişiminize hızla devam edin.