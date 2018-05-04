Trafik Sezonu Başlıyor

Aynı caddeler, aynı sokaklar… Allahtan en yoğun araç trafiğinin yaşandığı Ordu, İnönü ve Atatürk caddelerinde zaman zaman ikinci sıralar nedeniyle aksasa da trafik akıcı bir şekilde olduğu için hani derler ya “trafik kitlendi” diye, işte bu “kilitlenme” olayı şehrimizde pek fazla yaşanmıyor. Ancak daha önceki trafikle ilgili yazımda bahsetmiştim. Kent merkezinin ana arterleri olan Atatürk ve Ordu Caddelerinde iki yönlü parklanma yasaklanmalı, yerlerine Atatürk ile Ordu Caddesi’nde bulunan cepler kısa süreli park yapacak araçlar için kullanılmalı. Dar bir cadde olan Ordu Caddesi’nde hiç olmazsa caddenin bir yönüne park yasağı uygulanmalı. Keşmekeş yaratan noktalar yok mu? Elbet var. Hemen aklıma gelen; Hacı Keşfettin Caddesi ve Terziler Caddesi ile Yoğurthane Sokak (trafonun bulunduğu kavşak) trafiği mutlaka tek yönlü yapılmalı. Yaz aylarına girmek üzereyiz, her geçen gün yeni araçların trafiğe girmesinin yanında özellikle yaz aylarında araç trafiği daha da yoğun yaşanıyor.

Kent trafiğinin sadece kent içinden ibaret olmadığını herkes bilir. Büyükşehir Belediyesi’nin kara yolları projesi vardı. Ne oldu? Proje Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Edip Uğur’un prestij projesiydi. Bandırma-Bursa-Balıkesir- Çanakkale güzergâhında önemli bir çevre yolu olan bölgede Hava üssünden AVM istikametine doğru kara yolları projesine göre bir hilkat garibesi gibi olan ışıklı kavşak tarihe karışacak, alt ve üst geçitler sayesinde araçlar kesişmeden yollarına devam edebilecek. Aynı bölgede 1 hafta önce TIR’ların da karıştığı zincirleme trafik kazası bize bu projenin çok acele hayata geçirilmesi gerektiğini gösterdi. Başkan değişti proje rafa kalkmadıysa ne bekleniyor? Bu bölgede AVM bulunması sebebiyle trafik sorun olmaya devam ediyor. İçi dışı araçlar dolunca araçlar şehirlerarası yola park ediyor. Hemen yanındaki ana yolda neden park yasağı uygulanmaz? Bu bölgede en büyük sıkıntı AVM’nin yanlış yere yapılmasıydı. Asıl yeri 5 kilometre mesafede bulunan oto terminalin bulunduğu bölgede olmalıydı. AVM’nin yetersiz otoparkı nedeniyle çevre yollar araç parklarından geçilmez oluyor ama buna karşı 5 km mesafedeki Oto Terminal’de 25 yazıhanenin 20’si boş. Her saat başı sadece 3-4 otobüs geliyor ve gidiyor. Trafik sezonu başlıyor önlemleri görelim…