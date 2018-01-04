Kurlar enflasyonda kalıcı çift haneyi bile takmıyor

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon oranları, beklentilerin üzerinde çıktı ama piyasa bu yüksek oranlara tepki vermedi. Enflasyon açıklamasından sonra dolar kurunun düştüğü gözlenirken, piyasa oyuncuları zaten bu oranların beklendiğini, sıcak para girişi devam ettiği için kurlardaki düşüşün devam ettiğini söylüyorlar. Bir süre daha kurlardaki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0.69, üretici fiyat endeksi ise yüzde 1.37 oranında artış gösterdi. Bu oranlarla birlikte 2017 yıl sonu rakamları tüketicide yüzde 11.92, üreticide yüzde 15.47 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 12 aylık ortalama fiyat artışlarını ise tüketicide yüzde 11.14, üreticide yüzde 15.82 olarak açıkladı.

Beklentilerdeki ağırlık ortalama tüketici fiyatlarında aralık ayı için yüzde 0.59, yıllık bazda yüzde 11.81 oranlarındaydı. Konuştuğumuz bankacılar, piyasanın resmi tahminlerdeki son revizyonlara rağmen, enflasyonun yüzde 11,5-12 aralığında yılı tamamlamasını zaten beklediğini, o nedenle bu oranların piyasa için sürpriz olmadığını söylüyorlar. Bu yılın tümünde enflasyonun yüksek seyretmesini beklediklerini kaydeden bankacılar, yeniden tek haneye inilse bile yılın tümünde çift hanenin hakim olacağının altını çiziyorlar.

Aslında hem üretici fiyatlarındaki yüksek artış hem de çekirdek enflasyondaki yükseliş eğiliminin sürmesi yüksek enflasyonun kalıcı olacağının, bu yılın çift hanede devam edeceğinin göstergesi gibi. Çekirdek enflasyon oranı Aralık ayında yüzde 12.08’den yüzde 12.30’a yükselmiş bulunuyor.

BİZE ÖZGÜ RİSKLER

Yılın başında yüzde 5 olarak hedeflenen enflasyon oranları böylece hedefin 2 katından fazla artmış oldu. Daha iki ay önce Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunu yüzde 9.5 olarak revize etmişti ama bu bile büyük sapma gösterdi.

Bakanlar 2018 yılında enflasyonun yeniden tek haneye düşeceğini söyleseler de bu artık çok zor görünüyor. 2017 Ocak ayında yüzde 3.98 gibi çok yüksek bir oran vardı ve bu yıl ancak ocak ayı sonunda tek hane olabilir. Ancak elektrik fiyatlarına yapılan son yüzde 8.8’lik zam ve maktu vergilerdeki yüksek oranlı artışlara bakacak olursak, ocak ayı enflasyonunun da en az yüzde 2.5 civarında olması beklenebilir. O takdirde ocak ayı sonunda bile tek haneye inilmemiş olacak. Daha sonrasında ise 2017 aylık enflasyon oranları, Şubat’tan başlayarak yüzde 1.26, yüzde 1.04, yüzde 0.76, yüzde 0.52, yüzde 0.007 olarak sıralanıyor. Kısacası; Ocak sonunda tek haneye düşmediği takdirde sonra düşmesi neredeyse imkansız. Ocak sonunda tek haneye inse bile, daha sonrasında tekrar çift haneye çıkıp orada kalması büyük ihtimal gibi gözüküyor.

Enflasyon oranlarındaki artışın, faiz oranlarındaki yükselişin devamı anlamına geleceği açık. Kurlara ilişkin beklenti ise daha karmaşık. Bankacılar gelişmekte olan ülkelere sıcak para akışının devam ettiğini, Trump’ın etkisiyle, doların güçsüz trendini devam ettirdiğini söylüyorlar. Gelişmekte olan ülkelere ilişkin risk iştahı sürerken, TL’nin olumsuz etkilenmesinin ise ancak bize özgü risklerin realize olmasıyla mümkün olacağı belirtiliyor. Bu riskler de Zarrab davasından bu hafta çıkması beklenen karar, ardından bankalara ilişkin gelecek cezanın belirlenmesi, daha sonra başka yaptırımların devreye sokulup sokulmayacağı gibi unsurlar olarak sayılıyor.

Özetle; veriler kötü gelse de piyasadaki olumlu hava sürüyor.