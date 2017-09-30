MTV’ye yüzde 40 zam mı güldürmeyin

Geçtiğimiz yıl kasım ayında ÖTV sistemini değiştirerek matraha göre vergilendirmeyi hayata geçiren Ağbal, şimdi de aynı sistemi Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) adapte ederek, bunun en adil yol olduğunu söyledi. Unutanlar varsa hatırlatmakta fayda var. Kasım ayındaki matraha dayalı yeni ÖTV sistemi, kur artışıyla birlikte yeni model otomobillere adeta her ay gizli zam olarak yansıdı ve yansımaya devam ediyor. Yani araçlar kurla ithal edildiği için dolar ve Euro’da yaşanan artış otomatik olarak matrah fiyatını yükseltince, en alt dilim olan yüzde 45’lik ÖTV diliminde yer alan bir otomobil bir ay sonra yüzde 50, 2-3 ay sonra da yüzde 60’lık dilime girmeye başladı. Böylece yılbaşında vergiler dahil 65 bin TL olan bir otomobilin fiyatı yılın yarısında 80 bin TL’ye kadar yükseldi.

4.5 MİLYAR GELİR

4.5 milyar TL’lik ek gelir beklenen yeni MTV düzenlemesi de Naci Ağbal tarafından önceki gün, “MTV’de yüzde 40 artış” açıklamasıyla lanse edildi. Dün Hürriyet Ankara Büro’dan Neşe Karanfil’in ayrıntılarıyla yazdığı haberde de okuduğunuz gibi MTV’de motor hacmi ve yaş sınıfına ek olarak vergisiz fiyat yani meşhur matrah da eklendi. Baraj ise ÖTV’de olduğu gibi vergisiz fiyatı 40 bin TL ve altı olan otomobillerdi. Aslında sadece bu sınıfa yüzde 40 zam yapılmıştı. Ama bu sınıftaki otomobillerin toplam pazardan aldığı payın yüzde 14 olduğu düşünülürse, MTV’ye yapılan gerçek zam yüzde 53 ile 68

arasında değişiyordu. Çünkü bugün Türkiye’de satılan otomobillerin yüzde 80’i vergisiz fiyatı 40 bin TL ile 80 bin TL olan 1.6 litre motor hacmine sahip otomobillerden oluşuyor. Yani sonuç olarak Bakan Ağbal aslında yapılan en düşük zammı açıkladı. Çünkü ortalamaya vurursak yüzde 60 zam yapıldığı ortada. Sonuç olarak 2018 yılından itibaren yeni otomobil alacaklar ortalama yüzde 60 zamla 1500 TL civarında MTV ödeyecek. Unutmadan bu tutar sadece 2018 yılı için geçerli. 2019’da yeniden değerleme oranıyla bu tutar da zamlanacak. Yani ek ortalama yüzde 10-15 arası daha zam gelebilir.

Bu arada torba yasa tasarısında Kurumlar Vergisi’nin yüzde 20’den 22’ye yükseltilmesiyle birlikte brüt 50 milyar TL kâra sahip bankalardan 2018 yılında 1 milyar TL ek gelir alınması hedefleniyor. Bankalardan 1 milyar, tüketicinin cebinden ise MTV ile 4.5 milyar TL alınması ne kadar adaletli varın bunun kararını da siz verin.

3 YIL AYNI MTV

Yeni MTV sistemiyle kafa karıştıran diğer bir husus ise araçların vergisiz fiyatlarını 2 ve 3 yaşlarına geldiğinde nasıl hesaplayacağımız ve bunu kimlerin belirleyeceği konusuydu. Çünkü normalde değer düştükçe MTV’nin de düşmesi gerekiyor. Ama sektör yetkilileri sıfır bir otomobil alanın 3 yıl aynı MTV’yi ödeyeceğini, aracın değer kaybının MTV tutarını düşürmeyeceğini belirtti. Daha doğrusu Maliye sektöre böyle açıklamış. Ama 2 veya 3 yaşında 2.el bir otomobil alındığında matrah devreden çıkarak tek MTV devreye girecekmiş. Bu da fiyat olmadan eskisi gibi motor hacmine ve yaşa bakılarak ödenecek MTV anlamına geliyormuş.