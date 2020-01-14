Sabri Dino 1942 yılında İstanbul’da doğar. Futbola 14 yaşında Tarabya’da başlar. Önce Galatasaray Genç Takımı’nın sonra Beyoğluspor’un kalesini korurken Beşiktaş kalecisi Özcan Arkoç’un Avusturya’ya gitmesi Dino’nun hikâyesinin seyrini değiştirir.
Dino’yu kalesinde görmek isteyen sadece Beşiktaş değildir. Devreye Fenerbahçe de girer. Öyleydi böyleydi derken uzayan mücadele sonunda Sabri Dino’yu kalesinde görecek olan Beşiktaş olur. Hemen değil tabii.
1964-1965 sezonundan başlayarak Necmi Mutlu’nun yedeği olur. Kaleyi tamamen devralması 1966-1967 sezonuna denk gelecektir.
Artık Beşiktaş kalesinde Beşiktaşlıların söyleme biçimiyle “Bir Avrupalı’yı andıran sarı saçları, mükemmel fiziği, beyefendiliği ve kaleciliğiyle örnek bir futbolcu olan Sabri Dino” vardır.
O kaleyi 1975’e kadar koruyacaktır. Ve bu Necmi Mutlu’dan sonra Beşiktaş kalesini en çok koruyan isim olmak demektir. 194 lig maçı. 12 kez A Milli forma.
Babam o berbat haberi aldığında kederini dağıtmak için bir süre bekledi, sonra 1973 Dünya Kupası grup eleme maçındaki Sabri Dino’yu anlattı bana:
“İtalyanlar ne yaptılarsa Sabri’ye gol atamadılar” dedi.
Sonra yeniden kederlendi.
“Ah be Sabri” deyiverdi sadece.
Çok acıydı gidişi çünkü, çok erkendi, çok gençti.
Sabri Dino, futbolu bıraktıktan sonra tekstil sektörüne girer. İşler bir süre iyi gitse de işlerin kötüleşmesi onu 1990 yılında intihara götürür. Boğaziçi Köprüsü’nden bırakır kendisini. Ölümüne inanmak istemeyenler bulunamayan bedenini de gerekçe gösterip hep bir yerlerde yaşadığına inanırlar.
Bugün tam otuz yıl oldu Sabri Dino gideli.
Ben, Sabri Dino’nun köprüden havalanan bir kartal olduğunu düşünürüm. Denizin üstünde süzüldüğünü, stadın üzerinden uçtuğunu, oralardan hâlâ Beşiktaş’a baktığını.
Derdini denize anlattığını.
Ruhu şad olsun.
Beşiktaş kalesinde bir kartal: Sabri Dino
Sabri Dino 1942 yılında İstanbul’da doğar. Futbola 14 yaşında Tarabya’da başlar. Önce Galatasaray Genç Takımı’nın sonra Beyoğluspor’un kalesini korurken Beşiktaş kalecisi Özcan Arkoç’un Avusturya’ya gitmesi Dino’nun hikâyesinin seyrini değiştirir.
Dino’yu kalesinde görmek isteyen sadece Beşiktaş değildir. Devreye Fenerbahçe de girer. Öyleydi böyleydi derken uzayan mücadele sonunda Sabri Dino’yu kalesinde görecek olan Beşiktaş olur. Hemen değil tabii.
1964-1965 sezonundan başlayarak Necmi Mutlu’nun yedeği olur. Kaleyi tamamen devralması 1966-1967 sezonuna denk gelecektir.
Artık Beşiktaş kalesinde Beşiktaşlıların söyleme biçimiyle “Bir Avrupalı’yı andıran sarı saçları, mükemmel fiziği, beyefendiliği ve kaleciliğiyle örnek bir futbolcu olan Sabri Dino” vardır.
O kaleyi 1975’e kadar koruyacaktır. Ve bu Necmi Mutlu’dan sonra Beşiktaş kalesini en çok koruyan isim olmak demektir. 194 lig maçı. 12 kez A Milli forma.
Babam o berbat haberi aldığında kederini dağıtmak için bir süre bekledi, sonra 1973 Dünya Kupası grup eleme maçındaki Sabri Dino’yu anlattı bana:
“İtalyanlar ne yaptılarsa Sabri’ye gol atamadılar” dedi.
Sonra yeniden kederlendi.
“Ah be Sabri” deyiverdi sadece.
Çok acıydı gidişi çünkü, çok erkendi, çok gençti.
Sabri Dino, futbolu bıraktıktan sonra tekstil sektörüne girer. İşler bir süre iyi gitse de işlerin kötüleşmesi onu 1990 yılında intihara götürür. Boğaziçi Köprüsü’nden bırakır kendisini. Ölümüne inanmak istemeyenler bulunamayan bedenini de gerekçe gösterip hep bir yerlerde yaşadığına inanırlar.
Bugün tam otuz yıl oldu Sabri Dino gideli.
Ben, Sabri Dino’nun köprüden havalanan bir kartal olduğunu düşünürüm. Denizin üstünde süzüldüğünü, stadın üzerinden uçtuğunu, oralardan hâlâ Beşiktaş’a baktığını.
Derdini denize anlattığını.
Ruhu şad olsun.