Yıllık belalı ama gerekli bir çalışma

“‘Birine beddua edeceksiniz yıllık hazırlayıcılardan olunuz’ demek yeterlidir.

Yıllıkların bugün olmasa bile yarın, edebiyat araştırmacılarının ilk elden başvuracakları kaynaklar olacağı düşüncesiyle bu kadar zahmete katlanıyoruz. Bunun için de elli-yüz şiir seçip ‘Alın size yıllık’ demiyoruz. Bu yıllık değil olsa olsa kişisel antoloji olur. Bu kolaylığa kaçmadığımızı Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı’nı okuyanlar göreceklerdir.”

Yok ben böyle bir yıllığı hazırlayanlara dua ediyorum.

Kimler duamı almış:

Arif Ay

Beyhan Kanter

Erdem Dönmez

Halil İlteriş Kutlu.

Şiir Yıllığı 2018’i okuduğunuzda gerçekten bir yılın şiir haritasını ayrıntılı biçimde öğreneceksiniz. Hiç kuşkusuz onlara başka şairleri katabilirsiniz, bazı adlara eleştirel biçimde yaklaşabilirsiniz ama bütün bunları bu yıllık sayesinde gerçekleştirebileceğinizi unutmayın, bu malzemeyi size sunmasalardı böyle bir işlemi yapamazdınız.

Bölüm başlıkları çalışmanın niteliği, ayrıntısı hakkında bilgi verecektir:

- 2017’de şiir

- Soruşturma

- 2017’de Dergilerde Şiir

- 2017’de Seçilmiş Şiir Kitapları I-II-III

- 2017’de Şiire Dair Kitaplar

- Dize Seçkisi

- Seçilmiş Şiirler

- Seçilmiş Söyleşiler

- Seçilmiş Poetik Yazılar

- Seçilmiş Şiir Değerlendirmeleri

- 2017’de Yayımlanan Şiir Kitapları

Sayılarla yıllık:

- 150’nin üzerinde şair

- 160’tan fazla kitap

- 50’nin üzerinde dergi tarandı

*

YILLIKTAN bazı seçmeler:

Cahit Koytak - Uyuz

“bir şiir yazdım, bir şiir,

cübbesi, kavuğuyla, merkebinin sırtında

hakikat pazarında mahkeme kurmaya

giden

kadılar kadısına benzedi

‘ben, ben, ben’ demeye doymuyor

ve ‘şiir sanatı’ denen, bu

dört duvarı aynalı tiyatroda

kimi görse, kendine benzetiyor, salak.”

Cevat Çapan - Eski Takvim

(son dörtlük)

Eski bahçedeki evin penceresinden bakıyordum bu sabah

kıpkızıl gün doğarken yıllar önce çıktığın yola.

Dolana dolana dağlara tırmanıyor yorgun bir kalabalık,

Ama nerede sevdiklerimiz? Dünya artık çok daha tenha.

Enver Ercan - Hayal Krizi

İncecik bir ışıktın odamda az önce

Aramızdaki karanlık daha büyüktü

Yalnızlığı titrerken bile

Metin Celâl - Ne Desem Bilmiyorum

Önce belleğimde çiziyorum simanı

Sonra da hızlıca unutmak istiyorum

Bakışlarına ince hüzün yakışmış

Çocukluktan tatlar yakıyor genzimi

Tuğrul Tanyol - Zamanın Geçişini Duyuyorum

zamanın geçişini duyuyorum

kulağa fısıldanan bir söz gibi

tek bir yaprağı bile

kıpırdatmadan geçen rüzgâr gibi

zamanın geçişini duyuyorum

yalnızca bir çıtırtı

odada gezinen ses, yerine getirilmemiş yemin gibi

zamanın geçişini duyuyorum

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BİR yılın şiirlerini, şiir üzerine yazıları okuyacağınız iyi bir yıllık.

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(*) Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı 2018