EDEBİYAT Ortamı - Şiir Yıllığı 2018’in başındaki Arif Ay’ın Sunuş yazısının ilk cümlesi:
Yıllık belalı ama gerekli bir çalışma
“‘Birine beddua edeceksiniz yıllık hazırlayıcılardan olunuz’ demek yeterlidir.
Yıllıkların bugün olmasa bile yarın, edebiyat araştırmacılarının ilk elden başvuracakları kaynaklar olacağı düşüncesiyle bu kadar zahmete katlanıyoruz. Bunun için de elli-yüz şiir seçip ‘Alın size yıllık’ demiyoruz. Bu yıllık değil olsa olsa kişisel antoloji olur. Bu kolaylığa kaçmadığımızı Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı’nı okuyanlar göreceklerdir.”
Yok ben böyle bir yıllığı hazırlayanlara dua ediyorum.
Kimler duamı almış:
Arif Ay
Beyhan Kanter
Erdem Dönmez
Halil İlteriş Kutlu.
Şiir Yıllığı 2018’i okuduğunuzda gerçekten bir yılın şiir haritasını ayrıntılı biçimde öğreneceksiniz. Hiç kuşkusuz onlara başka şairleri katabilirsiniz, bazı adlara eleştirel biçimde yaklaşabilirsiniz ama bütün bunları bu yıllık sayesinde gerçekleştirebileceğinizi unutmayın, bu malzemeyi size sunmasalardı böyle bir işlemi yapamazdınız.
Bölüm başlıkları çalışmanın niteliği, ayrıntısı hakkında bilgi verecektir:
- 2017’de şiir
- Soruşturma
- 2017’de Dergilerde Şiir
- 2017’de Seçilmiş Şiir Kitapları I-II-III
- 2017’de Şiire Dair Kitaplar
- Dize Seçkisi
- Seçilmiş Şiirler
- Seçilmiş Söyleşiler
- Seçilmiş Poetik Yazılar
- Seçilmiş Şiir Değerlendirmeleri
- 2017’de Yayımlanan Şiir Kitapları
Sayılarla yıllık:
- 150’nin üzerinde şair
- 160’tan fazla kitap
- 50’nin üzerinde dergi tarandı
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YILLIKTAN bazı seçmeler:
Cahit Koytak - Uyuz
“bir şiir yazdım, bir şiir,
cübbesi, kavuğuyla, merkebinin sırtında
hakikat pazarında mahkeme kurmaya
giden
kadılar kadısına benzedi
‘ben, ben, ben’ demeye doymuyor
ve ‘şiir sanatı’ denen, bu
dört duvarı aynalı tiyatroda
kimi görse, kendine benzetiyor, salak.”
Cevat Çapan - Eski Takvim
(son dörtlük)
Eski bahçedeki evin penceresinden bakıyordum bu sabah
kıpkızıl gün doğarken yıllar önce çıktığın yola.
Dolana dolana dağlara tırmanıyor yorgun bir kalabalık,
Ama nerede sevdiklerimiz? Dünya artık çok daha tenha.
Enver Ercan - Hayal Krizi
İncecik bir ışıktın odamda az önce
Aramızdaki karanlık daha büyüktü
Yalnızlığı titrerken bile
Metin Celâl - Ne Desem Bilmiyorum
Önce belleğimde çiziyorum simanı
Sonra da hızlıca unutmak istiyorum
Bakışlarına ince hüzün yakışmış
Çocukluktan tatlar yakıyor genzimi
Tuğrul Tanyol - Zamanın Geçişini Duyuyorum
zamanın geçişini duyuyorum
kulağa fısıldanan bir söz gibi
tek bir yaprağı bile
kıpırdatmadan geçen rüzgâr gibi
zamanın geçişini duyuyorum
yalnızca bir çıtırtı
odada gezinen ses, yerine getirilmemiş yemin gibi
zamanın geçişini duyuyorum
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BİR yılın şiirlerini, şiir üzerine yazıları okuyacağınız iyi bir yıllık.
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(*) Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı 2018