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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Yeni bir dergi

24 Ekim 2019

Her ay okurlarımı yayımlanan dergilerden haberdar ediyorum. Amacım ilgi duydukları konuları işleyen, sevdikleri şairleri, yazarları bulabilecekleri dergileri tanıtmak, anımsatmak.

Ayrıca dergilerin özel sayılarını, özel dosyalarını da yazarak, meraklısının bu kalıcı sayıları almasını sağlamak.

Dergilerin tarihini inceleyenler, ilk edebiyat ve sanat hareketlerinin burada yeşerdiğini fark edeceklerdir.

Bu ay yayın dünyasına yeni bir dergi katıldı:

‘Virüs’ (1).

Sorumlu yazıişleri müdürlüğünü Fahri Özdemir’in, genel yayın yönetmenliğini Tozan Alkan’ın yaptığı dergi şöyle sunuluyor:

“Üç Aylık Kültür - Sanat ve Edebiyat Ortak Kitabı”.

Altmışı aşkın ismin yer aldığı derginin yazıları bütün türleri kapsıyor.

‘Önsöz’den bir bölüm alıyorum ki derginin niteliği konusunda bilgi edinin, ürünleri de daha sonra okuyun:

“Merhaba

Bu sözcüğü en güzel Sabahattin Eyuboğlu ve Halikarnas Balıkçısı sesletirmiş. Öyle rivayet edilir. Bir de Ruhi Su’nun dağı taşı delen sesinden duymuşluğumuz vardır:

Senede bir görmediğim / Dostlar merhaba merhaba (Yetimi)

Biz de yeni ortak kitabımız Virüs’le merhaba diyoruz size.

Her ortak kitap biriciktir. Virüs de farklılığını zamanla belirleyecektir. Yenilenerek devam etmenin, edebiyatı diri tutan temel özelliklerden biri olduğuna inanıyoruz.

Uzun manifestolara gerek yok. Biz şunu söylemekle yetinelim:

Yetkin isimlerle gençleri, ustalarla yeni çıkmış -yoldan yeni çıkmış- gönüllüleri bir araya getirip kültür sanat ve edebiyat zemininin kalıcı bir resmini çizmeye çalışacağız üç ayda bir.

Bunu yaparken nitelikli, özgün ürünlerden taviz vermeden metne bakmaya çalışacağız. Dünya edebiyatını da takip etmeye çaba harcayacağız elbette.”

Virüs’ün beğendiğim özelliği dergi kadar güncel, kitap kadar kalıcı.

Necatigil Ailesi Koleksiyonu’ndan elyazısıyla ‘Dağlarda Ateşler Yandıkça’ şiirini dergiyi açtığınızda hemen okuyacaksınız.

Eray Canberkin ‘Necatigil Konusunda Yarım Kalmış Bir Mektup’ yazısında “Behçet Necatigil’in Tahir Alangu’ya yazdığı bir mektup” (Necatigil Ailesi Koleksiyonu’ndan) var.

Takip edeceğiniz nitelikte bir dergi/kitap.

*

HECE dergisinin dosyası: Kayıp

Hece’nin bu sayısında (2) Rasim Özdenören, Sıradanlık Büyüklük ve Postmodern Duruş yazısında; Lorena Fallaci’nin yazısından yola çıkarak, bu kavramlar üzerinde duruyor:

“Fallaci’nin aslında postmodern eğilimin özelliklerini vurguladığını söyleyebiliriz. Her şeyin sıradanlaştığı, her şeyin bir konfeksiyon mamulü olarak piyasaya sürüldüğü iktisat ve siyaset ortamında, insanların kişilik farkı da ortadan kalkıyor.

Moda dediğimiz farklılaştırma süreci bir önceki giyim tarzını değiştiriyor; ama gerçekleştirilen değişiklik herkes için geçerli kılındığından insanlar arasındaki farklılıklar silinmiş oluyor.

Belki artık Fallaci’nin sözünü ettiği türden dehalar çıkmıyor. Ama onların çıkmasını önleyen hayat ortamına (iktisadî, siyasî alanlara) dikkatimizi yöneltelim.

İnsan gene de öyle hissediyor ki, bu ortamın değiştirilmesi, her şeye rağmen, kendi özgül dehasını bekliyor.”

Söyleşi bölümünde Semiha Kavak, ‘Derviş Zaim’le Sinema ve Edebiyat’ üzerine konuşmuş:

“Filmlerimi büyük bir yolculuğun durakları olarak görüyorum. Onları okurun kafasında yaşayan belli duraklarımın ürünleri olarak algılıyorum. Belirli taraflarını ‘Şimdi yapsam daha farklı yapabilirdim’ duygusu her zaman yaşanabilecek bir duygudur.

1992 yılında Yunus Nadi Roman Armağanı’nı kazanan Ares Harikalar Diyarında adlı romanımdan sonra kaleme aldığım ikinci eser olan Rüyet, geçmiş ile gelecek, kendisi olmak ile bir başkası olmak arasında salınan insan ruhunun anlam bulma ve kendiliğini oluşturma çabasını ele alıyor.

Rüyet’i kaleme alırken etkilendiğim kaynaklardan biri Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk mesnevisi oldu.”

*

DERGÂH’ta (3) Derkenar bölümünde şu başlık irdeleniyor: Niteliksiz Adam, Bitik Adam, Düzen Adamı, Yeraltından Notlar.

‘Radikal Bir Zanaat Olarak Şiir’ yazısı Atakan Yavuz imzasını taşıyor:
“Geçen iki yüzyılda yazılan birkaç roman başlığı bile bu yavaş yavaş ama istikrarlı düşüşü anlamaya yeter.”

Beşinci sayfadaki Derkenar yazısındaki imza Zeynep Arkan’ın.

Yazının başlığı ‘Şiir Ölüyor mu?’

İki yazı da tartışma odağı olma özelliği taşıyor.

*

 (1) Virüs, Üç Aylık Kültür - Sanat ve Edebiyat Ortak Kitabı, Sayı: 1/ Ekim-Kasım-Aralık 2019

(2) HECE, Ekim 2019.

(3) Ekim 2019

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