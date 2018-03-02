Yemek ve kültüre adanmış elli sayı

Yemeğin bir kültür işi olduğunu, tarih içinde Türk mutfağının niteliğini, sofra adabını, unuttuğumuz yemekleri bize tanıtan bir dergi.



50 sayıdır kalitesini koruyan bir dergi.



Kapağında şu yazılı:



50. Sayı Özel Seçki.



Birinci sayfada Tan Oral’ın nefis bir karikatürü var.



Hilmi Yavuz’un Edebiyat ve Sofra yazısının son paragrafını aldım:



“Sofra, evet, önemlidir. Sofra, medeniyettir. Hem unutmamak gerek: Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar’a, ‘Bizim Medeniyetimiz, pilav ve Mesnevî medeniyetidir’ dememiş midir.”



Selim İleri, ‘Rüzgârla giden...’de ağırlandığı dost sofralarını, bir yazı ustasının iştah veren üslubuyla sunuyor.



Artun Ünsal, ‘Yemek ve Kültür’ün 50. sayısını kutlarken’de günümüzde böyle bir dergi çıkarmanın önemini vurgularken, ‘Cinsellik ve sofra: Tahrik edici yiyeceklere dair’ bölümünde, ortamın önemine değiniyor.



Günay Kut-Turgut Kut, ‘1464-1474 Muhasebe Defterleri’ne göre: Fatih Sultan Mehmet döneminde yiyecek-içecekler’ yazılarında, saray mutfağına giren yiyeceklerin dökümünü sıralıyorlar:



Et, balık, tavuk, kaz, ördek ve kimi eti yenilir kuşlar, sığır işkembesi, sebze, yağ, tuz, süt, şeker, yoğurt, meyve, şerbet yapmak için çeşitli çiçekler, yemeğe lezzet veren ve çeşitli tedavi usullerinde kullanılan otlar.



Alınanların ayrıntılı açıklaması da yazıda yer alıyor.



Diğer yazılar:



Hakan Kaynar - Cumhuriyet Ankara’sına gastronomik bir bakış.

Özge Samancı - 19. yüzyılda saray mutfağı.

Musa Dağdeviren - Unutulmuş halk yemeklerinden yedi tarif.

Arif Bilgin - Osmanlılarda şerbet kültürü ve Tatlıhâne-i Âmire’de üretilen şerbetler.

Marianna Yerasimos - Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde balıklar ve diğer su ürünleri.

M. Bülent Varlık - Kadınların gözleriyle İstanbul sofraları.

Pelin Özer - Vefa Bozacısı: Dokuz bin yılı taşıyan tat.

Süleyman Bulut - Çimdik.

Zeliha Özkan - Sefertasından mektup var.

Alp Türkmenoğlu- Kendinizi sorgulama zamanı.





YEMEK ve Kültür’e uzun yayın yılları diliyorum.

(*) Çiya Yayınları, Üç Aylık Dergi, Kış 2018, sayı 50.