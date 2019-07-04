Yaz festivalleri

BÜYÜK kentlerde kalıp yaz tatiline çıkmayanlar ya da yazlığa gidenler için iki festival gerçekleştiriliyor.
Biri 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, diğeri de 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali. İstanbul’daki festivalin sponsorluğunu ING üstlendi.
ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay: “Tüm dünyada sanatı destekliyoruz” diyor.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da “Sanatı destekleyen ülke gelişimini destekler” diyor.
- 2 Temmuz’da Turandot operası ile başlayan festivalde neler temsil edilecek.
- Romeo ve Juliet
- Mançalı Şövalye
- Troya Operası
- Yunus Emre Oratoryosu
Festival 14 Temmuz’da Bolşoy Tiyatrosu Solistleri Gala Konseri ile sona erecek.
16.ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK KLASİK MÜZİK FESTİVALİ
12 Temmuz’da başlayıp 6 Eylül’e kadar sürecek olan 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne ülkemizin yanı sıra Hollanda, Tayvan, Almanya, İtalya, İsrail, Norveç, İrlanda, İspanya ve KKTC’den çeşitli müzisyenler katılacak.
Festival, bu yıl açılışını Bitez’deki Aktur-Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapacak. Festivalin de sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay’ın konseri ile açılacak olan festival, organizasyonun ana mekânı olan 25 asırlık tarihi taşocağı, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinin yanı sıra Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde gerçekleşecek.
Festivalin yaratıcılarından, sanat yönetmeni Eren Levendoğlu festivalin en önemli özelliğinin bağımsızlığı olduğunu söylüyor: “Bodrum Klasik Müzik Derneği olarak, 16 yıldır küçük bütçelerle gerçekleştirdiğimiz festivalimizin bana göre en önemli özelliği bağımsız yapısını korumayı başarmasıdır. Festivalin ve ülkemizin müzik eğitimine büyük katkı sağlayan Gümüşlük Festival Akademisi’ni de bir kez daha gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz”.
Festival hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getiren, aynı zamanda festivalin sanat danışmanı olan piyanist Gülsin Onay, ilgisi için ve yıllardır verdikleri destek adına basına teşekkür ederek, “Küçük büyük her katkının ülkemizin sanat yaşamına kazandırdığı güç, geleceğimiz ve gençlerimiz için umutlarımızı besliyor” dedi.
Onay sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi adıma 5 kıta, 80 ülkede verdiğim 2 bin 500’e yakın konser arasında, danışmanı olduğum Gümüşlük Festivali’nin coşkusu bambaşka. Öğrencilerle iç içe geçirdiğimiz masterclass dönemi ilham veren, heyecanla beklediğim bir zaman dilimi. Sevgili Eren Levendoğlu’nun enerjisi ve yaratıcılığıyla her geçen yıl sürprizlerle ve yeniliklerle zenginleşen festivalimiz bu yıl da dünyaca ünlü virtüözleri ağırlayacak. 4 farklı mekânda gerçekleşecek 17 konserde Hollanda’dan İsrail’e, Tayvan’dan Norveç’e uzanan bir coğrafyadan önemli sanatçılarla buluşacağız. 5 dalda düzenlediğimiz masterclass’larda şanslı öğrencilerimiz bu virtüözlerle çalışma imkânı yakalayacak”.
Bitez’in yeni kültür ve sanat merkezi Zefirya ile işbirliği içerisinde planlanan konserlerin ilki, festivalin de açılış konseri olacak. Adını yaz aylarında batıdan serin serin esen meltem rüzgârı ile özdeşleştirilen Yunan tanrısı Zephyros’tan alan merkezin, festival kapsamındaki ilk konuğu Gülsin Onay olacak.
Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki ikinci konserde, Hollandalı viyolonselci Jeroen Den Herder ve Tayvanlı piyanist Hua Hsuan Lee, 19 Temmuz akşamı festival sahnesinde olacaklar. Merkezin eşsiz manzarasındaki bir sonraki konser, 26 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Tuncay Yılmaz& Emre Elivar ikilisi, keman ve piyano ile Ludwig van Beethoven ve Johannes Brahms’ın eserlerini seslendirecek. 2 Ağustos akşamı Bitez’deki son konserde ise Alman piyanist Konstanze Eickhorst yer alacak.
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YAZ festivallerinin yaşamımızdaki yerini, bize iyi, güzel bir tatil geçirmeyi sağladığını özellikle belirtmek isterim.
Desteklenmesini de salık veririm.
Yaz festivalleri
BÜYÜK kentlerde kalıp yaz tatiline çıkmayanlar ya da yazlığa gidenler için iki festival gerçekleştiriliyor.
Biri 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, diğeri de 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali. İstanbul’daki festivalin sponsorluğunu ING üstlendi.
ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay: “Tüm dünyada sanatı destekliyoruz” diyor.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da “Sanatı destekleyen ülke gelişimini destekler” diyor.
- 2 Temmuz’da Turandot operası ile başlayan festivalde neler temsil edilecek.
- Romeo ve Juliet
- Mançalı Şövalye
- Troya Operası
- Yunus Emre Oratoryosu
Festival 14 Temmuz’da Bolşoy Tiyatrosu Solistleri Gala Konseri ile sona erecek.
16.ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK KLASİK MÜZİK FESTİVALİ
12 Temmuz’da başlayıp 6 Eylül’e kadar sürecek olan 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne ülkemizin yanı sıra Hollanda, Tayvan, Almanya, İtalya, İsrail, Norveç, İrlanda, İspanya ve KKTC’den çeşitli müzisyenler katılacak.
Festival, bu yıl açılışını Bitez’deki Aktur-Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapacak. Festivalin de sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay’ın konseri ile açılacak olan festival, organizasyonun ana mekânı olan 25 asırlık tarihi taşocağı, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinin yanı sıra Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde gerçekleşecek.
Festivalin yaratıcılarından, sanat yönetmeni Eren Levendoğlu festivalin en önemli özelliğinin bağımsızlığı olduğunu söylüyor: “Bodrum Klasik Müzik Derneği olarak, 16 yıldır küçük bütçelerle gerçekleştirdiğimiz festivalimizin bana göre en önemli özelliği bağımsız yapısını korumayı başarmasıdır. Festivalin ve ülkemizin müzik eğitimine büyük katkı sağlayan Gümüşlük Festival Akademisi’ni de bir kez daha gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz”.
Festival hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getiren, aynı zamanda festivalin sanat danışmanı olan piyanist Gülsin Onay, ilgisi için ve yıllardır verdikleri destek adına basına teşekkür ederek, “Küçük büyük her katkının ülkemizin sanat yaşamına kazandırdığı güç, geleceğimiz ve gençlerimiz için umutlarımızı besliyor” dedi.
Onay sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi adıma 5 kıta, 80 ülkede verdiğim 2 bin 500’e yakın konser arasında, danışmanı olduğum Gümüşlük Festivali’nin coşkusu bambaşka. Öğrencilerle iç içe geçirdiğimiz masterclass dönemi ilham veren, heyecanla beklediğim bir zaman dilimi. Sevgili Eren Levendoğlu’nun enerjisi ve yaratıcılığıyla her geçen yıl sürprizlerle ve yeniliklerle zenginleşen festivalimiz bu yıl da dünyaca ünlü virtüözleri ağırlayacak. 4 farklı mekânda gerçekleşecek 17 konserde Hollanda’dan İsrail’e, Tayvan’dan Norveç’e uzanan bir coğrafyadan önemli sanatçılarla buluşacağız. 5 dalda düzenlediğimiz masterclass’larda şanslı öğrencilerimiz bu virtüözlerle çalışma imkânı yakalayacak”.
Bitez’in yeni kültür ve sanat merkezi Zefirya ile işbirliği içerisinde planlanan konserlerin ilki, festivalin de açılış konseri olacak. Adını yaz aylarında batıdan serin serin esen meltem rüzgârı ile özdeşleştirilen Yunan tanrısı Zephyros’tan alan merkezin, festival kapsamındaki ilk konuğu Gülsin Onay olacak.
Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki ikinci konserde, Hollandalı viyolonselci Jeroen Den Herder ve Tayvanlı piyanist Hua Hsuan Lee, 19 Temmuz akşamı festival sahnesinde olacaklar. Merkezin eşsiz manzarasındaki bir sonraki konser, 26 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Tuncay Yılmaz& Emre Elivar ikilisi, keman ve piyano ile Ludwig van Beethoven ve Johannes Brahms’ın eserlerini seslendirecek. 2 Ağustos akşamı Bitez’deki son konserde ise Alman piyanist Konstanze Eickhorst yer alacak.
*
YAZ festivallerinin yaşamımızdaki yerini, bize iyi, güzel bir tatil geçirmeyi sağladığını özellikle belirtmek isterim.
Desteklenmesini de salık veririm.