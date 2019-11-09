Unutulmaz filmler

Duayen sinema eleştirmeni Atillâ Dorsay’ın yeni kitabı ‘Unutulmaz 50 Film Daha-Sinemanın Hazineleri’, sinemaseverlerin kitaplığında yerini alacak. Artık istediğiniz filme kolayca ulaşabiliyorsunuz. Filmler hakkında detaylı bilginiz olursa seyrederken derinlemesine bir gösteri şöleni yaşamış oluruz.
Atillâ Dorsay, gerek Türk gerek dünya sineması üzerine yazdıklarıyla sinemayı anlayarak sevmemizi sağlamıştır.
Günümüzde her şeyin internette olduğu iddiasının aldatıcılığına hepimiz tanık olmuşuzdur. Bu konuda en doğru bilgiyi gene kitaplardan ediniriz.
Önce kitabın başındaki ithafı aktarayım: “Bu kitap yakın zamanda en acı biçimde vefat eden sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan’a ve iki kez kalbi durarak ölümlerden dönen sinema adamı, sadibey.com sitesinin kurucusu ve sahibi Sadi Çilingir’e adanmıştır.”
İki sinema adamına...
Kitabın ilk yazısının başlığı: ‘Bir Tragedya Kahramanı-Cüneyt Cebenoyan’.
“Bu kitabın ilk cildini, 2017’de tam çıktığı sıralarda aramızdan ayrılan Giovanni Scognamillo ve Mithat Alam’a adamıştım. Bu kez de gündemdeki iki sinema adamına adıyorum. Allah’tan biri son dakikada sıyrılıp en sağlıklı biçimde hayata dönen... Cüneyt Cebenoyan son yıllarda aramıza giren, kendine özgü sinema yazarlarından biriydi. Geçmişte çok karşılaşmış değildik. Ama o onulmaz sinema tutkusu da, bir zamanlar hayatını kazanmak için sıvandığı tercüman-rehberlik de benim ilgi alanlarım arasındaydı.”
İkinci yazının başlığı: ‘Ölümün Eşiğinden Dönmek-Sadi Çilingir’
“1969 yılında Sinematek Derneği’ne üye olarak giren, 1989 yılından itibaren Sinema Gazetesi’ne yazmaya başlayan Sadi Bey, daha sonra aylık Cinemascope ve Antrakt dergileri; zaman zaman Ekotimes, Metropol, Cosmolife, Sonsuz Kare gibi yayınlarda yazmıştı. 1990 yılında, onunla çok da tanış değilken, sinema üzerine bir tartışmada Cumhuriyet gazetesinde benim için çok övücü bir yazı yazarak desteklemiş ve o ortamda bana büyük moral vermişti. Şaka değil, Onat Kutlar’la tartışıyorduk...”
‘Kitaplar var oldukça...’
Sunuş’ta bakın ne yazmış: “Evet, işte 2017’de yayınlanan ‘50 Unutulmaz Film: Sinemanın Hazineleri’ kitabımın bir ikinci cildi. Elim kalem tuttukça (eski bir deyim oldu ama...) belleğim diri kaldıkça ve de ‘kitaplar var oldukça’ daha birkaç cilt gelebilir. Sinema tarihine ‘100 Yılın 100 Filmi’ gibi kategorik, ilkeli ve aşırı seçmeci toplamların ötesinde de, daha özgür biçimde yaklaşabilmek ve benim gibi sinefillere kulak vermek en azından belli bir kesimi ilgilendirdiği ölçüde...”
Dorsay, bu seçimi yaparken nasıl bir seçim politikası izlediğini açıklıyor: “Filmlerin seçilişinde ise birçok kez güncellikten etkilendiğim bir gerçek.”
Seçim yıllara göre nasıl yapılmış: * 30’lardan 5 film
* 40’lardan 19 film * 50’lerden 18 film * 60’lardan 5 film
* 70’lerden 5 film
Bu kitap benim için şu işlevleri taşıyor: Seçtiğim filmleri bir daha görmek isterim. Televizyonda ya da sinematekte gösterilecek film için önce bu kitabı okuyabilirim. Elbette birçok kez gördüğüm, beğendiğim filmi yeniden okumak bir bellek tazelemesi oldu benim için.
Kitabın sonunda, film adları dizini ve yönetmenler dizini yer alıyor. Sinema ile ilgili kitaplığınızda mutlaka bulunmalı.
Unutulmaz filmler
Duayen sinema eleştirmeni Atillâ Dorsay’ın yeni kitabı ‘Unutulmaz 50 Film Daha-Sinemanın Hazineleri’, sinemaseverlerin kitaplığında yerini alacak. Artık istediğiniz filme kolayca ulaşabiliyorsunuz. Filmler hakkında detaylı bilginiz olursa seyrederken derinlemesine bir gösteri şöleni yaşamış oluruz.
Atillâ Dorsay, gerek Türk gerek dünya sineması üzerine yazdıklarıyla sinemayı anlayarak sevmemizi sağlamıştır.
Günümüzde her şeyin internette olduğu iddiasının aldatıcılığına hepimiz tanık olmuşuzdur. Bu konuda en doğru bilgiyi gene kitaplardan ediniriz.
Önce kitabın başındaki ithafı aktarayım: “Bu kitap yakın zamanda en acı biçimde vefat eden sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan’a ve iki kez kalbi durarak ölümlerden dönen sinema adamı, sadibey.com sitesinin kurucusu ve sahibi Sadi Çilingir’e adanmıştır.”
İki sinema adamına...
Kitabın ilk yazısının başlığı: ‘Bir Tragedya Kahramanı-Cüneyt Cebenoyan’.
“Bu kitabın ilk cildini, 2017’de tam çıktığı sıralarda aramızdan ayrılan Giovanni Scognamillo ve Mithat Alam’a adamıştım. Bu kez de gündemdeki iki sinema adamına adıyorum. Allah’tan biri son dakikada sıyrılıp en sağlıklı biçimde hayata dönen... Cüneyt Cebenoyan son yıllarda aramıza giren, kendine özgü sinema yazarlarından biriydi. Geçmişte çok karşılaşmış değildik. Ama o onulmaz sinema tutkusu da, bir zamanlar hayatını kazanmak için sıvandığı tercüman-rehberlik de benim ilgi alanlarım arasındaydı.”
İkinci yazının başlığı: ‘Ölümün Eşiğinden Dönmek-Sadi Çilingir’
“1969 yılında Sinematek Derneği’ne üye olarak giren, 1989 yılından itibaren Sinema Gazetesi’ne yazmaya başlayan Sadi Bey, daha sonra aylık Cinemascope ve Antrakt dergileri; zaman zaman Ekotimes, Metropol, Cosmolife, Sonsuz Kare gibi yayınlarda yazmıştı. 1990 yılında, onunla çok da tanış değilken, sinema üzerine bir tartışmada Cumhuriyet gazetesinde benim için çok övücü bir yazı yazarak desteklemiş ve o ortamda bana büyük moral vermişti. Şaka değil, Onat Kutlar’la tartışıyorduk...”
‘Kitaplar var oldukça...’
Sunuş’ta bakın ne yazmış: “Evet, işte 2017’de yayınlanan ‘50 Unutulmaz Film: Sinemanın Hazineleri’ kitabımın bir ikinci cildi. Elim kalem tuttukça (eski bir deyim oldu ama...) belleğim diri kaldıkça ve de ‘kitaplar var oldukça’ daha birkaç cilt gelebilir. Sinema tarihine ‘100 Yılın 100 Filmi’ gibi kategorik, ilkeli ve aşırı seçmeci toplamların ötesinde de, daha özgür biçimde yaklaşabilmek ve benim gibi sinefillere kulak vermek en azından belli bir kesimi ilgilendirdiği ölçüde...”
Dorsay, bu seçimi yaparken nasıl bir seçim politikası izlediğini açıklıyor: “Filmlerin seçilişinde ise birçok kez güncellikten etkilendiğim bir gerçek.”
Seçim yıllara göre nasıl yapılmış: * 30’lardan 5 film
* 40’lardan 19 film * 50’lerden 18 film * 60’lardan 5 film
* 70’lerden 5 film
Bu kitap benim için şu işlevleri taşıyor: Seçtiğim filmleri bir daha görmek isterim. Televizyonda ya da sinematekte gösterilecek film için önce bu kitabı okuyabilirim. Elbette birçok kez gördüğüm, beğendiğim filmi yeniden okumak bir bellek tazelemesi oldu benim için.
Kitabın sonunda, film adları dizini ve yönetmenler dizini yer alıyor. Sinema ile ilgili kitaplığınızda mutlaka bulunmalı.