Suya yansıyan doğa

İZMİR’DE Arkas Sanat Merkezi’nde çok beğendiğim bir sergiyi gezdim.

Serginin tam adı “Arkas Koleksiyonu’ndan Su Manzaraları”.

Manzara (peyzaj) resimlerini çok severim, doğanın kendisi beni ekilemez ama sanatın aracılığıyla doğaya hayran olurum.

Manzara resimleri konusunda belleğimden gitmeyen iki bölümü yinelemeliyim.

Ünlü Fransız yazarı Andre Malraux, manzara resmi için bakın ne demiş?

“Manzara resmi yapabilmek için manzaraya bakılmaz, iyi yapılmış manzara resimlerine bakılır.”

Bir gün de Londra’da Charlie Chaplin (Şarlo) ile Gertrude Stein bir yemek davetinde buluşmuşlar.

Şarlo yazara demiş ki, çimler ne kadar güzel değil mi?

Stein’in yanıtı şöyle:

“Ben Turner’ın resimlerindeki yeşili severim”.

Manzaraya baktığınızda ne görürsünüz? Onun her görüntüsünü fark edebilir misiniz? Gün doğarken doğa nasıldır? Gün batarken nasıldır?

Bulunduğunuz yere çıplak gözle baktığınızda peyzajın kadrajını doğru yapabiliyor musunuz?

Bu sergiyi gezdikten sonra, doğaya, doğanın her haline bakışınız, ondan aldığınız zevk mükemmelleşecektir.

Stüdyoda çalışan ressamlar malzemelerini alıp dışarıya çıkınca bu şaheserler yaratıldı.

Sergi bir tema ekseninde, bu türdeki ünlü adları, akımları gösteriyor. Sakin bir deniz, dalgaların yükselişi, savaşta deniz hiç kuşkusuz bunu tamamlayan, yönlendiren su.

*

SERGİDE yüze yakın sanatçının eserleri, yüz elli yıllık tarihi sunuluyor.

“Sanatın çokça sorgulandığı bu dönemde, değişen resim gelenekleriyle sanat akımları da şekillendi; tuvallerdeki doğa çok farklı ifadelere büründü.

Barbizon Okulu, Empresyonizm, Sembolizm, Post-Empresyonizm, Fovizm ve Ekspresyonizm gibi yeni sanat akımları ortaya çıktı.”

19. ve 20. yüzyılda peyzaj resim geleneğinin tarihteki yolculuğunu yansıtan ‘Su Manzaraları’ seçkisi Eugene Boudin, Jean Baptiste Camille Corot, Maurice de Vlaminck, Francis Picabia, Henry Lebasque ve Hippolyte Camille Delpy gibi pek çok önemli imzanın resmini taşıyor.

Serginin kataloğunda hangi yazarları okuyabiliriz. Katalog Türkçe, İngilizce, Fransızca olmak üzere üç dilde hazırlandı.

Sergi küratörü: Jean-Luc Maeso - Su Manzaraları

Su: 19. Yüzyıl ve Doğa Olayları Bilimi - Isabelle Leveque

Su Ressam ve Yazar Öyküleri: Yaratılışın Kaynaklarında Buluşmalar - Marie - Valerie Lesvigne

Katalog

Ekler

Sanat Akımları ve Okullar

Seçme Bibliyografya

Yazar Biyografileri.

*

BU serginin İstanbul’da da açılmasını öneririm.