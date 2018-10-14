Saz eserleri çalınmıyor

TÜRK müziğinin severek dinlediğim besteleri de saz eserleridir. Şimdi radyolarda, televizyonlarda saz eseri saatleri yok.
Oysa radyolardaki önemli, Türk müziğini seven ve bilenlerin dinlediği saz sanatçılarından hatırladıklarım. Genellikle programlar cumartesi-pazar öğle saatlerinde yayına konulurdu.
- Enise Can (keman) - Fulya Akaydın (piyano)
- Nubar Tekyay (keman) - Ercüment Batanay (tanbur)
- İzzettin Ökte (tanbur) - Vecihe Daryal (kanun)
- Feyzi Aslangil (piyano ile solo saz eserleri)
Bu kayıtlar bende var, zaman zaman dinliyorum. Bu kayıtları da TRT’den izin alarak makaralı teybe kaydetmiştim.
Pertev Apaydın’dan bir e-posta aldım.
“Sayın Doğan HIZLAN,
Öğrendiğime göre siz geleneksel Türk sanat müziği ile de ilgilenirmişsiniz. Ben de 90. yaşıma birkaç ay kala, merhum teyzem Enise Can’ın tesadüfen elime geçen iki keman taksimini, tamamen unutulmasın diye, bilginize sunuyorum. Rahmetli, burun kanamasını K vitamini ile durdurmaya kalkışan bir hekim yüzünden hafifçe felç geçirdiği ve fakat ne de olsa kemanı eskisi gibi çalamaz duruma getirilmiş olduğu için üzgündü. Bu sebeple, daha öncesine ait bu kayıtları bulmam beni pek sevindirdi. Bir dostumun aracılığı ile kayıttaki gürültülerden arındırdığım bu iki kısa taksimi YouTube’a yolladım. Onlar da bu kayıtları
https://youtu.be/nUdRyWf46y4
adresinden yaymışlar. Taksimlerin formatındaki kayıtları 35 Mb’yi aştığı için bu mektuba ekleyemedim. Belki de MP3 olarak yollayabilirim.”
Taksimleri dinledim, saz eserinin radyolarda yayınlandığı günleri anımsadım.
Pertev Apaydın da müziğin içinden biri. Mühendis ve orkestra yöneticisi.
1929’da doğan Apaydın, küçük yaşta tanınmış müzikçi Hulusi Öktem’den solfej dersi aldı. Cemal Reşit Rey’den armoni, kontrpuan dersi aldı. Elektrik mühendisi oldu.
İstanbul Senfoni Orkestrası ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yönetti.
Enise Can ile Fulya Akaydın, iki müzisyen kardeştir.
Bu kayıtların CD’sini çıkarmak, seçmeler yapmak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na düşüyor.
GÖKSEL BAKTAGİR’İN ‘YALNIZ SEN’ ADLI ESERİ ÜZERİNE
HEM iyi bir kanun sanatçısı hem de iyi bir bestekâr.
Birçok albümünü dinledim, önemli ödüller aldı.
Besteleri çeşitli dillerde çalındı, söylendi.
“Yalnız Sen”i ilk kez Ermenice sözlerle Ermeni sanatçı Sibil (Pektorosoğlu) seslendirdi.
Göksel Baktagir’in “Yalnız Sen” adlı eseri, ilk kez Ermenice sözlerle Sibil tarafından icra edildi.
Bu beste, Baktagir’in hazırladığı özel bir proje niteliğini taşıyor. Sevgi, barış, dostluk ve aşk şarkısı olarak sunulan bu ezginin Ermenice versiyonunun adı: “Miayn Tun”. Aynı eser 2017 yılında ünlü hip-hop müzik grubu ASAB Mob tarafından seslendirildi, “First Year Being Rich” isimli şarkıda da kullanılan ezgiler, şimdi de söz yazarı Makruhi B. Hagopyan’ın yazdığı Ermenice sözlerle dinlenecek.
Cihan Sezer’in aranjörlüğünü yaptığı parçanın klip yönetmenliğini Özkan Aksular üstlendi.
Gelecekte aynı parçanın Arapça ve Yunanca versiyonlarının da dinleyicilerle buluşması hedefleniyor.
https://youtu.be/X5OIKw1Hkig
ETNİK MÜZİK SEVENLERE
MAREM Gökhan Şen’in hazırladığı Çerkes Ezgileri II’yi* de dinleyebilirsiniz.
Şen’in CD’ye ait notlarından alıntı:
“Müzik kültürü unutulma tehlikesi yaşayan dilleri ve gelenekleri koruma, sürekli kılma ve sonraki nesillere taşıma mücadelesinde en güçlü silahtır. Bu düşünceler ile Khekhes sürekliliği olacak bir Çerkes müziği projesidir.
Öncelik olarak diyaspora ezgilerini çizgisinden çıkmayarak icra etmek ve deyimi yerindeyse modern enstrümanları Çerkesce konuşturmak suretiyle birlikte kültürümüze kazandırmak amaçlanmış ve bunun yanında kulağımızın aşina olduğu bazı ezgilerimiz etnik müzik sever dünya dinleyicilerine sunulmuştur. Albüm gelirleri Tij İlkay geri dönüş projesine destek olmak amacı ile projeye aktarılmıştır.”
*
FARKLI ezgilerle pazarınızı renklendirebilirsiniz.
Saz eserleri çalınmıyor
TÜRK müziğinin severek dinlediğim besteleri de saz eserleridir. Şimdi radyolarda, televizyonlarda saz eseri saatleri yok.
Oysa radyolardaki önemli, Türk müziğini seven ve bilenlerin dinlediği saz sanatçılarından hatırladıklarım. Genellikle programlar cumartesi-pazar öğle saatlerinde yayına konulurdu.
- Enise Can (keman) - Fulya Akaydın (piyano)
- Nubar Tekyay (keman) - Ercüment Batanay (tanbur)
- İzzettin Ökte (tanbur) - Vecihe Daryal (kanun)
- Feyzi Aslangil (piyano ile solo saz eserleri)
Bu kayıtlar bende var, zaman zaman dinliyorum. Bu kayıtları da TRT’den izin alarak makaralı teybe kaydetmiştim.
Pertev Apaydın’dan bir e-posta aldım.
“Sayın Doğan HIZLAN,
Öğrendiğime göre siz geleneksel Türk sanat müziği ile de ilgilenirmişsiniz. Ben de 90. yaşıma birkaç ay kala, merhum teyzem Enise Can’ın tesadüfen elime geçen iki keman taksimini, tamamen unutulmasın diye, bilginize sunuyorum. Rahmetli, burun kanamasını K vitamini ile durdurmaya kalkışan bir hekim yüzünden hafifçe felç geçirdiği ve fakat ne de olsa kemanı eskisi gibi çalamaz duruma getirilmiş olduğu için üzgündü. Bu sebeple, daha öncesine ait bu kayıtları bulmam beni pek sevindirdi. Bir dostumun aracılığı ile kayıttaki gürültülerden arındırdığım bu iki kısa taksimi YouTube’a yolladım. Onlar da bu kayıtları
https://youtu.be/nUdRyWf46y4
adresinden yaymışlar. Taksimlerin formatındaki kayıtları 35 Mb’yi aştığı için bu mektuba ekleyemedim. Belki de MP3 olarak yollayabilirim.”
Taksimleri dinledim, saz eserinin radyolarda yayınlandığı günleri anımsadım.
Pertev Apaydın da müziğin içinden biri. Mühendis ve orkestra yöneticisi.
1929’da doğan Apaydın, küçük yaşta tanınmış müzikçi Hulusi Öktem’den solfej dersi aldı. Cemal Reşit Rey’den armoni, kontrpuan dersi aldı. Elektrik mühendisi oldu.
İstanbul Senfoni Orkestrası ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yönetti.
Enise Can ile Fulya Akaydın, iki müzisyen kardeştir.
Bu kayıtların CD’sini çıkarmak, seçmeler yapmak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na düşüyor.
GÖKSEL BAKTAGİR’İN ‘YALNIZ SEN’ ADLI ESERİ ÜZERİNE
HEM iyi bir kanun sanatçısı hem de iyi bir bestekâr.
Birçok albümünü dinledim, önemli ödüller aldı.
Besteleri çeşitli dillerde çalındı, söylendi.
“Yalnız Sen”i ilk kez Ermenice sözlerle Ermeni sanatçı Sibil (Pektorosoğlu) seslendirdi.
Göksel Baktagir’in “Yalnız Sen” adlı eseri, ilk kez Ermenice sözlerle Sibil tarafından icra edildi.
Bu beste, Baktagir’in hazırladığı özel bir proje niteliğini taşıyor. Sevgi, barış, dostluk ve aşk şarkısı olarak sunulan bu ezginin Ermenice versiyonunun adı: “Miayn Tun”. Aynı eser 2017 yılında ünlü hip-hop müzik grubu ASAB Mob tarafından seslendirildi, “First Year Being Rich” isimli şarkıda da kullanılan ezgiler, şimdi de söz yazarı Makruhi B. Hagopyan’ın yazdığı Ermenice sözlerle dinlenecek.
Cihan Sezer’in aranjörlüğünü yaptığı parçanın klip yönetmenliğini Özkan Aksular üstlendi.
Gelecekte aynı parçanın Arapça ve Yunanca versiyonlarının da dinleyicilerle buluşması hedefleniyor.
https://youtu.be/X5OIKw1Hkig
ETNİK MÜZİK SEVENLERE
MAREM Gökhan Şen’in hazırladığı Çerkes Ezgileri II’yi* de dinleyebilirsiniz.
Şen’in CD’ye ait notlarından alıntı:
“Müzik kültürü unutulma tehlikesi yaşayan dilleri ve gelenekleri koruma, sürekli kılma ve sonraki nesillere taşıma mücadelesinde en güçlü silahtır. Bu düşünceler ile Khekhes sürekliliği olacak bir Çerkes müziği projesidir.
Öncelik olarak diyaspora ezgilerini çizgisinden çıkmayarak icra etmek ve deyimi yerindeyse modern enstrümanları Çerkesce konuşturmak suretiyle birlikte kültürümüze kazandırmak amaçlanmış ve bunun yanında kulağımızın aşina olduğu bazı ezgilerimiz etnik müzik sever dünya dinleyicilerine sunulmuştur. Albüm gelirleri Tij İlkay geri dönüş projesine destek olmak amacı ile projeye aktarılmıştır.”
*
FARKLI ezgilerle pazarınızı renklendirebilirsiniz.