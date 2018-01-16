Sabahattin Ali özel sayısı

Sekiz bölümden oluşan özel sayının editörleri Ramazan Korkmaz, İbrahim Tüzer.

Editörlerin girişte yazdıkları ‘Önsöz Yerine: Sabahattin Ali’yi Anlamak’ yazısından bir bölüm aldım:

Yazının girişinde Özdemir Asaf’tan iki dize var:

“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu

Birinciliği beyaza verdiler”

“Sabahattin Ali, devrinin vicdanı olan bütün sanatkârlar gibi; gördüğü, bildiği, duyumsadığı hatta sezinlediği birtakım tehlike ve tehditlere ima yoluyla işaret eder.

İki büyük savaşın yıkıma uğrattığı insanlığın yaşama sevgisini, adalet duygusunu ve hayatın devamına olan inancını yeniden yeşertmek ve beslemek ister.

Sabahattin Ali’nin anlatı dünyası; yüzyıllardır kaderine terk edilmiş, aç, susuz ve cahil bırakılmış ama kendini -görünmez bir damar gibi- besleyen irfan kültürü ile ayakta duran Anadolu insanının var olma çabası üzerine kurulur.”

Rasim Özdenören’in ‘Sabahattin Ali Dolayımında’ yazısı, edebi kimliği üzerine yorumları içeriyor.

‘Filiz Ali ile Sabahattin Ali Üzerine’ söyleşisini Nuray Örnek-İbrahim Tüzer yapmış.

Filiz Ali, yanıtlarında babasının özelliklerini tanımlarken, “Tanıdığım hiçbir erkeğe benzemezdi” diyor.

Filiz Ali, onun çevresini de anlatırken, zamanın entelektüel ortamını yansıtmış oluyor.

Özel sayıda içerik sıralaması şöyle:

Bölüm: Hayatı ve Düşünsel Kimliği Bölüm: Sinemadan Tiyatroya Poetikası, Dergiciliği ve Etkileri

III. Bölüm: Söyleşi? Soruşturma- “Sizdeki Sabahattin Ali...”

Bölüm: Öyküsü Bölüm: Romanı Bölüm: Şiiri

VII. Bölüm: Kaynakça

Yusuf Turan Günaydın / Sabahattin Ali Bibliyografyası

VIII. Bölüm: Albüm

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SABAHATTİN ALİ üzerine hazırlanan her özel sayı, her kitap, onun daha iyi anlaşılmasını, Türk edebiyatındaki özgün yerinin daha derinden fark edilmesini sağlıyor.

Onun gibi büyük yazarlar, yeniden okunmalı, yeniden keşfedilmelidir. Çünkü yinelediğim gibi, bir okur her yaşta farklı yargılara varır, belli birikimden sonra böyle yazarların tadına varılabilir ancak.

Sabahattin Ali, duyarlılığın, gözlemin, zekânın, ironinin birleştiği bir edebiyat zirvesi.

Yargıyı daha da açmalı, gerçeğin içindeki ironiyi keşfetmenin ustası.

Filiz Ali’nin kitabını ve konuşmalarını okuduğunuzda, o yılların hüzün dolu tarihi öne çıkıyor.

Savrulan bir kuşağın öyküsü, Türkiye siyaset tarihinin kara sayfalarının kahramanları.

Özel sayıların önemini her zaman vurgularım. Çünkü birçok inceleme, araştırma, eleştiri bir tek ciltte toplanır, okur bütün bilgileri burada bulur. Özel sayıların bir başka yararı da bu ciltlerde bulunan bibliyografyalardır. Çünkü onun üzerine çalışacaklar için gerçekten büyük önem taşır.

100’e yaklaşan yazar, bine yakın sayfa bir özel sayı.

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HECE’nin özel sayısını okursanız, Sabahattin Ali’nin eserlerini yeniden değerlendirmeye gerek görürsünüz.

(*) Sayı: 253, Ocak 2018