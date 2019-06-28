Nuri İyem ödülleri törenle verildi

TÜRK resminin büyük ustalarından Nuri İyem’in anısına düzenlenen resim ödülü dün Bebek Evin Galerisi’nde düzenlenen törenle kazananlara verildi.
Her yıl verilen bu ödül kısa bir süre önce aramızdan sevgili dostumuz Evin İyem’e adanmıştı.
Açılış konuşmasını galerinin yöneticisi, Evin İyem’in oğlu Osman Nuri İyem yaptı. Törende Evin İyem’in eşi, TÜYAP Sanat Fuarı yöneticisi Ümit İyem de vardı.
14. Nuri İyem Resim Ödülü’ne
- 310 katılımcı, 431 adet resimle başvurdu.
- Katılımcıların 199’u kadın, 111’i erkek.
- Katılımcılar arasından 166 kişi İstanbul’dan, 144 kişi İstanbul dışı şehirlerden katıldı.
- Yarışmaya 82 öğrenci, 28 farklı üniversiteden katıldı.
Nuri İyem Resim Ödülü 2019’un sahipleri:
- Nurdan Erol (1993, Mersin)
Evin İyem Jüri Özel Ödülü
Semra Akkuş (1997, Gülşehir)
Sergiye, 33 sanatçının 34 resmi konulmuştu.
Seçici kurul aşağıdaki adlardan oluşuyordu:
- Fırat Arapoğlu
- Gamze Büyükkuşoğlu
- Cansen Ercan
- Memet Güreli
- Hakan Gürsoytrak
- Ümit İyem
- Erhan Karaesmen
- Burcu Pelvanoğlu
- Feyyaz Yaman
*
Doğan Hızlan, birinci olan Nurdan Erol’a ödülünü verdi.
ÖDÜL kitabının başındaki yazılardan alıntılar:
Erhan Karaesmen: “Büyük sanatçı Nuri İyem’in adının yer aldığı ve 14 senelik geçmişiyle ülkemizin kültür sanat yaşamında anlamlı izler bırakmış olan bu yarışmaya katılımın yıllar boyu artarak en son ulaştığı bu yılki anlamlı boyut, sanat dünyası için coşku yaratıcı bir olgu niteliği taşımaktadır. Yarışmanın birincilik ödülünün 26 yaşındaki bir genç sanatçıya değer bulunması da bu olumlu düşünceleri pekiştirmiştir.”
Burcu Pelvanoğlu: “Bu yıl Nuri İyem resim ödülünü alan Nurdan Erol’un da, Evin İyem Özel Ödülü’nü alan Semra Akkuş’un da galerinin yirmi üç yıldır temsil ettiği nitelikli çizgide olması son derece sevindirici.”
Yapıtları sergilenen sanatçılar ise şöyle: Nurdan Erol, Sema Akkuş, Ayşe Nilgün Ulaştırıcı, Ayşenur Köksal, Barış Banaz, Batuhan Daşdemir, Bengü Bahar Özlükcan, Berna İnan, Çiler Süyev, Damla Karadere, Derya Kocaer, Eda Duran, Elif Karagöz, Enis Aydoğan, Ercan Sert, Hilmi Can Özdemir, Hüseyin Aksoy, Kerem Kuşçu, Memed Türkmen, Nilüfer Topal, Nursun Hafızoğlu, Onur Arıkan, Öznur Karadayı, Sedat Baki, Sefer Tan, Soner Civrizoğlu, Şeyda Dafne Temiz, Yasemin Kozak, Yunus Gündüz, Zeynep Çaylı.
Kitapta biyografiler de yer almaktadır.
Evin İyem’i özlem ve sevgiyle anıyorum.
*
Sergiyi 9 Temmuz akşamına kadar gezebilirsiniz.
Nuri İyem ödülleri törenle verildi
TÜRK resminin büyük ustalarından Nuri İyem’in anısına düzenlenen resim ödülü dün Bebek Evin Galerisi’nde düzenlenen törenle kazananlara verildi.
Her yıl verilen bu ödül kısa bir süre önce aramızdan sevgili dostumuz Evin İyem’e adanmıştı.
Açılış konuşmasını galerinin yöneticisi, Evin İyem’in oğlu Osman Nuri İyem yaptı. Törende Evin İyem’in eşi, TÜYAP Sanat Fuarı yöneticisi Ümit İyem de vardı.
14. Nuri İyem Resim Ödülü’ne
- 310 katılımcı, 431 adet resimle başvurdu.
- Katılımcıların 199’u kadın, 111’i erkek.
- Katılımcılar arasından 166 kişi İstanbul’dan, 144 kişi İstanbul dışı şehirlerden katıldı.
- Yarışmaya 82 öğrenci, 28 farklı üniversiteden katıldı.
Nuri İyem Resim Ödülü 2019’un sahipleri:
- Nurdan Erol (1993, Mersin)
Evin İyem Jüri Özel Ödülü
Semra Akkuş (1997, Gülşehir)
Sergiye, 33 sanatçının 34 resmi konulmuştu.
Seçici kurul aşağıdaki adlardan oluşuyordu:
- Fırat Arapoğlu
- Gamze Büyükkuşoğlu
- Cansen Ercan
- Memet Güreli
- Hakan Gürsoytrak
- Ümit İyem
- Erhan Karaesmen
- Burcu Pelvanoğlu
- Feyyaz Yaman
*
Doğan Hızlan, birinci olan Nurdan Erol’a ödülünü verdi.
ÖDÜL kitabının başındaki yazılardan alıntılar:
Erhan Karaesmen: “Büyük sanatçı Nuri İyem’in adının yer aldığı ve 14 senelik geçmişiyle ülkemizin kültür sanat yaşamında anlamlı izler bırakmış olan bu yarışmaya katılımın yıllar boyu artarak en son ulaştığı bu yılki anlamlı boyut, sanat dünyası için coşku yaratıcı bir olgu niteliği taşımaktadır. Yarışmanın birincilik ödülünün 26 yaşındaki bir genç sanatçıya değer bulunması da bu olumlu düşünceleri pekiştirmiştir.”
Burcu Pelvanoğlu: “Bu yıl Nuri İyem resim ödülünü alan Nurdan Erol’un da, Evin İyem Özel Ödülü’nü alan Semra Akkuş’un da galerinin yirmi üç yıldır temsil ettiği nitelikli çizgide olması son derece sevindirici.”
Yapıtları sergilenen sanatçılar ise şöyle: Nurdan Erol, Sema Akkuş, Ayşe Nilgün Ulaştırıcı, Ayşenur Köksal, Barış Banaz, Batuhan Daşdemir, Bengü Bahar Özlükcan, Berna İnan, Çiler Süyev, Damla Karadere, Derya Kocaer, Eda Duran, Elif Karagöz, Enis Aydoğan, Ercan Sert, Hilmi Can Özdemir, Hüseyin Aksoy, Kerem Kuşçu, Memed Türkmen, Nilüfer Topal, Nursun Hafızoğlu, Onur Arıkan, Öznur Karadayı, Sedat Baki, Sefer Tan, Soner Civrizoğlu, Şeyda Dafne Temiz, Yasemin Kozak, Yunus Gündüz, Zeynep Çaylı.
Kitapta biyografiler de yer almaktadır.
Evin İyem’i özlem ve sevgiyle anıyorum.
*
Sergiyi 9 Temmuz akşamına kadar gezebilirsiniz.