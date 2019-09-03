Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Nursel Duruel’in

13 yıldır verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ne Nursel Duruel layık görüldü.
Celal Soycan’ın kurul üyelerine gönderdiği e-postada yazdıklarından bir bölümü aktarıyorum:
Ödülün gerekçeli kararı ektedir. Törende iki ana konuşmacı olacak.
Bu arada Sevgili Ogün Kaymak’ın hepimizi sarsan kaybını, ödül çalışmaları boyunca ve hep yeniden yaşıyoruz, yaşayacağız. Bu vesileyle hepinize başsağlığı dilerim.
Sevgili Turhan Günay’ın şimdilik görece daha rahat olmasını fırsat bildim ve ödül değerlendirme kurulunda bize yardımcı olmasını diledim, sağ olsun.
Kendisi zaten aralıksız 12 yıldır hep yanımızda destek oldu.
Turhan Günay kardeşimize, bize ayırdığı, ayıracağı tüm zamanlar için teşekkür ederim.
Ben de onun kurula alınmasından çok mutlu oldum, Celal Soycan da çok yerinde bir karar vermiş.
*
MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
“Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için” Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) öncü girişimiyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü konusundaki çalışmalar, ilgili yönetmelik gereğince yürütülmüştür.
Ödül Değerlendirme Kurulu üyeleri Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı 2019 yılı için önerilen adaylar arasından:
- Göç, ayrılık, bireyin sıkışması, kadının kıstırılmış hayatı ve yitirilen duyarlılıklar ve değerler dolayında, insanı tüm boyutlarıyla kavrayan hünerli anlatısı...
- Kentleşme sürecindeki sosyal savrulmaları ve taşrada olma halini dişil bir duyarlılıkla edebiyatımıza taşıdığı...
- Minimalist söyleyişle, kıvrımlı ve dönüşlü zaman anlayışı içinden ve üstgerçekçi dokunuşlarla hayatın hakikatine iz düşürdüğü...
- İçselle dışsalı bir bütün halinde işleyen öykülerinde soyut insanı özele, kişisel olana doğru açımladığı ve karakterlerin ruhsal karşılığını toplumsalda işaretleyerek okura emanet ettiği...
- Esnek, çoğul anlamlandırmalara ve sezgilere açık bir dil duygusu içinden, rüyalar başta olmak üzere tüm bilinçdışı aranışları ve yönelimleri, yaşantı içeriğine dayalı bir şefkatle öyküleştirdiği için değerli yazar Nursel Duruel’i değer bulmuştur.
Ödül yönetmeliğinin 11. maddesi doğrultusunda ve gereği yapılmak üzere bilgilerinize sunarım.
Ödül töreni 13 Aralık 2019 Cuma günü yapılacaktır.
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü alanlar:
- 2007 Nezihe Meriç
- 2008 Tahsin Yücel
- 2009 Osman Şahin
- 2010 Latife Tekin
- 2011 Leyla Erbil
- 2012 Ahmet Oktay
- 2013 Demir Özlü
- 2014 Metin Cengiz
- 2015 Cevat Çapan
- 2016 Doğan Hızlan
- 2017 Haydar Ergülen
- 2018 İpek Ongun
Nursel Duruel kimdir?
Nursel Duruel İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1965’te TRT’nin ilk prodüktör kadrosunda yer aldı, başta edebiyat olmak üzere çeşitli alanlarda sayısız radyo programı ve program dizisi yayınlandı. Reklam yazarlığı, ansiklopedi yazarlığı, televizyon yazarlığı ve program danışmanlığı yaptı. BRT’de (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Radyo Televizyonu) yönetici olarak görev aldı.
İlk kitabı “Geyikler, Annem ve Almanya” (Adam, 1982) dosya halindeyken 1980 Akademi Kitabevi Öykü Ödülü’nü aldı, basıldıktan sonra 1983 Sait Faik Hikâye Armağanı’na değer görüldü, Makedoncaya çevrildi. Kitaba adını veren öykü filme çekildi, 2005’te “İmge Öyküler” dergisinin yazarlar arasında düzenlediği “1980’den günümüze en beğenilen on öykü” soruşturmasında ilk sırayı aldı. “Yazılı Kaya” (Telos, 1992) kitabındaki “Burgaç” öyküsü 1990’da Yunus Nadi Yayımlanmamış Öykü Armağanı’nı kazandı. Bazı öykülerine İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Japonca, Arapça antolojilerde yer verildi. Çeşitli alanlardaki ortak kitaplara katkısının yanı sıra aralıklı olarak dergilerde yazmayı, yazarlarla söyleşi yapmayı ve bazı edebiyat ödüllerindeki seçici kurul üyeliğini sürdürmektedir.
*
BİRÇOK ödülde birlikte çalıştığım iyi öykücü Nursel Duruel’i kutluyorum.
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Nursel Duruel’in
13 yıldır verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ne Nursel Duruel layık görüldü.
Celal Soycan’ın kurul üyelerine gönderdiği e-postada yazdıklarından bir bölümü aktarıyorum:
Ödülün gerekçeli kararı ektedir. Törende iki ana konuşmacı olacak.
Bu arada Sevgili Ogün Kaymak’ın hepimizi sarsan kaybını, ödül çalışmaları boyunca ve hep yeniden yaşıyoruz, yaşayacağız. Bu vesileyle hepinize başsağlığı dilerim.
Sevgili Turhan Günay’ın şimdilik görece daha rahat olmasını fırsat bildim ve ödül değerlendirme kurulunda bize yardımcı olmasını diledim, sağ olsun.
Kendisi zaten aralıksız 12 yıldır hep yanımızda destek oldu.
Turhan Günay kardeşimize, bize ayırdığı, ayıracağı tüm zamanlar için teşekkür ederim.
Ben de onun kurula alınmasından çok mutlu oldum, Celal Soycan da çok yerinde bir karar vermiş.
*
MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
“Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için” Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) öncü girişimiyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü konusundaki çalışmalar, ilgili yönetmelik gereğince yürütülmüştür.
Ödül Değerlendirme Kurulu üyeleri Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı 2019 yılı için önerilen adaylar arasından:
- Göç, ayrılık, bireyin sıkışması, kadının kıstırılmış hayatı ve yitirilen duyarlılıklar ve değerler dolayında, insanı tüm boyutlarıyla kavrayan hünerli anlatısı...
- Kentleşme sürecindeki sosyal savrulmaları ve taşrada olma halini dişil bir duyarlılıkla edebiyatımıza taşıdığı...
- Minimalist söyleyişle, kıvrımlı ve dönüşlü zaman anlayışı içinden ve üstgerçekçi dokunuşlarla hayatın hakikatine iz düşürdüğü...
- İçselle dışsalı bir bütün halinde işleyen öykülerinde soyut insanı özele, kişisel olana doğru açımladığı ve karakterlerin ruhsal karşılığını toplumsalda işaretleyerek okura emanet ettiği...
- Esnek, çoğul anlamlandırmalara ve sezgilere açık bir dil duygusu içinden, rüyalar başta olmak üzere tüm bilinçdışı aranışları ve yönelimleri, yaşantı içeriğine dayalı bir şefkatle öyküleştirdiği için değerli yazar Nursel Duruel’i değer bulmuştur.
Ödül yönetmeliğinin 11. maddesi doğrultusunda ve gereği yapılmak üzere bilgilerinize sunarım.
Ödül töreni 13 Aralık 2019 Cuma günü yapılacaktır.
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü alanlar:
- 2007 Nezihe Meriç
- 2008 Tahsin Yücel
- 2009 Osman Şahin
- 2010 Latife Tekin
- 2011 Leyla Erbil
- 2012 Ahmet Oktay
- 2013 Demir Özlü
- 2014 Metin Cengiz
- 2015 Cevat Çapan
- 2016 Doğan Hızlan
- 2017 Haydar Ergülen
- 2018 İpek Ongun
Nursel Duruel kimdir?
Nursel Duruel İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1965’te TRT’nin ilk prodüktör kadrosunda yer aldı, başta edebiyat olmak üzere çeşitli alanlarda sayısız radyo programı ve program dizisi yayınlandı. Reklam yazarlığı, ansiklopedi yazarlığı, televizyon yazarlığı ve program danışmanlığı yaptı. BRT’de (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Radyo Televizyonu) yönetici olarak görev aldı.
İlk kitabı “Geyikler, Annem ve Almanya” (Adam, 1982) dosya halindeyken 1980 Akademi Kitabevi Öykü Ödülü’nü aldı, basıldıktan sonra 1983 Sait Faik Hikâye Armağanı’na değer görüldü, Makedoncaya çevrildi. Kitaba adını veren öykü filme çekildi, 2005’te “İmge Öyküler” dergisinin yazarlar arasında düzenlediği “1980’den günümüze en beğenilen on öykü” soruşturmasında ilk sırayı aldı. “Yazılı Kaya” (Telos, 1992) kitabındaki “Burgaç” öyküsü 1990’da Yunus Nadi Yayımlanmamış Öykü Armağanı’nı kazandı. Bazı öykülerine İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Japonca, Arapça antolojilerde yer verildi. Çeşitli alanlardaki ortak kitaplara katkısının yanı sıra aralıklı olarak dergilerde yazmayı, yazarlarla söyleşi yapmayı ve bazı edebiyat ödüllerindeki seçici kurul üyeliğini sürdürmektedir.
*
BİRÇOK ödülde birlikte çalıştığım iyi öykücü Nursel Duruel’i kutluyorum.