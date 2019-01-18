İki yeni eser iki dünya prömiyeri

FESTİVALLERİN bir özelliği her yıl bir tema tespit etmeleri, etkinliklerin bu çerçevede gerçekleştirilmesidir.
Önemli bir özellik de o festival için bir eser sipariş etmeleri.
Uzun süredir İstanbul Müzik Festivali bu anlayışı uyguluyor. Biz dinleyici olarak hem yeni bir besteci tanıyoruz hem de yeni bir eser dinlemiş oluyoruz.
Kimi zaman da tanınmış bestecilere festival açılışı için verilen sipariş, festivalin dünyada bir kez daha adının geçmesini sağlıyor.
47’nci yaşını kutlayan İstanbul Müzik Festivali bu yıl 11-30 Haziran arasında yapılacak.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalin ana sponsoru E.C.A. Presdöküm Sanayi A.Ş.
İstanbul Müzik Festivali’nin, Avrupa’da adından sıkça söz ettiren ve dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün geçen yılki sahibi Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş ettiği iki piyano eseri ile, Sochi Festivali ile ortak olarak, günümüzün en üretken bestecilerinden Alexander Tchaikovsky’ye sipariş ettiği eser, dünyada ilk kez İstanbul Müzik Festivali kapsamında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Kimlere sipariş verildi:
YILIN KADIN SANATÇISINA İKİ PİYANO İÇİN ESER ISMARLANDI
- ALMANYA’DA ‘Yılın Kadın Sanatçısı’ seçilen çağdaş müzik bestecisi Zeynep Gedizlioğlu’ndan festival için bir eser istendi.
Zeynep Gedizlioğlu’nun iki piyano için bestelediği eseri Ufuk ve Bahar Dördüncü tarafından 14 Haziran Cuma akşamı Süreyya Operası’nda seslendirilecek.
2018 yılında dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün sahibi olan Zeynep Gedizlioğlu, bestecilik ve elektronik müzik alanında Wolfgang Rihm, Ivan Fedele, Theo Brandmüller, Daniel Teruggi ve François Donato gibi ustalardan eğitim aldı. 2012 yılında da ‘Müziğin Nobel’i’ kabul edilen Ernst von Siemens Bestecilik Ödülü’nü kazanan bestecinin eserleri dünyaca ünlü sanatçılar ve topluluklarca seslendiriliyor. 2017 Cresc Çağdaş Müzik Bienali’nde eseri hr-Senfoni Orkestrası ve Ensemble Modern tarafından seslendirilen, 2014 Salzburg Festivali ile 2013 Beethovenfest Bonn dahil pek çok festivalden eser siparişi alan besteci, Paris’te bulunan müzik ve akustik araştırmalar merkezi IRCAM’da canlı-elektronik ve elektro-akustik müzik üzerine çalışmalarda bulundu.
Konserin solistleri dünya sahnelerinde ve özellikle çağdaş müzik alanında beğeniyle takip edilen piyano ikilisi Ufuk ve Bahar Dördüncü, araştırmaları ve yeni proje üretimleriyle 20. ve 21. yüzyıl iki piyano repertuvarının zenginleşmesine yıllardır katkıda bulunuyorlar. İkilinin daha önce de birlikte çalıştıkları Berlin RIAS Oda Korosu ise Rönesans ve Barok dönemin aslına sadık yorumlarından 19. yüzyılın müzik dünyasına yeni bir anlayış getiren Romantik dönem icralarına ve en zorlu dünya prömiyerlerine kadar standartları belirleyen bir konumda yer alıyor.
TANINMIŞ BİR BESTECİ TANINMIŞ BİR İCRACI
- İSTANBUL Müzik Festivali’nin Sochi Festivali ile birlikte ortak siparişi, günümüzün en üretken bestecilerinden Alexander Tchaikovsky’nin eseri ise 20 Haziran Çarşamba akşamı Aya İrini Müzesi’nde Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri tarafından seslendirilecek.
Birçok uluslararası ödülün sahibi olan Alexander Tchaikovsky’nin besteleri dünyanın en önemli konser salonlarında çalındı. Kendini sadece akademik olarak kısıtlamayan Tchaikovsky operadan baleye, oratoryodan senfoniye, vokal eserlerden oda müziğine kadar hemen her türde eser bestelemiştir.
Şef ve solist olarak dünyanın en iyi orkestralarına konuk olan Yuri Bashmet oda müziği alanında birçok isimle işbirliği yaptı. Virtüözitesi, güçlü kişiliği ve zekâsıyla viyolaya müzik dünyasında yeni bir önem kazandıran Bashmet’e adanmış 55’in üzerinde viyola konçertosu yazıldı, Londra Senfoni Orkestrası Yuri Bashmet Festivali düzenledi. Yuri Bashmet Moskova Aralık Geceleri Festivali sanat direktörlüğü, Novaya Rossiya Devlet Senfoni Orkestrası daimi şefliğinin yanı sıra Moskova Solistleri’nin kurucu şefliği görevini yürütüyor. 1992 yılında Moskova Konservatuvarı mezunlarından seçtiği, Rusya’nın en yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan bir orkestra kurdu. O zamandan bu yana beş kıtada 40’tan fazla ülkede 1300’ün üzerinde konser veren Moskova Solistleri 2008 yılında kazandığı Grammy Ödülü ile bu ödülü kazanan ilk Rus oda orkestrası oldu.
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47. İSTANBUL Müzik Festivali’nin tüm programı 5 Şubat Salı günü açıklanacak.
İki yeni eser iki dünya prömiyeri
FESTİVALLERİN bir özelliği her yıl bir tema tespit etmeleri, etkinliklerin bu çerçevede gerçekleştirilmesidir.
Önemli bir özellik de o festival için bir eser sipariş etmeleri.
Uzun süredir İstanbul Müzik Festivali bu anlayışı uyguluyor. Biz dinleyici olarak hem yeni bir besteci tanıyoruz hem de yeni bir eser dinlemiş oluyoruz.
Kimi zaman da tanınmış bestecilere festival açılışı için verilen sipariş, festivalin dünyada bir kez daha adının geçmesini sağlıyor.
47’nci yaşını kutlayan İstanbul Müzik Festivali bu yıl 11-30 Haziran arasında yapılacak.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalin ana sponsoru E.C.A. Presdöküm Sanayi A.Ş.
İstanbul Müzik Festivali’nin, Avrupa’da adından sıkça söz ettiren ve dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün geçen yılki sahibi Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş ettiği iki piyano eseri ile, Sochi Festivali ile ortak olarak, günümüzün en üretken bestecilerinden Alexander Tchaikovsky’ye sipariş ettiği eser, dünyada ilk kez İstanbul Müzik Festivali kapsamında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Kimlere sipariş verildi:
YILIN KADIN SANATÇISINA İKİ PİYANO İÇİN ESER ISMARLANDI
- ALMANYA’DA ‘Yılın Kadın Sanatçısı’ seçilen çağdaş müzik bestecisi Zeynep Gedizlioğlu’ndan festival için bir eser istendi.
Zeynep Gedizlioğlu’nun iki piyano için bestelediği eseri Ufuk ve Bahar Dördüncü tarafından 14 Haziran Cuma akşamı Süreyya Operası’nda seslendirilecek.
2018 yılında dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün sahibi olan Zeynep Gedizlioğlu, bestecilik ve elektronik müzik alanında Wolfgang Rihm, Ivan Fedele, Theo Brandmüller, Daniel Teruggi ve François Donato gibi ustalardan eğitim aldı. 2012 yılında da ‘Müziğin Nobel’i’ kabul edilen Ernst von Siemens Bestecilik Ödülü’nü kazanan bestecinin eserleri dünyaca ünlü sanatçılar ve topluluklarca seslendiriliyor. 2017 Cresc Çağdaş Müzik Bienali’nde eseri hr-Senfoni Orkestrası ve Ensemble Modern tarafından seslendirilen, 2014 Salzburg Festivali ile 2013 Beethovenfest Bonn dahil pek çok festivalden eser siparişi alan besteci, Paris’te bulunan müzik ve akustik araştırmalar merkezi IRCAM’da canlı-elektronik ve elektro-akustik müzik üzerine çalışmalarda bulundu.
Konserin solistleri dünya sahnelerinde ve özellikle çağdaş müzik alanında beğeniyle takip edilen piyano ikilisi Ufuk ve Bahar Dördüncü, araştırmaları ve yeni proje üretimleriyle 20. ve 21. yüzyıl iki piyano repertuvarının zenginleşmesine yıllardır katkıda bulunuyorlar. İkilinin daha önce de birlikte çalıştıkları Berlin RIAS Oda Korosu ise Rönesans ve Barok dönemin aslına sadık yorumlarından 19. yüzyılın müzik dünyasına yeni bir anlayış getiren Romantik dönem icralarına ve en zorlu dünya prömiyerlerine kadar standartları belirleyen bir konumda yer alıyor.
TANINMIŞ BİR BESTECİ TANINMIŞ BİR İCRACI
- İSTANBUL Müzik Festivali’nin Sochi Festivali ile birlikte ortak siparişi, günümüzün en üretken bestecilerinden Alexander Tchaikovsky’nin eseri ise 20 Haziran Çarşamba akşamı Aya İrini Müzesi’nde Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri tarafından seslendirilecek.
Birçok uluslararası ödülün sahibi olan Alexander Tchaikovsky’nin besteleri dünyanın en önemli konser salonlarında çalındı. Kendini sadece akademik olarak kısıtlamayan Tchaikovsky operadan baleye, oratoryodan senfoniye, vokal eserlerden oda müziğine kadar hemen her türde eser bestelemiştir.
Şef ve solist olarak dünyanın en iyi orkestralarına konuk olan Yuri Bashmet oda müziği alanında birçok isimle işbirliği yaptı. Virtüözitesi, güçlü kişiliği ve zekâsıyla viyolaya müzik dünyasında yeni bir önem kazandıran Bashmet’e adanmış 55’in üzerinde viyola konçertosu yazıldı, Londra Senfoni Orkestrası Yuri Bashmet Festivali düzenledi. Yuri Bashmet Moskova Aralık Geceleri Festivali sanat direktörlüğü, Novaya Rossiya Devlet Senfoni Orkestrası daimi şefliğinin yanı sıra Moskova Solistleri’nin kurucu şefliği görevini yürütüyor. 1992 yılında Moskova Konservatuvarı mezunlarından seçtiği, Rusya’nın en yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan bir orkestra kurdu. O zamandan bu yana beş kıtada 40’tan fazla ülkede 1300’ün üzerinde konser veren Moskova Solistleri 2008 yılında kazandığı Grammy Ödülü ile bu ödülü kazanan ilk Rus oda orkestrası oldu.
*
47. İSTANBUL Müzik Festivali’nin tüm programı 5 Şubat Salı günü açıklanacak.