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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Her dinleyici için gerekli

21 Eylül 2019

Müzik kitaplarının kıvamını tutturmak zordur çünkü verdiğiniz bilgi hem profesyoneller hem amatörler için geçerli olmalıdır. Ahmet Say, bu dengeyi başarıyor.

Her dinleyici için gerekli‘Müzik Ansiklopedisi’ (üç cilt)
Islık Yayınları tarafından yayımlandı.
Yakında ‘Müzik Sözlüğü’ de çıkacak.

Ahmet Say’ın müzik üzerine yazdığı bütün kitaplar, iyi bir dinleyicinin özellikle kitaplığında bulunmalıdır. Özellikle longplay ya da CD dinlerken onun kitaplarına başvururum. Biz çoğunlukla sözlük ve müracaat kitaplarını yakınımızda bulundurmayız. Oysa kullandığımız her kelime için ona bakmak gerekir. Çünkü dinlediğiniz bir parçayı müzik tarihi içindeki yere oturtamazsanız, alacağınız zevk bütünlüğe varamaz.

Zaman zaman yazdığım kitaplara yeniden dönüyorum, toplu bir bakış açısına ihtiyacım oluyor. Ahmet Say, bu açıdan toplu bilgiyi içerdiğinden hep yanımda bulunduruyorum. Müzik kitaplarının kıvamını tutturmak zordur çünkü verdiğiniz bilgi hem profesyoneller hem amatörler için geçerli olmalıdır. Say, bu dengeyi başarıyor.

Bu iki özelliği barındırmasının yanında, öğrenciler için bir ders kitabı niteliğindedir.

İyi bir dinleyici de iyi bir okur gibidir, sorar ve yanıtını ister. Soran kişinin bilgi dağarcığını göz önünde bulundurarak yanıtını verebilirsiniz. Çünkü bir profesyonelle bir amatör arasındaki farka dikkat etmeden  yanıtlarsanız, amacınızı yerine getirmemiş olursunuz.

Ben Ahmet Say’ın bütün kitaplarını okuduğum için onun müzik yazılarını bir dinleyici olarak değerlendirme yapmaya cesaret edebiliyorum.

Hangi tür müziği seviyorsunuz? Hangi müzik aletini seviyorsunuz? O müzikte zevk çeşitliliğini gözetir bölümleme yapar:

◊ Türk Halk Müziği

◊ Geleneksel Türk Halk Müziği

◊ Uluslararası Sanat Müziği

◊ Uluslarararası Sanat Müziğinde Türk Besteciler

◊ Caz Müziği

◊ Pop Müziği

Say’ın çalışmalarına, toplu bakış yazısı olduğundan değişik kitaplarından alıntılar yapıyorum. Müzikle kültürün, hatta yaşama biçiminin ayrılmazlığını öğrenmek için en önce müzik tarihini okumak gerekir. Kitaplarının içeriğini başka türün ürünleriyle de zenginleştirir. Sözgelimi ‘Müziğin Kitabı’ndaki karikatürler buna örnektir.

Her yazar için söylediğim bir şey vardır. Yazarların, hangi alanda olursa olsun, haklarında bir fikir verebilmek için bütün yapıtlarını okumayı öneririm. ‘Müziğin Kitabı’, ‘Müzik Tarihi’ genel bilgi için elbette kitaplığınızda bulunmalıdır.

Ama gelin görün ki başka kitaplarını da kitaplığınıza koymanızı öneririm. Adlarını vereyim:

◊ Müzik Ansiklopedisi

◊ Müzik Öğretimi

◊ Türkiye’nin Müzik Atlası

◊ Müzik Tarihi

◊ Müziğin Kitabı

Yazdıkları yalnızca kuramsal alanda kalmaz, müzik tarihindeki icra örneklerine de değinir, ‘Plak Dolabı İçin Öneriler’e de bu anlayışın bir sonucu olarak bakmalısınız.

Benim özellikle sık sık okuduğum bölümün başlığı şu: ‘Türkiye’de Uluslararası Sanat Müziği’.

“Bir ulusun yeniyi almasında ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.” (1826-1994)

Burada önemli bestecilerin önemli bestelerini de yazmıştır. ‘Türk Beşleri’ bölümünü özellikle okumanızı ve orada adı geçen besteleri dinlemenizi isterim.

 

 

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