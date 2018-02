Görgü kurallarını öğreten eser

Yemek kitaplarının çoğunu okurum, elbette yemek yapmayı öğrenmek için değil. Oradaki yemekler bizim lezzet tarihimizin belgeleridir. Bir başka açıdan da görgü kurallarının sofrada uygulanışının tarihidir.

Ayşe Fahriye’nin ‘Ev Kadını’nı (*) okurken, bu unsurlara dikkat ettim.

Bu tür çalışmaları yayına hazırlayan araştırmacı Turgut Kut kitabı okunur kılmış.

448 sayfada 887 tarif

Turgut Kut, ‘Sunuş’ta kitabın yayımlanma evrelerini, özelliğini yazmış: “Ayşe Fahriye Hanım’ın ’Ev Kadını’ adlı yemek kitabı ilk kez 1883 (1300 h.) yılında Beyazıt’ta Kırââthane-i Osmanî Müdürü Sarafim (Ünver ss.481-490) tarafından İstanbul’da Mahmut Bey Matbaası’nda bastırılmıştır. Kitabın tümü 448 sayfadır. Sekiz sayfalık bir mukaddimeyle başlayan kitap, 35 takıma ayrılıp 887 yemek tarifinden oluşur. Verilen yemek tariflerine bakıldığında Osmanlı-Türk mutfağının özelliklerini taşımakta; yemeklerinin, içeceklerinin tariflerini vermektedir. Bununla birlikte bu yıllarda Batı’dan gelen birtakım yemek ve tatlı isimlerine de rastlanmaktadır.”

‘Yemek Pişirmenin İnceliklerine Dair Önsöz’ü okurken zamane hanımlarına dair uyarıların ironik içeriğine hayran olmamak mümkün değil.



Ev Kadını

Ayşe Fahriye

Çiya Yayınları

Zengin içerik...

Ayşe Fahriye Hanım iyi bir yemek kitabı yazarı olduğu kadar, iyi bir de mizah yazarı olduğunu ispatlıyor. Örnek verelim: “Hele geceleri sabahlara kadar dalkavuklarla oturup gündüz öğleye kadar uyuyan hanımefendilerin eğer sigarının birini bitirmeden diğerini yakmak âdetleri ise vücutça malûliyetlerinin vahametini kendileri bizden ziyade kestirebildiklerinden burada açıklamaya lüzum görmem.”

Aşağıda okuyacağınız bölüm başlıkları, kitabın zengin içeriği hakkında bilgi vermektedir:

Yemek Pişirmede Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar

Çorbalar ve Et Suları

Salça ve Hülasalar

Et ve Balık Pelteleri

Haşlama ve Söğüşler

Yumurtalar

Şiş Kebapları

Külbastılar

Yahniler, Tavalar

Köfte, Bumbar ve İlikler

Tas ve Fırın Kebapları

Bütün ve Yalancı Dolmalar

Sebzevat

Tepsi ve Sahan Musakkaları

Et Dolmaları

Garnitürler

Pilakiler

Piyazlar

Ekşi ve Tuzlular

Börek

Makarnalar

Pilavlar

Yağlı Tatlılar, Baklavalar

Hafif Tatlılar

Akideler, Elmasiye, Dondurma,

Kompostolar

Reçel, Şurup, Şerbet, Hoşaf

Turşular

Salatalar-Taratorlar

Tütün Balıkarı

Pekmez

Kavurma, Kıyma, Pastırma, Sucuk

Konserveler

İçkiler

Kaymak, Yoğurt, Peynir, Tereyağı

‘Ev Kadını’, hem bilgilendiriyor hem lezzetimizi çeşitlendiriyor.