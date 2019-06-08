Farklı bir Boğaziçi kitabı

Tatillerde İstanbul’a başka kentlerden, ülkelerden gelenlerin ya da İstanbul’da yaşayanların çoğu Boğaziçi’ne gidiyor, kıyısında oturuyor, deniz havası alıyor. Peki Boğaziçi’ni ne kadar tanıyoruz, tarihini ne kadar biliyoruz? Sedat Bornovalı’nın ‘Boğaziçi’nin Tarih Atlası’ kitabı bunun için biçilmiş kaftan...
Boğaziçi’nin Tarih Atlası (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Sedat Bornovalı
Timaş Yayınları
280 sayfa
33.50 TL
Yazılarımda her zaman tekrarlarım; bir yeri bilerek gezdiğinizde çok daha eğlenir, tat alırsınız. Sedat Bornovalı’nın ‘Boğaziçi’nin Tarih Atlası’nın bu konuda tavsiyeye değer bir kitap olduğunu belirteceğim.
Bornovalı’nın mizah edebiyatına geçecek ‘Önsöz’ü çok hoşuma gitti! Genellikle önsözlerde o kitapta neler bulunduğu sıralanır, Bornovalı’nın önsözünde ise neler bulunmadığı sıralanıyor; üstelik bazı bilgilerin hangi kitaplarda bulunacağını yazarak bize bir Boğaziçi bibliyografyası da sunuyor.
‘Önsöz’ü okuduktan sonra içinde bulunan bilgileri daha derinden okuyabileceksiniz, bilginiz eksik kalırsa Bornovalı’nın adını geçirdiği kitapları da okuyabilirsiniz.
Onunla Elginkan Vakfı’nın sempozyumunda tanıştım. Ben İstanbul’u överken, o Ankara’nın tarihi ve turistik önemini anlattı. Doğrusu ben de bu bilgiden sonra Ankara’ya başka türlü bakar oldum. Ankara üzerine Koç Üniversitesi-VEKAM’ın yayınlarını okumaya başladım.
Özgün bilgi ve belgeler
Peki kitapta ne var?
Özelliği ne?
“Boğaziçi hakkında her gün aklımıza gelenlerden biraz fazlasını akıllara getiren bir kitap dersek, bu olabilir.
Yemek yemeye, hava almaya, keyif yapmaya gittiğimiz, bazen de bir etkinlik veya bir ziyaret için gezindiğimiz Boğaziçi’nde üzerinde düşünmeye her zaman vakit bulamadığımız veya odaklanmadığımız birkaç şeyi daha gündeme getirmeye çalışan birkaç söz dersek, o da olabilir.
Bütün bunların yanında hem yurtdışındaki hem de Türkiye’deki arşivlerde bazıları da özel koleksiyonlarda ortaya çıkan ve henüz başka yerde yayımlanmamış birçok tarihi belge de bu sayfada yayımlanıyor diyebiliriz. Bu da eskileri hatırlamayı sevenler için bir artı değer oluşturacak diye umuyoruz.”
‘Önsöz’den aldığım bu satırlar kitapta neler olduğunu gösteriyor. Özgün bilgiler, belgeler bulacaksınız; genel bilgilere iltifat etmeyen, onları tekrarlamayan bir kitap.
Kanlıca, yoğurttan
ibaret değil
Sedat Bornovalı, İstanbul Özel İtalyan Ortaokul ve Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde turizm işletmeciliği, İstanbul Üniversitesi’nde sanat tarihi ve coğrafya eğitimi aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden ise Mimarlık Tarihi dalında yükseklisans ve doktora dereceleri bulunuyor. İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Nişanı ve Şövalye unvanı tevcih edildi.
Kitap iki bölümden oluşuyor:
- Boğaziçi Nedir ve Neresidir?
- Boğaziçi’nin Cevelan Zamanı
Özellikle okumanızı salık vereceğim bölümler:
- İstanbul’un sanat ihtiyacına İstanbul Modern formülü
- Akaretler ve kozmopolit sakinleri
- Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
- Yalıların ve Kavafis’in mekânı Yeniköy
- Kanlıca yoğurttan ibaret değil
- Van’dan gelip şehrinin ismini Boğaziçi’ne yazdırmak
- Hayal şehir Üsküdar
Boğaziçi’ni, bilmediğiniz yanlarıyla keşfetmenizi sağlayacak bir çalışma...
Farklı bir Boğaziçi kitabı
Tatillerde İstanbul’a başka kentlerden, ülkelerden gelenlerin ya da İstanbul’da yaşayanların çoğu Boğaziçi’ne gidiyor, kıyısında oturuyor, deniz havası alıyor. Peki Boğaziçi’ni ne kadar tanıyoruz, tarihini ne kadar biliyoruz? Sedat Bornovalı’nın ‘Boğaziçi’nin Tarih Atlası’ kitabı bunun için biçilmiş kaftan...
Boğaziçi’nin Tarih Atlası (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Sedat Bornovalı
Timaş Yayınları
280 sayfa
33.50 TL
Yazılarımda her zaman tekrarlarım; bir yeri bilerek gezdiğinizde çok daha eğlenir, tat alırsınız. Sedat Bornovalı’nın ‘Boğaziçi’nin Tarih Atlası’nın bu konuda tavsiyeye değer bir kitap olduğunu belirteceğim.
Bornovalı’nın mizah edebiyatına geçecek ‘Önsöz’ü çok hoşuma gitti! Genellikle önsözlerde o kitapta neler bulunduğu sıralanır, Bornovalı’nın önsözünde ise neler bulunmadığı sıralanıyor; üstelik bazı bilgilerin hangi kitaplarda bulunacağını yazarak bize bir Boğaziçi bibliyografyası da sunuyor.
‘Önsöz’ü okuduktan sonra içinde bulunan bilgileri daha derinden okuyabileceksiniz, bilginiz eksik kalırsa Bornovalı’nın adını geçirdiği kitapları da okuyabilirsiniz.
Onunla Elginkan Vakfı’nın sempozyumunda tanıştım. Ben İstanbul’u överken, o Ankara’nın tarihi ve turistik önemini anlattı. Doğrusu ben de bu bilgiden sonra Ankara’ya başka türlü bakar oldum. Ankara üzerine Koç Üniversitesi-VEKAM’ın yayınlarını okumaya başladım.
Özgün bilgi ve belgeler
Peki kitapta ne var?
Özelliği ne?
“Boğaziçi hakkında her gün aklımıza gelenlerden biraz fazlasını akıllara getiren bir kitap dersek, bu olabilir.
Yemek yemeye, hava almaya, keyif yapmaya gittiğimiz, bazen de bir etkinlik veya bir ziyaret için gezindiğimiz Boğaziçi’nde üzerinde düşünmeye her zaman vakit bulamadığımız veya odaklanmadığımız birkaç şeyi daha gündeme getirmeye çalışan birkaç söz dersek, o da olabilir.
Bütün bunların yanında hem yurtdışındaki hem de Türkiye’deki arşivlerde bazıları da özel koleksiyonlarda ortaya çıkan ve henüz başka yerde yayımlanmamış birçok tarihi belge de bu sayfada yayımlanıyor diyebiliriz. Bu da eskileri hatırlamayı sevenler için bir artı değer oluşturacak diye umuyoruz.”
‘Önsöz’den aldığım bu satırlar kitapta neler olduğunu gösteriyor. Özgün bilgiler, belgeler bulacaksınız; genel bilgilere iltifat etmeyen, onları tekrarlamayan bir kitap.
Kanlıca, yoğurttan
ibaret değil
Sedat Bornovalı, İstanbul Özel İtalyan Ortaokul ve Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde turizm işletmeciliği, İstanbul Üniversitesi’nde sanat tarihi ve coğrafya eğitimi aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden ise Mimarlık Tarihi dalında yükseklisans ve doktora dereceleri bulunuyor. İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Nişanı ve Şövalye unvanı tevcih edildi.
Kitap iki bölümden oluşuyor:
- Boğaziçi Nedir ve Neresidir?
- Boğaziçi’nin Cevelan Zamanı
Özellikle okumanızı salık vereceğim bölümler:
- İstanbul’un sanat ihtiyacına İstanbul Modern formülü
- Akaretler ve kozmopolit sakinleri
- Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
- Yalıların ve Kavafis’in mekânı Yeniköy
- Kanlıca yoğurttan ibaret değil
- Van’dan gelip şehrinin ismini Boğaziçi’ne yazdırmak
- Hayal şehir Üsküdar
Boğaziçi’ni, bilmediğiniz yanlarıyla keşfetmenizi sağlayacak bir çalışma...