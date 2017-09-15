Contemporary Istanbul’u gezdim

BU yıl 12’ncisi düzenlenen Contemporary Istanbul (CI) ziyarete açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgisine bizzat şahit oldum açılış için gittiğimde.

İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki fuar çağdaş sanatın günümüzdeki durumunu görmek iyi bir fırsat. Kim ne üretiyor, sanatseverler nelere ilgi gösteriyor, sanat anlayışı nerelere evriliyor?

Estetik açlığınızı gidermek kadar bu tür soruların cevaplarını da bulabileceğiniz fuarda bu sene yerli ve yabancı 73 galeri yer alıyor.

Fuarı gezmeden önce bana kalırsa bir katalog alın ve ziyaret güzergâhınızı ona göre düzenleyin. Kapıdan içeriye girmeden önce bir yere ilişin ve kataloğu okuyun.

CI’nin belirgin özelliği Türk resmi ile dünyanın çeşitli ülkelerinin sanatçılarını aynı ortamda buluşturması.

Resim alıcıları seçme konusunda zengin bir tercih listesi ile karşılaşacaklar.

Eserlerini gördükleri sanatçılarla tanışacaklar, onlardan bilgi alacaklar.

Ziyaretçiler toplu bir galeri ziyareti imkânı bulacaklar.

Yalnız Türk resim ve heykelini değil dünya sanatında bu türlerin seyrini izleyecekler.

Birçok ressam bu etkinlik için yeni çalışmalar yapmış. Daha eski tarihli eserlerin yanında sırf fuar için yapılmış eserleri de görebilirsiniz.

Hem sanatçılar hem ziyaretçiler geçen yıldan bu yıla değişimleri birbirlerine anlatıyorlar.

Benim merak ettiğim, yabancı ressamların eserleri Türk resimseverler tarafından alınıyor mu?

Yabancı galericiler bizden resim talep ediyorlar mı? Bizim ressamlarımızın satış oranı nedir?

Ziyaretçilerin yoğunluğu umarım satışlara da yansır.

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CONTEMPORARY Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli 12 yıllık süreci ve günümüze ait tespitlerini kataloğun önsözünde dile getirmiş:

“Sanat insanı arındıran, yücelten, insanı kendi dışına iten bir olgudur. İnsan sanatın karşısında, tıpkı gerçek manasındaki dinlerin karşısında olduğu gibi bir aşkınlaşma duygusuna kapılır. Dili, anlatımı, yöntemi ne derecede farklılaşırsa farklılaşsın sanat son tahlilde bu gerçeğin içinde biçimlenir.

Çağdaş sanatın özü ve doğası gereği ne derecede politik bir sanat olduğunu biliyoruz. Toplumsal, tarihsel, siyasal oluşumların hiçbirine kapalı değildir çağdaş sanat. Olmadığı gibi onları içerir, dönüştürür ve yeniden üretir. Bütün eleştirel kapasitesin bu doğrultuda kullanır.

Ne var ki, güncel sanatın içerdiği bu gerçekler onu sanatın ötesine taşımaz. Güncel sanat tüm bu çevremizi saran gündelik gerçeklere sanatça verilmiş bir cevaptır. Onları kapsasa da ortadaki kendi özgünlüğü içindeki sanattır. Güncel sanatın gücü de buradan kaynaklanır.

O nedenle güncel sanat gündeliğin ötesine geçer ve bize o eleştirel dili ve söylemiyle barışçıl, hoşgörülü bir dünyanın kapısını aralar. Güncel sanata bugün her zamankinden daha fazla bu yüzden ihtiyaç duyuyoruz. Güncel sanata yönelmiş ilginin altında bu özelliği yatıyor.

12. CI’yi bu düşüncelerle ve inanışla gerçekleştirdik. Tüm dünyamızı saran karmaşaya fuarın bir cevap olmasını istedik. Bu düşünceyle bu yıl büsbütün yenilenerek ve çok daha etkinleşerek gerçekleştiriyoruz fuarımızı.”

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GÖRSEL sanatlar konusunda ziyaretçilerin artması ülkemizde estetik düzeyin artması anlamına geliyor. Gerçekleştirenleri desteklemeliyiz.