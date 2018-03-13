CNR Kitap Fuarı’nı gezdim

Pazar günü fuarı gezdim, rehberim her yıl olduğu gibi Emrah Kısakürek’ti.

İlk önce Büyük Doğu Yayınları standına gittim.

Necip Fazıl Sergisi hazırlamışlar, ilgimi çekti.

Çile’deki şiirlerin fotoğraflara yansımasıydı, yazıldığı dönemin fotoğrafları. Çile’nin değişik baskıları da orada görülebiliyor.

Fuarda bazı önemli kitapları bulabilirsiniz.

Ciltli Haremeyn, sanırım iyi bir kütüphanede mutlaka bulunmalı.

Sunuştaki yazıdan bir bölüm:

“Osmanlı devleti, kurulduğu ilk günden itibaren Evlâd-ı Resûl’e, göstermiş olduğu saygıyı Haremeyn-i Şerefeyn’e olan Mekke ve Medine’ye de devletin son yıllarına kadar göstermiştir.

2. Abdülhamid dönemine ait Yıldız Albümü’nden ve Mekke Müdafii olan Fahrettin Türkkan Paşa’nın koleksiyonundan seçilen fotoğraflar bulunuyor.”

Kitap üç dilde yayınlanmış. Osmanlıca, günümüz Türkçesi ve İngilizce.

Fuarda bir bölümde Arap yayınevlerinin kitapları sergileniyor.

Türk Dünyası Yayınevi’nin de yayımladığı DVD’lerden söz etmeliyim. Başvuru niteliği ile öne çıkıyor.

- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Devamlılık

- Türkler

- Türkler II

- Osmanlı Dönemi

- Osmanlı Şeyhülislamları

Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları da sergileniyor.

İki tanesi önemli. ‘İbrahim Paşa Sarayı’ ve ‘Kapalıçarşı’.

Kapalıçarşı’nın içinden sık sık geçerim. Kapalıçarşı üzerine üç şairin de şiiri için karşılaştırmalı bir yazım yayınlandı: Orhan Veli, Sezai Karakoç ve Ece Ayhan.

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KİTAP fuarında, sözünü ettiklerimin dışında da pek çok yayınevinin standı var.

Artık belediyeler de kitap fuarlarına katılıyor. Böylece onların yayımladığı kitaplar dar bir çevre dışında da satılıyor, yararlanılabiliniyor.

Çünkü sadece prestij amacıyla çıkarılan kitaplar çoğunlukla protokole gönderiliyor ve ilgisiz olanların dolabında tozlanıyor.

Arap yayınevlerinin geniş kapsamlı katılımı, orada stand açanların gerekçesiyle güçleniyor.

Çoğu Arap ülkelerindeki belirsizlik, Ortadoğu savaşları, rotanın Türkiye’ye çevrilmesini sağlıyor.

Ayrıca Arap turistlerin sayısının artmasını, buraya yerleşenleri düşündüğümüzde bu pazarı besleyecek çoğunluğun bulunduğunu görüyorsunuz.

Dört yüze yakın yayınevinin katıldığı fuarda, edebiyat/sanat kitapları dışında tanınmış adlar hakkında çalışmalara da rastlayacaksınız.

Kitap fuarlarının önemli işlevi, yazarlarla okurların buluşmasıdır. Ayrıca söyleşiler, tartışmalar kitap ötesinde bilgi verir.

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HER fuar, kitaplığınızı zenginleştirmek için bir fırsattır.