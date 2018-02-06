Bir araştırmanın ışığında kültür durumumuz

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen, ‘Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’ 2017 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırma, Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi adına Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ile Prof. Dr. Osman Zaim, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawks ve Türkiye Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Cihan Dizdaroğlu’ndan oluşan bir ekibin denetiminde gerçekleştirildi.

11 Aralık 2017-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze görüşüldü.

‘Sosyo Kültürel Göstergeler’ başlığı altında önce Batılı veya Doğulu olarak kendimizi değerlendirmemiz inceleniyor.

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EN yoğun araştırma yapılan başlıklar okuma konusunda.

Gazete okurluğu üzerinde duruluyor. Eskiden sadece kâğıttan okumaya göre değerlendirme yapılırken şimdi internet de bu sayı analizinde etken rol oynuyor.

- Ben gazete okumuyorum diyenlerin oranı yüzde 37

Basılı olarak okuyanların sayısı yüzde 44 iken internetten okumaların oranı yüzde 55.4.

Yapılan araştırmalara göre hâlâ birçok kişi sabahleyin masasında basılı gazeteyi görmek istiyor. Ben de o gruptanım, belki de sayfayı bir bütün olarak görmeyi istemem bir alışkanlığın sonucu.

Haftada bir gün okuyanlar da var, üç gün okuyanlar da.

Bölgelere göre yapılan araştırmanın sonuçları da şöyle:

Marmara Bölgesi: Yüzde 3.2

Ege Bölgesi: Yüzde 5.2

Karadeniz Bölgesi: Yüzde 4.6

- Kitap okuma sıklığına gelince:

Yüzde 52.8 kitap okumuyor.

Ayda 1 gün okuyanların oranı ise yüzde 11.2

Ege Bölgesi: Yüzde 8.3’le önde.

Marmara: Yüzde 4.3

İç Anadolu: Yüzde 5.2

Akdeniz: Yüzde 6.9

Güneydoğu: Yüzde 5.6

- Tiyatroya gitme sıklığı:

Yüzde 69.9 hiç gitmiyor.

Yüzde 11.9 yılda bir–iki kez gidiyor.

Yüzde 5.7 ayda bir kez gidiyor.

Yüzde 12.5 ayda iki-üç kez gidiyor.

- Sinemaya gitme sıklığı:

Yüzde 37.6 sinemaya gitmiyor.

Yüzde 26.6 ayda bir kez.

Yüzde 14.9 yılda iki-üç kez.

Yüzde 6.3 çok seyrek.

- Televizyon izleme sıklığı:

Yüzde 44.8 günde 3.5 saat izliyor.

Medyaya, bilgisayara ayrılan saat yüzde 47.7.

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HİÇ kuşkusuz, herkes bu rakamlarla ilgili kişisel düşüncelerini oluşturabilir.