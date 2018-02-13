2017’de şiirimiz

Derginin Önyazı’sı Rasim Özdenören’in ‘Kudüs’ başlıklı yazısı.

Hayriye Ünal-Burak S. Çelik’in Sunuş yazısından, 2017’de şiire dair tanıtım yazısından bazı bölümleri aldım.

Yazının başlığında, Yahya Kemal Beyatlı’dan bir alıntı var:

“Bir milletin şiiri, devirler aşırı elden ele gezen bir meşaledir.”

“Şiir büyük zekâların rüyalarıdır” der Alphonse de Lamartine. Bizim tespitimiz ise şudur: Şiir ölmüyor, doğuruyor. Her yıl yüzlerce, binlerce yeni çocukları oluyor Türk şiirinin.

Bu yıl o kadar çok sayıda şiir kitabı çıktı ki gerçekten dosyada sınırlamakta güçlük çektik. Şiirin güzel bir yılı oldu. Yepyeni isimler şiir dünyasına katıldı. Gençlerde yeni isimler doğduğu gibi şiir alanında temayüz etmiş kıymetli isimler de kitap çıkardılar 2017’de.

Şiirde ‘İlkler Yeniler’ dosyasını gerçekleştirdik.”

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FARUK UYSAL, Şiirimizin Burgazadası’nda Ebubekir Eroğlu’nun şiirini inceliyor.

Hayriye Ünal, ‘Her Şeyi Bir Puanla Kaçıran Çocuğun Şiiri Kediyorum Yasını’da Yasin Koç’un ‘kediyorum yasını’ şiir kitabını irdeliyor.

Halil Ünal, Yücel Kayıran’ın “Efsus’a Yolculuk”u üzerine yazısının ilk paragrafında, kitabın niteliğine değiniyor:

“Efsus’a Yolculuk, gitmek ve varmak için çıkılan bir yolculuk değil. Aramak ve bulmak için değil. Bırakmak ve terk etmek, ulaşmak ve kavuşmak için değil. Gitme eylemini ve gidilen yeri bulanıklaştıran bir yolculuk sadece.”

Geçen yılın öne çıkan önemli kitaplarından biri.

Burak S. Çelik’in, Ümit Güçlü’nün ikinci kitabı ‘Radyodan Bütün Gün Saçlarının Dağınıklığını Söylediler’ için ilk saptaması şöyle:

“Ümit Güçlü’nün ikinci kitabı olan ‘Radyodan Bütün Gün Saçlarının Dağınıklığını Söylediler’ çift katmanlı bir kitap.

Ümit Güçlü’nün ilk bölümde yer alan içe dönük şiirlerini hem teknik olarak hem de öznel olarak çok daha, hatta kat kat dense yeridir, başarılı buldum.”

Âtıf Bedir, ‘Dünya ile Çarpışmadan Doğan Şiirler’ yazısında Sümeyye Betül’ün ‘Çarpışma’ kitabını yorumluyor.

Mehmet Doruk Kandemir, ‘Sarsıcı Bir Tasavvur: Uzun Sürdü Hazırlığım’da Cevdet Karal’ın kitabı için bakın hangi tespitte bulunuyor:

“Uzun Sürdü Hazırlığım eserinin başındaki ‘Gece Gelen Mektuplar’ adlı tek şiirlik bölüm, modern şiirde geleneğe de yaslanan bir yenilik olarak gözümüze çarpıyor.”

Dergide Hasan Özlen, Ayşegül Sözen Dağ, Mert Özden, Aziz Kağan Güneş, Vasfettin Yağız, Cengizhan Genç, İrfan Dağ, Hıdar Toraman ve Cennet Arslan’ın geçtiğimiz yıl yayımlanan şiir kitaplarına dair incelemeleri bulunuyor.

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2017’nin şiir dökümü. Şiirseverlerin ilgisini çekecektir.

(*) Şubat 2018 - 254.