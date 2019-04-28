Turuncu Kampanya artık Anadolu’ya yayılıyor

Hem başarılı bir iş kadını, hem de önemli bir sivil toplum lideri...
Toplumu ilgilendiren hangi konu varsa ben Kestelli’yi orada görürüm.
Koruncuk İzmir kurulduysa, faaliyete geçtiyse en büyük kahramanlarından biri de odur.
Deprem mi var; Işınsu Kestelli oradadır.
Eğitim eşitsizliği mi var; Işınsu Kestelli oradadır.
Şiddet mi var; Işınsu Kestelli yine oradadır ve ayaktadır, en öndedir.
Benim çok tanıklık ettiğim hikayesi vardır.
***
Hatırlatayım.
Bundan üç yıl önce Birleşmiş Milletler; turuncu rengini toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele rengi olarak ilan etmişti.
Kestelli bir gün beni aradı; “Senin de desteğini bekliyoruz. Yeni bir kampanyaya başlıyoruz” dedi.
İzmir Ticaret Borsası ile Birleşmiş Milletler toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı ‘İzmir’i turuncuya boya’ kampanyasını yürüttü. Bu kampanya İzmir’de bir Turuncu Dernek kurulmasını sağladı.
Biz de Hürriyet olarak bu kampanyaya tam destek verdik, vermeye de devam ediyoruz.
Çünkü Hürriyet’in kurumsal olarak yürüttüğü ve ilgilendiği kampanyaların başına “aile içi şiddet” var.
Yani bizler de yıllardır şiddetle mücadele ediyoruz.
Ne kadar başarılı olduk bilemiyorum.
Çünkü her şiddet olayından sonra moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz.
Ancak olaylar gösteriyor ki olayların üzerine gitmemiz gerekiyor.
Bu toplumsal bir mesele ve hep birlikte mücadele etmeliyiz.
***
Turuncu Kampanya benim çok sevdiğim bir kampanya oldu.
Işınsu Kestelli diyor ki...
“Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İzmir’de de cinsiyet ayrımcılığı konusunda çok eksikler var. Ancak yalnızca kadınlar değil, çocuk istismarı, mültecilerin sorunları da bizi çok ilgilendiriyor. Gelişmiş bir toplum olmamız için hem kendimizi hem çevremizi kalkındırmalıyız. Kalkınma da bir bütün. Eşit fırsatların tanınması, eşit eğitim fırsatların çocuklarımızın yararlanmasından, aile içi demokrasiden başlıyor her şey. Turuncu Dernek’le herkese el uzatmak istiyoruz. Turuncu Dernek, eşitlik, şiddet, taciz, pedofili, ensest, erkeklik, mülteci sorunları konularında konuşmaların yer alacağı Turuncu Konuşmalar etkinlikleri düzenledi. Bunları Anadolu’ya da yayacağız...”
Derneğin simgesi sinekkuşu
TURUNCU Derneği kendisine simge olarak sinekkuşunu seçmiş. Sinekkuşunun kanadı çocuk, mülteci, engelli bireyler, azınlıkların yer aldığı dezavantajlı grupları ve LGBT bireyleri temsil ediyor.
Ben simgeleri çok önemserim.
Çünkü güçlü mesajlar verir.
Sinekkuşu; herkesi korusun, herkese sahip çıksın.
Öncelikle kadınlarımıza ve çocuklarımıza...
Turuncu konuşmaları başlıyor
IŞINSU Kestelli; İzmir’de kampanyaya olan ilginin kendilerini cesaretlendirdiğini söylüyor.
Ben de İzmir’in bu gücüne her zaman inanmışımdır.
Bu güçle şimdi Anadolu’yu gezecekler.
Ve konuşacaklar; “Turuncu Konuşmaları” eminim gittikleri illerde farkındalık yaratacak.
Planlanan ilk duraklar Konya, Ordu, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antakya...
Ben Turuncu Derneği’nin Türkiye’ye yayılacağını ve her kentte Turuncu Büroları’nın açılacağını düşünüyorum.
Hep söylüyorum.
Türkiye birkaç yıl herşeyi bırakıp eğitime odaklanmalı.
Farkındalık ancak böyle artar.
Devletin yerinde olsam
BEN devletimizin, bakanlıklarımızın yerinde olsam bu tür sivil toplum örgütlerinin önünü açarım, destek olurum.
Bu destek bazen maddi kaynak olabilir, bazen lojistik desteği olabilir, bazen de kampanyalarla olur.
Kamu spotlarından birkaç tanesini örneğin Turuncu Derneği’nin yapmasını isteyebilirim.
Bu kampanyaya toplumun iyi tanıdığı insanlar destek verebilir.
Aile Bakanlığımız kampanyanın illerde yayılmasını, belki de resmiyet kazanmasını sağlayabilir.
Yani bu desteğin olacağını umut ediyorum.
Turuncu Kampanya artık Anadolu’ya yayılıyor
IŞINSU Kestelli...
Hem başarılı bir iş kadını, hem de önemli bir sivil toplum lideri...
Toplumu ilgilendiren hangi konu varsa ben Kestelli’yi orada görürüm.
Koruncuk İzmir kurulduysa, faaliyete geçtiyse en büyük kahramanlarından biri de odur.
Deprem mi var; Işınsu Kestelli oradadır.
Eğitim eşitsizliği mi var; Işınsu Kestelli oradadır.
Şiddet mi var; Işınsu Kestelli yine oradadır ve ayaktadır, en öndedir.
Benim çok tanıklık ettiğim hikayesi vardır.
***
Hatırlatayım.
Bundan üç yıl önce Birleşmiş Milletler; turuncu rengini toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele rengi olarak ilan etmişti.
Kestelli bir gün beni aradı; “Senin de desteğini bekliyoruz. Yeni bir kampanyaya başlıyoruz” dedi.
İzmir Ticaret Borsası ile Birleşmiş Milletler toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı ‘İzmir’i turuncuya boya’ kampanyasını yürüttü. Bu kampanya İzmir’de bir Turuncu Dernek kurulmasını sağladı.
Biz de Hürriyet olarak bu kampanyaya tam destek verdik, vermeye de devam ediyoruz.
Çünkü Hürriyet’in kurumsal olarak yürüttüğü ve ilgilendiği kampanyaların başına “aile içi şiddet” var.
Yani bizler de yıllardır şiddetle mücadele ediyoruz.
Ne kadar başarılı olduk bilemiyorum.
Çünkü her şiddet olayından sonra moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz.
Ancak olaylar gösteriyor ki olayların üzerine gitmemiz gerekiyor.
Bu toplumsal bir mesele ve hep birlikte mücadele etmeliyiz.
***
Turuncu Kampanya benim çok sevdiğim bir kampanya oldu.
Işınsu Kestelli diyor ki...
“Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İzmir’de de cinsiyet ayrımcılığı konusunda çok eksikler var. Ancak yalnızca kadınlar değil, çocuk istismarı, mültecilerin sorunları da bizi çok ilgilendiriyor. Gelişmiş bir toplum olmamız için hem kendimizi hem çevremizi kalkındırmalıyız. Kalkınma da bir bütün. Eşit fırsatların tanınması, eşit eğitim fırsatların çocuklarımızın yararlanmasından, aile içi demokrasiden başlıyor her şey. Turuncu Dernek’le herkese el uzatmak istiyoruz. Turuncu Dernek, eşitlik, şiddet, taciz, pedofili, ensest, erkeklik, mülteci sorunları konularında konuşmaların yer alacağı Turuncu Konuşmalar etkinlikleri düzenledi. Bunları Anadolu’ya da yayacağız...”
Derneğin simgesi sinekkuşu
TURUNCU Derneği kendisine simge olarak sinekkuşunu seçmiş. Sinekkuşunun kanadı çocuk, mülteci, engelli bireyler, azınlıkların yer aldığı dezavantajlı grupları ve LGBT bireyleri temsil ediyor.
Ben simgeleri çok önemserim.
Çünkü güçlü mesajlar verir.
Sinekkuşu; herkesi korusun, herkese sahip çıksın.
Öncelikle kadınlarımıza ve çocuklarımıza...
Turuncu konuşmaları başlıyor
IŞINSU Kestelli; İzmir’de kampanyaya olan ilginin kendilerini cesaretlendirdiğini söylüyor.
Ben de İzmir’in bu gücüne her zaman inanmışımdır.
Bu güçle şimdi Anadolu’yu gezecekler.
Ve konuşacaklar; “Turuncu Konuşmaları” eminim gittikleri illerde farkındalık yaratacak.
Planlanan ilk duraklar Konya, Ordu, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antakya...
Ben Turuncu Derneği’nin Türkiye’ye yayılacağını ve her kentte Turuncu Büroları’nın açılacağını düşünüyorum.
Hep söylüyorum.
Türkiye birkaç yıl herşeyi bırakıp eğitime odaklanmalı.
Farkındalık ancak böyle artar.
Devletin yerinde olsam
BEN devletimizin, bakanlıklarımızın yerinde olsam bu tür sivil toplum örgütlerinin önünü açarım, destek olurum.
Bu destek bazen maddi kaynak olabilir, bazen lojistik desteği olabilir, bazen de kampanyalarla olur.
Kamu spotlarından birkaç tanesini örneğin Turuncu Derneği’nin yapmasını isteyebilirim.
Bu kampanyaya toplumun iyi tanıdığı insanlar destek verebilir.
Aile Bakanlığımız kampanyanın illerde yayılmasını, belki de resmiyet kazanmasını sağlayabilir.
Yani bu desteğin olacağını umut ediyorum.