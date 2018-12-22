Siyaset meslek değildir

GAZETECİ olarak siyaseti yıllardır izliyorum.
Şunu hep görmüşümdür.
Siyasete yakın durmaya çalıştığınızda siyaset sizden uzaklaşır.
Çoğu zaman da tam tersi olur.
Siz uzak durduğunuzda siyaset ayağınıza kadar gelir.
Aday adaylığı süreçlerini her parti için takip ediyorum.
İnanın başvuranların sayısından çok daha fazlası dışarıdan gelişmeleri izliyor.
İçinden, gönlünden adaylık geçiren çok sayıda insan olduğunu da biliyorum.
Bu çok normal aslında...
İnsanlar birikimlerini siyasete aktarmak istiyorlar.
Ve bu konuda son derece özverili ve samimiler...
Gel gelelim bizde siyaset çarkları farklı çalışıyor.
Ne kadar çok istediğinizi belli ederseniz; rakipleriniz de o kadar çoğalıyor.
Bir anda kulislerin tam ortasında kendinizi bulabiliyorsunuz.
Kulislerde adınız geçmese bu sefer karşılık bulmanız çok zor...
Türkiye kapsamlı bir siyasi partiler reformunu mutlaka yapmalı.
Aksi halde siyasette tıkanmalar oluyor.
Siyaset bir meslek haline geliyor.
Hep yazıyorum.
Görev sürelerinin mutlaka önceden belirlenmesi gerekir.
İki dönemden fazlası hem siyaset yapanlara, hem de siyaset kurumuna zarar veriyor.
İnsanlar çok başarılı da olsa; iki dönem gayet ideal bir süredir.
Ve yeterlidir...
Gazeteciler siyaset yapmaz
GAZETECİLERİN siyaset yapmasına en başından beri karşıyım. Bizim mesleğimiz ilkeler üzerine yapılmalı.
Demokraside birleşmeli, bireysel özgürlükler konusunda da mücadele etmeliyiz.
O yüzden bir gazetecinin partisi olmaz, olmamalı.
Yaptığı haberi, yazdığı yazıyı herkes okumalı.
Gerektiğinde eleştirebilmeli, doğru ve iyi gördüklerini de desteklemelidir.
Siyasete atılan gazeteciler elbette oldu, olacaktır da...
Ama aktif gazetecilik yaparken, siyaset yapılmaz.
Bir gazeteci objektiflikten asla uzaklaşmamalıdır.
Karşıyaka stadına kavuşmalı
ALSANCAK stadı bitiyor.
Göztepe’nin projesinde epey yol alındı,
Karşıyaka da ise bekliyoruz.
Açılan davalar var, temelde kalan inşaat...
Bu arada yeni bir gelişme oldu ve Karşıyaka stadı imar barışına sokularak yapı kayıt belgesi alındı.
Bunun anlamı şu...
Şubatta yapılacak ihaleye Karşıyaka da sokulursa; inşaat kaldığı yerden devam edecek.
Şunu hatırlatmak isterim.
Karşıyaka sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kulübün kurtuluşu için bu stadın mutlaka bitirilmesi gerekiyor.
En azından kendi stadında oynayacak olan kulüp kalıcı gelirlere de sahip olacak.
Stadın isim hakkını uzun yıllar kiralayarak borçlarının bir kısmından kurtulabilir.
Daha da önemlisi kulüp güvenini yeniden kazanabilir.
Bütün bunlar için stadın bitirilmesi gerekiyor.
Karşıyakalı dostlardan ricam şu...
Geleceğe bakarak kararlarını versinler.
Bu büyük camianın eski günlerine dönebilmesi için herkesin özveriyle olaylara yaklaşması gerekiyor.
Başka Karşıyaka yok; unutmayın...
Yerel siyaset daha samimi
SİYASETİ net yapmak lazım...
Net derken; şunu kastediyorum.
Politikacılar dolambaçlı laflar kullanmayı seviyor.
Bir şeyi anlatmak isterken başka, farklı ifadeler kullanabiliyorlar, sözü lastik gibi uzatabiliyorlar.
Karmaşık, muğlak, ortada, her yere çekilebilecek sözler etmeyi de seviyorlar.
Oysa vatandaş net mesajlar duymak istiyor.
O yüzden yerel siyaset her zaman bana daha samimi geliyor.
Başkan vatandaşın omzuna dokunabilmeli, derdine dert, sevincine ortak olabilmeli.
Yerelde siyaset daha gerçekçi yapılıyor çünkü...
Siyaset meslek değildir
GAZETECİ olarak siyaseti yıllardır izliyorum.
Şunu hep görmüşümdür.
Siyasete yakın durmaya çalıştığınızda siyaset sizden uzaklaşır.
Çoğu zaman da tam tersi olur.
Siz uzak durduğunuzda siyaset ayağınıza kadar gelir.
Aday adaylığı süreçlerini her parti için takip ediyorum.
İnanın başvuranların sayısından çok daha fazlası dışarıdan gelişmeleri izliyor.
İçinden, gönlünden adaylık geçiren çok sayıda insan olduğunu da biliyorum.
Bu çok normal aslında...
İnsanlar birikimlerini siyasete aktarmak istiyorlar.
Ve bu konuda son derece özverili ve samimiler...
Gel gelelim bizde siyaset çarkları farklı çalışıyor.
Ne kadar çok istediğinizi belli ederseniz; rakipleriniz de o kadar çoğalıyor.
Bir anda kulislerin tam ortasında kendinizi bulabiliyorsunuz.
Kulislerde adınız geçmese bu sefer karşılık bulmanız çok zor...
Türkiye kapsamlı bir siyasi partiler reformunu mutlaka yapmalı.
Aksi halde siyasette tıkanmalar oluyor.
Siyaset bir meslek haline geliyor.
Hep yazıyorum.
Görev sürelerinin mutlaka önceden belirlenmesi gerekir.
İki dönemden fazlası hem siyaset yapanlara, hem de siyaset kurumuna zarar veriyor.
İnsanlar çok başarılı da olsa; iki dönem gayet ideal bir süredir.
Ve yeterlidir...
Gazeteciler siyaset yapmaz
GAZETECİLERİN siyaset yapmasına en başından beri karşıyım. Bizim mesleğimiz ilkeler üzerine yapılmalı.
Demokraside birleşmeli, bireysel özgürlükler konusunda da mücadele etmeliyiz.
O yüzden bir gazetecinin partisi olmaz, olmamalı.
Yaptığı haberi, yazdığı yazıyı herkes okumalı.
Gerektiğinde eleştirebilmeli, doğru ve iyi gördüklerini de desteklemelidir.
Siyasete atılan gazeteciler elbette oldu, olacaktır da...
Ama aktif gazetecilik yaparken, siyaset yapılmaz.
Bir gazeteci objektiflikten asla uzaklaşmamalıdır.
Karşıyaka stadına kavuşmalı
ALSANCAK stadı bitiyor.
Göztepe’nin projesinde epey yol alındı,
Karşıyaka da ise bekliyoruz.
Açılan davalar var, temelde kalan inşaat...
Bu arada yeni bir gelişme oldu ve Karşıyaka stadı imar barışına sokularak yapı kayıt belgesi alındı.
Bunun anlamı şu...
Şubatta yapılacak ihaleye Karşıyaka da sokulursa; inşaat kaldığı yerden devam edecek.
Şunu hatırlatmak isterim.
Karşıyaka sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kulübün kurtuluşu için bu stadın mutlaka bitirilmesi gerekiyor.
En azından kendi stadında oynayacak olan kulüp kalıcı gelirlere de sahip olacak.
Stadın isim hakkını uzun yıllar kiralayarak borçlarının bir kısmından kurtulabilir.
Daha da önemlisi kulüp güvenini yeniden kazanabilir.
Bütün bunlar için stadın bitirilmesi gerekiyor.
Karşıyakalı dostlardan ricam şu...
Geleceğe bakarak kararlarını versinler.
Bu büyük camianın eski günlerine dönebilmesi için herkesin özveriyle olaylara yaklaşması gerekiyor.
Başka Karşıyaka yok; unutmayın...
Yerel siyaset daha samimi
SİYASETİ net yapmak lazım...
Net derken; şunu kastediyorum.
Politikacılar dolambaçlı laflar kullanmayı seviyor.
Bir şeyi anlatmak isterken başka, farklı ifadeler kullanabiliyorlar, sözü lastik gibi uzatabiliyorlar.
Karmaşık, muğlak, ortada, her yere çekilebilecek sözler etmeyi de seviyorlar.
Oysa vatandaş net mesajlar duymak istiyor.
O yüzden yerel siyaset her zaman bana daha samimi geliyor.
Başkan vatandaşın omzuna dokunabilmeli, derdine dert, sevincine ortak olabilmeli.
Yerelde siyaset daha gerçekçi yapılıyor çünkü...