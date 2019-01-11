İzmir CHP’de gözler şu isimlerde

CUMHURBAŞKANI Erdoğan geçen cumartesi İzmir’e geldi ve ilçe belediye başkanlarını da açıkladı.
Şimdi gözler CHP’de...
Kulisler bir hayli hareketli...
Şunlar konuşuluyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının 26 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.
İlçe belediye başkanlarının bir sonraki Parti Meclisi’nde açıklanacağı konuşuluyor.
Peki kimlerin isimleri öne çıkıyor.
Seçim parametreleri her gün değişir.
Bekledikçe daha da değişir emin olun...
Tuncay Özkan ismi çok konuşuluyor. Özkan’ın Kemal Kılıçdıroğlu’na yakınlığı, partideki görevlerinden dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’nde ağırlığı olduğu söyleniyor.
Özkan son günlerde listenin en başında gözüküyor.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk günden bu yana potada olan isimlerden biri...
Yine Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.
Milletvekillerinden öne çıkan bir diğer isim ise Murat Bakan... Bakan da anketlerde sorulan isimlerden...
***
Şu an itibariyle Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan isimleri CHP için öne çıkıyor.
Şunu hatırlatmak isterim.
Kamuoyunun beklentisi kadar parti içi dengeler de önemlidir.
O yüzden bütün gelişmeleri buna göre değerlendirmek gerekir.
Liste yapmak her parti için kolay değildir.
Yerel dengeler kadar Ankara’nın da kendine göre bir yol haritası vardır.
Biz bunları bilemeyiz.
Ancak kulislerde geçen isimleri sizlerle paylaşıyorum.
O yüzden CHP’nin Ankara kulislerinde bu isimler var.
***
İzmir’e gelince...
Birkaç ismi daha ilave ediyorlar.
Alaattin Yüksel o isimlerden biri...
Teşkilatın iyi tanıdığı bir isim, partinin farklı dönemlerinde farklı görevler üstlenmiş biri...
Yine Kamil Okyay Sındır da ilave edilen isimler arasında…
Sındır; Bornova Belediye Başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu, şimdi de İzmir milletvekili...
Yine milletvekili Selin Sayek Böke de kulislerde geçen isimlerden biri...
Ve Mehmet Ali Susam...
***
Dediğim gibi merkezin kulisleriyle İzmir kulisleri çakışabilir ama bazen de uymaz.
Söylenen 26 Ocak’ta resmi bir açıklama olacak.
Daha öne çekilir mi?
Siyaset bu, olabilir de...
Bu grev İZBAN’ın önemini
bir kez daha hatırlattı
İZBAN grevi ertelendi.
Doğrusu yapıldı.
Gerçekten de büyük sıkıntı vardı.
İZBAN’ın ne kadar büyük bir yükü kaldırdığını bir kez daha görmüş olduk.
Grevin ilk gününden itibaren yazdım.
Taraflar uzlaşabilirdi.
Önce yüzde 22’lik zam teklif edildi, sonra 26’ya çıkarıldı, 30 da öneriler arasındaydı.
Hep olumsuz yanıtlar geldi.
Bu oranlar Türkiye için iyi oranlardır.
Asgari ücrete yapılan zam yüzde 26 idi.
Devlet de daha fazlasını yapmak isterdi eminim.
Ama Türkiye’nin gerçekleri var.
Bunları unutmamak gerekir.
Hatırlatayım.
Grev bitmedi, ertelendi.
60 günlük sürede umarım problem çözülür ve sağduyu kazanır.
İzmir’in soğuğu üşütür
İZMİR birkaç gün müthiş soğuktu.
İstanbul’dan arayan dostlarıma “Burası eksi 2, 3” deyince...
“Aman İzmir’in soğuğundan ne olur” dediler.
Aralarından gelenler oldu.
Tabii dondular...
Hem de fena dondular, eldiven alanlar bile oldu.
Hep söylüyorum; İzmir’in soğuğu üşütür.
Kadın aday sayısı
AK Parti İzmir’de 6 kadın aday gösterdi. 30 ilçenin 6’sında benim de yakından tanıdığım isimlerle yarışacaklar. Yeterli mi; değil. Ama bir artış var.
Bakalım CHP, kaç kadın aday gösterecek?
Gözler Muğla’da
AK Parti Muğla’da bekliyor. Adayı belli olmayan ender kentlerden biri... AK Parti için Muğla ve çevresi önemli... Bakalım büyükşehir adayı kim olacak. Tabii Muğla’nın ilçeleri de önemli... CHP büyükşehirde Osman Gürün ile yola devam kararı aldı. Bodrum’da ne yapacak, merak konusu... Yine AK Parti’nin sürpriz isimler koyacağı söyleniyor. Gözler Muğla’da...
İzmir CHP’de gözler şu isimlerde
CUMHURBAŞKANI Erdoğan geçen cumartesi İzmir’e geldi ve ilçe belediye başkanlarını da açıkladı.
Şimdi gözler CHP’de...
Kulisler bir hayli hareketli...
Şunlar konuşuluyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının 26 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.
İlçe belediye başkanlarının bir sonraki Parti Meclisi’nde açıklanacağı konuşuluyor.
Peki kimlerin isimleri öne çıkıyor.
Seçim parametreleri her gün değişir.
Bekledikçe daha da değişir emin olun...
Tuncay Özkan ismi çok konuşuluyor. Özkan’ın Kemal Kılıçdıroğlu’na yakınlığı, partideki görevlerinden dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’nde ağırlığı olduğu söyleniyor.
Özkan son günlerde listenin en başında gözüküyor.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk günden bu yana potada olan isimlerden biri...
Yine Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.
Milletvekillerinden öne çıkan bir diğer isim ise Murat Bakan... Bakan da anketlerde sorulan isimlerden...
***
Şu an itibariyle Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan isimleri CHP için öne çıkıyor.
Şunu hatırlatmak isterim.
Kamuoyunun beklentisi kadar parti içi dengeler de önemlidir.
O yüzden bütün gelişmeleri buna göre değerlendirmek gerekir.
Liste yapmak her parti için kolay değildir.
Yerel dengeler kadar Ankara’nın da kendine göre bir yol haritası vardır.
Biz bunları bilemeyiz.
Ancak kulislerde geçen isimleri sizlerle paylaşıyorum.
O yüzden CHP’nin Ankara kulislerinde bu isimler var.
***
İzmir’e gelince...
Birkaç ismi daha ilave ediyorlar.
Alaattin Yüksel o isimlerden biri...
Teşkilatın iyi tanıdığı bir isim, partinin farklı dönemlerinde farklı görevler üstlenmiş biri...
Yine Kamil Okyay Sındır da ilave edilen isimler arasında…
Sındır; Bornova Belediye Başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu, şimdi de İzmir milletvekili...
Yine milletvekili Selin Sayek Böke de kulislerde geçen isimlerden biri...
Ve Mehmet Ali Susam...
***
Dediğim gibi merkezin kulisleriyle İzmir kulisleri çakışabilir ama bazen de uymaz.
Söylenen 26 Ocak’ta resmi bir açıklama olacak.
Daha öne çekilir mi?
Siyaset bu, olabilir de...
Bu grev İZBAN’ın önemini
bir kez daha hatırlattı
İZBAN grevi ertelendi.
Doğrusu yapıldı.
Gerçekten de büyük sıkıntı vardı.
İZBAN’ın ne kadar büyük bir yükü kaldırdığını bir kez daha görmüş olduk.
Grevin ilk gününden itibaren yazdım.
Taraflar uzlaşabilirdi.
Önce yüzde 22’lik zam teklif edildi, sonra 26’ya çıkarıldı, 30 da öneriler arasındaydı.
Hep olumsuz yanıtlar geldi.
Bu oranlar Türkiye için iyi oranlardır.
Asgari ücrete yapılan zam yüzde 26 idi.
Devlet de daha fazlasını yapmak isterdi eminim.
Ama Türkiye’nin gerçekleri var.
Bunları unutmamak gerekir.
Hatırlatayım.
Grev bitmedi, ertelendi.
60 günlük sürede umarım problem çözülür ve sağduyu kazanır.
İzmir’in soğuğu üşütür
İZMİR birkaç gün müthiş soğuktu.
İstanbul’dan arayan dostlarıma “Burası eksi 2, 3” deyince...
“Aman İzmir’in soğuğundan ne olur” dediler.
Aralarından gelenler oldu.
Tabii dondular...
Hem de fena dondular, eldiven alanlar bile oldu.
Hep söylüyorum; İzmir’in soğuğu üşütür.
Kadın aday sayısı
AK Parti İzmir’de 6 kadın aday gösterdi. 30 ilçenin 6’sında benim de yakından tanıdığım isimlerle yarışacaklar. Yeterli mi; değil. Ama bir artış var.
Bakalım CHP, kaç kadın aday gösterecek?
Gözler Muğla’da
AK Parti Muğla’da bekliyor. Adayı belli olmayan ender kentlerden biri... AK Parti için Muğla ve çevresi önemli... Bakalım büyükşehir adayı kim olacak. Tabii Muğla’nın ilçeleri de önemli... CHP büyükşehirde Osman Gürün ile yola devam kararı aldı. Bodrum’da ne yapacak, merak konusu... Yine AK Parti’nin sürpriz isimler koyacağı söyleniyor. Gözler Muğla’da...