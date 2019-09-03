İyi bir şey yapalım şu işi kaldıralım

SİYASET konuşmaktan günlük hayatımızın sorunlarına çok bakamaz olduk.
Hiç gündemimizde olmayan bir konudan bahsedeyim; İspanya’dan da örnek vereyim.
İspanyol ünlü şarkıcı ve dansçı Joana Sainz öldü.
Neden mi?
Konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. O anları, seyircilerden biri kaydetti.
İnternete girip izleyin.
Kaza Las Berlanas şehrinde düzenlenen bir festivalde yaşanıyor.
Joana Sainz, 15 kişilik Süper Hollywood Orkestrası’yla birlikte sahnede, binlerce kişi de dans ediyor.
Ve havai fişek gösterisi başlıyor.
Havai fişekleri fırlatan cihaz bir şekilde bozuluyor ve Sainz’in karnına isabet ediyor.
Makine bu bozulmaz mı?
Bozulur..
Ve olan oluyor.
O coşkulu konser hiç beklenmedik bir sonla bitiyor.
***
Şu havai fişekleri artık kaldıralım.
“İlla da yapalım, havai fişekler kentin süsüdür” diye düşünüyorsanız da, o zaman önlemini alın ve açık, kimsenin olmadığı alanlarda yapın.
Ben de yakın bir zamanda yaşadığım birkaç olayı anlatayım.
Yazı İşleri Müdürümüz Adnan Kaya’nın kız kardeşinin başına gelen olay gibi benzer çok olay biliyorum.
Hayko Cepkin konserine gidiyor.
Hayko söyledikçe kalabalık da coşuyor.
Bu arada havai fişekler gökyüzünü kaplıyor.
Görüntü güzel de havadan bir parça gelip gözüne isabet ediyor.
Gözündeki çizik epeyce büyük, şansı var gözkapağı daha kötü olmasını engellemiş.
Gözkapağındaki morluk zaten herşeyi anlatıyor.
***
Bu yaz benzer bir olay; yakın bir tanıdığımızın düğününde oldu.
Hikaye benzer ama sonu kötü bitebilirdi.
Düğünün tam ortasında atılan havai fişekler çocukların oynadığı alana düşüyor.
Çocuklara şans eseri bir şey olmuyor çünkü alev topu oyun oynadıkları alanın hemen yanına düşüyor.
Gördüğüm, duyduğum, işittiğim çok sayıda olay var.
***
Diyorum ki....
Kentleri, ülkeyi ilgilendiren özel günler haricinde bir kere havai fişek olayı yasaklanmalı. (Bunu da işin ehli insanlar tarafından yapıldığını umut ederek yazıyorum)
Düğünler, konserler gibi halkın halkın yoğun olduğu alanlarda bunu yapmak tehlike yaratıyor.
Bu teknik bir konu...
Uzman olmayan ellerde büyük facialar yaşayabiliriz.
Daha da önemli olan havai fişeklerin doğaya, özellikle de kuşlara zarar verdiği çok açık...
Havai fişekleri atmayalım.
Türkiye daha iyisini yapar
2019’un birinci çeyreğinde eksi 2.6, 2019’un üçüncü çeyreğinde eksi 1.5 küçüldük. Biraz toparlanma var ama 2019’u yüzde 1 – 1.5 arasında bir küçülmeyle kapatacak gibi gözüküyor.
Toparlanma var ama etkisini 2020’de göreceğiz.
Türkiye daha çok ekonomi konuşmalı, daha çok nasıl üretebileceğini tartışmalı ve özellikle teknolojideki fırsatları değerlendirmeli.
Türkiye her zaman daha iyisini yapar.
En güzel yaz Eylül’dür
EGE kıyıları için böyledir.
Ne kalabalık, ne tenhadır sokaklar...
Gündüz sıcak, gece hafif serindir.
Temmuz, ağustos aylarında dinmeyen rüzgar eylül, ekim aylarında sakin bir esintiye bırakmıştır kendini...
Restoranlar, kafeler tanıdıklarla doludur.
Ve eylül...
Bahardır, sonbaharın habercisidir.
Ama benim için en güzel yaz ayıdır.
Çabuk unuturuz
BİZ Türkler heyecanlı insanlarız, hemen gaza gelir, sonra da çabuk unuturuz.
İzmir üç gün yandı ve üç gün boyunca sosyal medya kempanyalarla yıkıldı.
Yanan bölge hala soğutuluyor.
Kampanyaların hızı kesilmesin istiyorum.
Bir manifesto hazırlayalım
TEMMUZ, ağustos sahil şeritleri müzik sesleriyle yıkıldı.
Eylül geldi diye konuyu kapatacak halimiz yok.
Yeni açıyoruz ve kış boyunca tartışacağımızı söylemeliyim.
Turizm merkezlerinin yeni bir manifestoya ihtiyacı var.
Ne dersiniz başkanlar; var mısınız?
İyi bir şey yapalım şu işi kaldıralım
SİYASET konuşmaktan günlük hayatımızın sorunlarına çok bakamaz olduk.
Hiç gündemimizde olmayan bir konudan bahsedeyim; İspanya’dan da örnek vereyim.
İspanyol ünlü şarkıcı ve dansçı Joana Sainz öldü.
Neden mi?
Konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. O anları, seyircilerden biri kaydetti.
İnternete girip izleyin.
Kaza Las Berlanas şehrinde düzenlenen bir festivalde yaşanıyor.
Joana Sainz, 15 kişilik Süper Hollywood Orkestrası’yla birlikte sahnede, binlerce kişi de dans ediyor.
Ve havai fişek gösterisi başlıyor.
Havai fişekleri fırlatan cihaz bir şekilde bozuluyor ve Sainz’in karnına isabet ediyor.
Makine bu bozulmaz mı?
Bozulur..
Ve olan oluyor.
O coşkulu konser hiç beklenmedik bir sonla bitiyor.
***
Şu havai fişekleri artık kaldıralım.
“İlla da yapalım, havai fişekler kentin süsüdür” diye düşünüyorsanız da, o zaman önlemini alın ve açık, kimsenin olmadığı alanlarda yapın.
Ben de yakın bir zamanda yaşadığım birkaç olayı anlatayım.
Yazı İşleri Müdürümüz Adnan Kaya’nın kız kardeşinin başına gelen olay gibi benzer çok olay biliyorum.
Hayko Cepkin konserine gidiyor.
Hayko söyledikçe kalabalık da coşuyor.
Bu arada havai fişekler gökyüzünü kaplıyor.
Görüntü güzel de havadan bir parça gelip gözüne isabet ediyor.
Gözündeki çizik epeyce büyük, şansı var gözkapağı daha kötü olmasını engellemiş.
Gözkapağındaki morluk zaten herşeyi anlatıyor.
***
Bu yaz benzer bir olay; yakın bir tanıdığımızın düğününde oldu.
Hikaye benzer ama sonu kötü bitebilirdi.
Düğünün tam ortasında atılan havai fişekler çocukların oynadığı alana düşüyor.
Çocuklara şans eseri bir şey olmuyor çünkü alev topu oyun oynadıkları alanın hemen yanına düşüyor.
Gördüğüm, duyduğum, işittiğim çok sayıda olay var.
***
Diyorum ki....
Kentleri, ülkeyi ilgilendiren özel günler haricinde bir kere havai fişek olayı yasaklanmalı. (Bunu da işin ehli insanlar tarafından yapıldığını umut ederek yazıyorum)
Düğünler, konserler gibi halkın halkın yoğun olduğu alanlarda bunu yapmak tehlike yaratıyor.
Bu teknik bir konu...
Uzman olmayan ellerde büyük facialar yaşayabiliriz.
Daha da önemli olan havai fişeklerin doğaya, özellikle de kuşlara zarar verdiği çok açık...
Havai fişekleri atmayalım.
Türkiye daha iyisini yapar
2019’un birinci çeyreğinde eksi 2.6, 2019’un üçüncü çeyreğinde eksi 1.5 küçüldük. Biraz toparlanma var ama 2019’u yüzde 1 – 1.5 arasında bir küçülmeyle kapatacak gibi gözüküyor.
Toparlanma var ama etkisini 2020’de göreceğiz.
Türkiye daha çok ekonomi konuşmalı, daha çok nasıl üretebileceğini tartışmalı ve özellikle teknolojideki fırsatları değerlendirmeli.
Türkiye her zaman daha iyisini yapar.
En güzel yaz Eylül’dür
EGE kıyıları için böyledir.
Ne kalabalık, ne tenhadır sokaklar...
Gündüz sıcak, gece hafif serindir.
Temmuz, ağustos aylarında dinmeyen rüzgar eylül, ekim aylarında sakin bir esintiye bırakmıştır kendini...
Restoranlar, kafeler tanıdıklarla doludur.
Ve eylül...
Bahardır, sonbaharın habercisidir.
Ama benim için en güzel yaz ayıdır.
Çabuk unuturuz
BİZ Türkler heyecanlı insanlarız, hemen gaza gelir, sonra da çabuk unuturuz.
İzmir üç gün yandı ve üç gün boyunca sosyal medya kempanyalarla yıkıldı.
Yanan bölge hala soğutuluyor.
Kampanyaların hızı kesilmesin istiyorum.
Bir manifesto hazırlayalım
TEMMUZ, ağustos sahil şeritleri müzik sesleriyle yıkıldı.
Eylül geldi diye konuyu kapatacak halimiz yok.
Yeni açıyoruz ve kış boyunca tartışacağımızı söylemeliyim.
Turizm merkezlerinin yeni bir manifestoya ihtiyacı var.
Ne dersiniz başkanlar; var mısınız?