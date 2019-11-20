Güngör Uras için toplandık

GEÇEN akşam İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalı’sında çok özel bir gece yaşadık.
Güngör Uras’ın hayatı boyunca çok yakınında olan küçük bir grup salondaydı.
Eşi Nuran Uras, geceyi başlatan bir konuşma yaptı.
Gecenin mimarı ve yakın dostu Şeref Özgencil sesi titreyerek konuştu.
Ve sonra anılar başladı.
Güngör Uras’ı anlatan hikayeler...
Konuşan herkes en az 40 yıllık arkadaşı, dostuydu. Sadece iş hayatında değil; özel anlarında da hep yanındaydılar.
***
Geceye giderken Güngör Uras’ı ilk gördüğüm günü hatırladım.
Galiba 1992 yılıydı.
TÜSİAD’ın Marmaris’teki bir toplantısına gitmiştim.
Genç bir gazeteci olarak toplantıyı izliyordum. TÜSİAD’ın önemli isimleri Marmaris’teydi ve İstanbul’dan gelen gazeteciler benim yıllardır takip ettiğim isimlerdi.
Güngör Uras ile o gece tanıştım.
Benim gibi mesleğinde ilk yıllarını yaşayan bir gazeteciyle epey ilgilendi, sohbet ettik.
O zamanlar ne cep telefonu vardı, ne de internet gazeteciliği...
Kendisiyle 1995’e kadar aralıklı olarak iki defa daha görüştüm.
Sonrasında ise İzmir ile ilgili bir yazı yazdığı zaman beni arar oldu.
Bölgeyle ilgili kafasına takılan bir şey olduğunda arar ve sorardı.
Karşılıklı diyalog ölünceye kadar devam etti.
Ama galiba daha sık görüşmeye başladığımız dönem 17 öncesi Komili’nin Ayvalık’ta yaptığı bir hasat şenliğiyle başladı.
Sonrasında Ayvalık Ticaret Odası şenliği geleneksel hale getirdi ve biz her yıl o buluşmayı iple çeker olduk.
Güngör Uras bu organizasyonun sembolü oldu.
Uzun sohbetler yapılır; hasat bahane olurdu.
Aslında gazeteciler için Ayvalık buluşmaları birer terapiye de dönüşmüştü.
***
Birkaç yıldır belki de o yüzden bu etkinlikler daha sakin, sessiz geçiyor.
Yani Güngör Uras’sız geçiyor.
Hep örnek çift oldular
NURAN Uras, Güngör Uras’ın diğer yarısıydı. Hayatımda gördüğüm en iyi anlaşan, uzlaşan, şakalaşan, birbirini anlayan ve hayatın gustosunu yaşamaktan keyif alan bir çiftti.
Kendime onları hep örnek aldım.
Dostlarına olan yaklaşımları, hayata tutunuşları, insanlara verdikleri önem bana hep ilham verdi.
O gece Nuran Uras ile epey sohbet ettik.
Ayvalık’ı, İzmir’i, beraber geçirdiğimiz günlerde yaşadıklarımızı andık.
Gecenin sonunda da bu hatıra fotoğrafını çektirdik.
Hepimize örnek oldu
GAZETECİLİK hayatım boyunca insanların kalbine dokunan insanları hep izledim, takip ettim, mümkünse onlarla yakınlık kurmaya çalıştım. Çünkü o insanların enerjileri beni hep etkilemiştir.
İflah olmaz iyimser yanımı sürekli beslediler.
O insanlardan biri de Güngör Uras’tı.
Çok dikkatliydi, çok disiplinliydi çok çalışkandı.
Ayrıntıları kaçırmazdı; ayrıntılardan yazılar çıkarır ve bunu da herkesin anlayabileceği bir dille anlatırdı.
Ayşe Teyze ile Ali Rıza Efendi’nin sokak ekonomisini hep işledi, onların beklentilerini hiç unutmadı.
O yüzden bir meslek büyüğüm olarak da bana hep örnek olmuştur.
Gazetecilik yaparken bunu hiç aklımdan çıkarmadım.
Basit, sade, yalın, anlaşılabilir bir dil kullanmayı teşvik etti.
Şimdi bakıyorum birçok meslektaşım; bu ilkenin doğru olduğunu yalınlığın, sadeliğin önemli olduğunu vurguluyor.
Güngör Uras hepimiz için örnek bir insan oldu.
Sanki 300 yıl yaşadı
ASLINDA Güngör Uras’ı yakından tanıyanlar bilirdi. Onun meraklı yanı bir çocuğa benzerdi. Sürekli soru sorar, notlar alır ve bitmeyen enerjisiyle hep yeni bir maceranın peşinde olurdu. O gece söz alıp konuşanlar da bunu söyledi.
“Güngör Uras 1933’de doğdu, 2018’de aramızdan ayrıldı. Vefat ettiğinde 85 yaşındaydı. Ama biz hayatımız boyunca Güngör Uras’a yetişmeye çalıştık. O 85 yıl değil; yaşadığı hayat ve tempoyla 300 yıldan fazla yaşadı” dediler.
Enerjisi, merakı, öğrenme isteği son nefesine kadar devam etti.
Renkli kişiliği
yazılarına yansımıştı
BAKIN her fırsatta yazıyorum. Ve diyorum ki;
Hayat siyasetten ibaret değil.
Gazetecilik de siyaset odaklı yapılamaz.
Bunu en iyi anlatan gazetecilerden biri Güngör Uras olmuştur. Ekonominin rakamlardan ibaret olmadığını, bizim gibi ekonomilerde sosyal hayatın, sosyal psikolojinin en az rakamlar kadar olduğunu her fırsatta dile getirmiştir.
Restoranlar, şefler onun yazılarının konusuydu.
Üretenler, ihracat yayanlar onun yazılarının konusuydu.
Ağaçlar, hayvanlar onun yazılarının konusuydu.
Özetle renkli kişiliği onun yazılarına da yansımıştı.
Birden fazla hayat yaşamak
BAZI insanlara bir hayat sığmaz. Ya da bir hayata birden fazla hayat sığdırırlar. Güngör Uras’ın Devlet Planlama Teşkilatı’nda bürokrat kimliği vardı. TÜSİAD’ta genel sekreter, birçok şirketin yönetim kurulu üyesi olarak özel sektör tecrübesi, üniversitelerde verdiği derslerle akademisyen kimliği, gazeteci, televizyoncu, radyocu olarak gazeteci kimliği vardı. Bir hayata birden fazla hayat sığar. Güngör Uras işte o örneklerden biriydi.
Güngör Uras için toplandık
GEÇEN akşam İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalı’sında çok özel bir gece yaşadık.
Güngör Uras’ın hayatı boyunca çok yakınında olan küçük bir grup salondaydı.
Eşi Nuran Uras, geceyi başlatan bir konuşma yaptı.
Gecenin mimarı ve yakın dostu Şeref Özgencil sesi titreyerek konuştu.
Ve sonra anılar başladı.
Güngör Uras’ı anlatan hikayeler...
Konuşan herkes en az 40 yıllık arkadaşı, dostuydu. Sadece iş hayatında değil; özel anlarında da hep yanındaydılar.
***
Geceye giderken Güngör Uras’ı ilk gördüğüm günü hatırladım.
Galiba 1992 yılıydı.
TÜSİAD’ın Marmaris’teki bir toplantısına gitmiştim.
Genç bir gazeteci olarak toplantıyı izliyordum. TÜSİAD’ın önemli isimleri Marmaris’teydi ve İstanbul’dan gelen gazeteciler benim yıllardır takip ettiğim isimlerdi.
Güngör Uras ile o gece tanıştım.
Benim gibi mesleğinde ilk yıllarını yaşayan bir gazeteciyle epey ilgilendi, sohbet ettik.
O zamanlar ne cep telefonu vardı, ne de internet gazeteciliği...
Kendisiyle 1995’e kadar aralıklı olarak iki defa daha görüştüm.
Sonrasında ise İzmir ile ilgili bir yazı yazdığı zaman beni arar oldu.
Bölgeyle ilgili kafasına takılan bir şey olduğunda arar ve sorardı.
Karşılıklı diyalog ölünceye kadar devam etti.
Ama galiba daha sık görüşmeye başladığımız dönem 17 öncesi Komili’nin Ayvalık’ta yaptığı bir hasat şenliğiyle başladı.
Sonrasında Ayvalık Ticaret Odası şenliği geleneksel hale getirdi ve biz her yıl o buluşmayı iple çeker olduk.
Güngör Uras bu organizasyonun sembolü oldu.
Uzun sohbetler yapılır; hasat bahane olurdu.
Aslında gazeteciler için Ayvalık buluşmaları birer terapiye de dönüşmüştü.
***
Birkaç yıldır belki de o yüzden bu etkinlikler daha sakin, sessiz geçiyor.
Yani Güngör Uras’sız geçiyor.
Hep örnek çift oldular
NURAN Uras, Güngör Uras’ın diğer yarısıydı. Hayatımda gördüğüm en iyi anlaşan, uzlaşan, şakalaşan, birbirini anlayan ve hayatın gustosunu yaşamaktan keyif alan bir çiftti.
Kendime onları hep örnek aldım.
Dostlarına olan yaklaşımları, hayata tutunuşları, insanlara verdikleri önem bana hep ilham verdi.
O gece Nuran Uras ile epey sohbet ettik.
Ayvalık’ı, İzmir’i, beraber geçirdiğimiz günlerde yaşadıklarımızı andık.
Gecenin sonunda da bu hatıra fotoğrafını çektirdik.
Hepimize örnek oldu
GAZETECİLİK hayatım boyunca insanların kalbine dokunan insanları hep izledim, takip ettim, mümkünse onlarla yakınlık kurmaya çalıştım. Çünkü o insanların enerjileri beni hep etkilemiştir.
İflah olmaz iyimser yanımı sürekli beslediler.
O insanlardan biri de Güngör Uras’tı.
Çok dikkatliydi, çok disiplinliydi çok çalışkandı.
Ayrıntıları kaçırmazdı; ayrıntılardan yazılar çıkarır ve bunu da herkesin anlayabileceği bir dille anlatırdı.
Ayşe Teyze ile Ali Rıza Efendi’nin sokak ekonomisini hep işledi, onların beklentilerini hiç unutmadı.
O yüzden bir meslek büyüğüm olarak da bana hep örnek olmuştur.
Gazetecilik yaparken bunu hiç aklımdan çıkarmadım.
Basit, sade, yalın, anlaşılabilir bir dil kullanmayı teşvik etti.
Şimdi bakıyorum birçok meslektaşım; bu ilkenin doğru olduğunu yalınlığın, sadeliğin önemli olduğunu vurguluyor.
Güngör Uras hepimiz için örnek bir insan oldu.
Sanki 300 yıl yaşadı
ASLINDA Güngör Uras’ı yakından tanıyanlar bilirdi. Onun meraklı yanı bir çocuğa benzerdi. Sürekli soru sorar, notlar alır ve bitmeyen enerjisiyle hep yeni bir maceranın peşinde olurdu. O gece söz alıp konuşanlar da bunu söyledi.
“Güngör Uras 1933’de doğdu, 2018’de aramızdan ayrıldı. Vefat ettiğinde 85 yaşındaydı. Ama biz hayatımız boyunca Güngör Uras’a yetişmeye çalıştık. O 85 yıl değil; yaşadığı hayat ve tempoyla 300 yıldan fazla yaşadı” dediler.
Enerjisi, merakı, öğrenme isteği son nefesine kadar devam etti.
Renkli kişiliği
yazılarına yansımıştı
BAKIN her fırsatta yazıyorum. Ve diyorum ki;
Hayat siyasetten ibaret değil.
Gazetecilik de siyaset odaklı yapılamaz.
Bunu en iyi anlatan gazetecilerden biri Güngör Uras olmuştur. Ekonominin rakamlardan ibaret olmadığını, bizim gibi ekonomilerde sosyal hayatın, sosyal psikolojinin en az rakamlar kadar olduğunu her fırsatta dile getirmiştir.
Restoranlar, şefler onun yazılarının konusuydu.
Üretenler, ihracat yayanlar onun yazılarının konusuydu.
Ağaçlar, hayvanlar onun yazılarının konusuydu.
Özetle renkli kişiliği onun yazılarına da yansımıştı.
Birden fazla hayat yaşamak
BAZI insanlara bir hayat sığmaz. Ya da bir hayata birden fazla hayat sığdırırlar. Güngör Uras’ın Devlet Planlama Teşkilatı’nda bürokrat kimliği vardı. TÜSİAD’ta genel sekreter, birçok şirketin yönetim kurulu üyesi olarak özel sektör tecrübesi, üniversitelerde verdiği derslerle akademisyen kimliği, gazeteci, televizyoncu, radyocu olarak gazeteci kimliği vardı. Bir hayata birden fazla hayat sığar. Güngör Uras işte o örneklerden biriydi.