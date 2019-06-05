Eğer belgesel seviyorsanız Sabiha Gökçen’i izleyin

GÜLŞAH Çeliker; yapımcı ve yönetmen...
Bu aralar gizemli kaptan Piri Reis üzerine çalışıyor.
Ama ben onu Sabiha Gökçen belgeseliyle tanımıştım.
Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in hayatı beni her zaman etkilemiştir.
Çanakkale’de askerliğimi yaparken kendisiyle de tanışmış, uzun sohbet etmiştim.
Gülşah’ın belgeseli sadece bu cesur kadını değil, aynı zamanda Cumhuriyet’i de anlatıyor.
Türkiye’de belgesel yapmak zor iştir.
Hele Gülşah gibi idealist ve arkasında büyük bir sponsor desteği olmadan yapmak daha da zor...
O yüzden Gülşah’ın bu çalışma temposunu hep takdir ettim.
52 dakikalık belgeselde; Sabiha Gökçen ile hayattayken yapılan özel röportajların yanı sıra, ünlü tarihçi Cemal Kutay ve Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Türkiye’nin ilk jet pilotlarından Korkut Efe, Rusya Koktebel’deki yüksek planörcülük okul arkadaşı Mustafa İrkin, ilk kadın jet pilotlarından emekli Albay Şenay Günay, Selanik Konsolosu’nun kızı Gül Karabuda, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İlhan Kılıç gibi isimlerin röportajları yer alıyor.
Her biri bir döneme tanıklık eden bu önemli insanların aktardıkları hikayelerle; Rusya’dan Amerika’ya, Fransa’dan Sabiha Gökçen’in 1938’de solo tur yaptığı Balkan kentlerine kadar pek çok ülkedeki özel ve devlet arşivleri aktarılıyor.
Belgeselde havacılık uzmanı Dr. Gary Leiser, II. Dünya Savaşı pilotu Duncan Miller ve onunla birlikte Falcon 2000 ile son uçuşunu yaptığı Fransız jet pilotu Daniel Acton ile de özel röportajlar yer alıyor.
Sabiha Gökçen belgeselini Youtube’dan seyredebilirsiniz.
Arşivinize almak istiyorsanız hala kitapçılarda bulunabiliyor.
Şimdi de Piri Reis
GÜLŞAH Çeliker şimdi gizemli kaptan Piri Reis’in hayatını hazırlıyor.
Osmanlı arşivlerine daldı Vatikan arşivlerinden çıktı; Venedik, İspanyol, Portekiz deniz arşivlerinde kayboldu.
Piri Reis’in Kolomb ile olan ilişkisi, keşifler çağına dair bulduğu gizli kalmış efsanevi hikayeler belgeselde yer alacak.
Piri Reis’in kayıp yıllarının Venedik’te geçtiğini, yakın zamanda vefat eden ünlü Osmanlı tarihçisi Prof. Mari Pia Pedani sayesinde bulmuş. Venedik’te Arsenal Araştırma Merkezi’nin başındaki Prof. Pascal Ventrice tarafından ona bir ofis verilmiş. 2013 yılını UNESCO’nun Piri Reis Yılı ilan etmesiyle birlikte Napoli’nin Gaeta limanında yapılan ‘Piri Reis, Antik Kartografya, Akdeniz ve diğerleri’ adlı sempozyumda, Amerikalı Piri Reis ve haritacılık uzmanı Prof. Gregory McIntosh ile birlikte bir bildiri sunmuş.
Ve daha birçok çalışma...
Belgeselcilik biraz böyledir.
Bazen nereye gideceğinizi bilemezsiniz.
Gülşah’ın macerası da devam ediyor.
Belgeselcilere destek olalım
BELGESEL yapanları destekleyelim.
Şirketlerimizin bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyorum.
Çünkü belgesel demek; hafızamız demek, geçmişimiz demek, bizi bugünlere getiren insanların, olayların bir özeti demek...
Çocuklarımıza, gençlerimize bırakacağımız en güzel mirasımız işte bu belgelerdir.
Gülşah Çeliker’in ve Gülşah gibi belgeselcilerin daha çok desteğe ihtiyacı var.
Piri Reis önemli bir tarihi kişilik; belgeselini merakla bekliyorum.
İzmir’i film platosu yapalım
FIRSAT buldukça yazıyorum.
İzmir, Ege, Türkiye’nin birçok yeri doğal film platosu aslında...
İzmir’in geleceğinde film endüstrisi mutlaka olmalı.
Büyük prodüksiyon şirketlerini buralara çekmeliyiz.
Bence bunu yerel yönetimlerle birlikte hükümetin yapması gerekir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu konuya destek olması gerekiyor.
İnanın geri dönüşleri çok hızlı olur.
Türkiye’nin tanıtımına da katkısı olur.
Eğer belgesel seviyorsanız Sabiha Gökçen’i izleyin
GÜLŞAH Çeliker; yapımcı ve yönetmen...
Bu aralar gizemli kaptan Piri Reis üzerine çalışıyor.
Ama ben onu Sabiha Gökçen belgeseliyle tanımıştım.
Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in hayatı beni her zaman etkilemiştir.
Çanakkale’de askerliğimi yaparken kendisiyle de tanışmış, uzun sohbet etmiştim.
Gülşah’ın belgeseli sadece bu cesur kadını değil, aynı zamanda Cumhuriyet’i de anlatıyor.
Türkiye’de belgesel yapmak zor iştir.
Hele Gülşah gibi idealist ve arkasında büyük bir sponsor desteği olmadan yapmak daha da zor...
O yüzden Gülşah’ın bu çalışma temposunu hep takdir ettim.
52 dakikalık belgeselde; Sabiha Gökçen ile hayattayken yapılan özel röportajların yanı sıra, ünlü tarihçi Cemal Kutay ve Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Türkiye’nin ilk jet pilotlarından Korkut Efe, Rusya Koktebel’deki yüksek planörcülük okul arkadaşı Mustafa İrkin, ilk kadın jet pilotlarından emekli Albay Şenay Günay, Selanik Konsolosu’nun kızı Gül Karabuda, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İlhan Kılıç gibi isimlerin röportajları yer alıyor.
Her biri bir döneme tanıklık eden bu önemli insanların aktardıkları hikayelerle; Rusya’dan Amerika’ya, Fransa’dan Sabiha Gökçen’in 1938’de solo tur yaptığı Balkan kentlerine kadar pek çok ülkedeki özel ve devlet arşivleri aktarılıyor.
Belgeselde havacılık uzmanı Dr. Gary Leiser, II. Dünya Savaşı pilotu Duncan Miller ve onunla birlikte Falcon 2000 ile son uçuşunu yaptığı Fransız jet pilotu Daniel Acton ile de özel röportajlar yer alıyor.
Sabiha Gökçen belgeselini Youtube’dan seyredebilirsiniz.
Arşivinize almak istiyorsanız hala kitapçılarda bulunabiliyor.
Şimdi de Piri Reis
GÜLŞAH Çeliker şimdi gizemli kaptan Piri Reis’in hayatını hazırlıyor.
Osmanlı arşivlerine daldı Vatikan arşivlerinden çıktı; Venedik, İspanyol, Portekiz deniz arşivlerinde kayboldu.
Piri Reis’in Kolomb ile olan ilişkisi, keşifler çağına dair bulduğu gizli kalmış efsanevi hikayeler belgeselde yer alacak.
Piri Reis’in kayıp yıllarının Venedik’te geçtiğini, yakın zamanda vefat eden ünlü Osmanlı tarihçisi Prof. Mari Pia Pedani sayesinde bulmuş. Venedik’te Arsenal Araştırma Merkezi’nin başındaki Prof. Pascal Ventrice tarafından ona bir ofis verilmiş. 2013 yılını UNESCO’nun Piri Reis Yılı ilan etmesiyle birlikte Napoli’nin Gaeta limanında yapılan ‘Piri Reis, Antik Kartografya, Akdeniz ve diğerleri’ adlı sempozyumda, Amerikalı Piri Reis ve haritacılık uzmanı Prof. Gregory McIntosh ile birlikte bir bildiri sunmuş.
Ve daha birçok çalışma...
Belgeselcilik biraz böyledir.
Bazen nereye gideceğinizi bilemezsiniz.
Gülşah’ın macerası da devam ediyor.
Belgeselcilere destek olalım
BELGESEL yapanları destekleyelim.
Şirketlerimizin bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyorum.
Çünkü belgesel demek; hafızamız demek, geçmişimiz demek, bizi bugünlere getiren insanların, olayların bir özeti demek...
Çocuklarımıza, gençlerimize bırakacağımız en güzel mirasımız işte bu belgelerdir.
Gülşah Çeliker’in ve Gülşah gibi belgeselcilerin daha çok desteğe ihtiyacı var.
Piri Reis önemli bir tarihi kişilik; belgeselini merakla bekliyorum.
İzmir’i film platosu yapalım
FIRSAT buldukça yazıyorum.
İzmir, Ege, Türkiye’nin birçok yeri doğal film platosu aslında...
İzmir’in geleceğinde film endüstrisi mutlaka olmalı.
Büyük prodüksiyon şirketlerini buralara çekmeliyiz.
Bence bunu yerel yönetimlerle birlikte hükümetin yapması gerekir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu konuya destek olması gerekiyor.
İnanın geri dönüşleri çok hızlı olur.
Türkiye’nin tanıtımına da katkısı olur.