Bir hayat rehberiniz olsun

ŞİMDİLERDE yaşam koçluğu çok moda bir kavram... Ben bunun gerekli olduğuna inananlardanım.
İnsan bazen danışmak, paylaşmak, fikir almak istiyor; bazen de dertleşmek... Elbette çok yakınınızdakiler bir telefon kadar size yakındır ama hayata başka pencereden bakabilen, deneyimlerini, yaşadıklarını size aktarabilen insanların da olmasını istersiniz.
Sadece kritik kararlarda değil; hayatın akışında da bu insanların bir sözüne bile ihtiyaç duyabilirsiniz.
***
Ben öyle geleneği olan bir okulda okudum; Saint Joseph’te...
O yıllarda yaşam koçluğu ya da mentor sözleri daha lügatımıza girmemişti ama “hayat rehberliği” sözünü hep hatırlatırlardı.
Ben de okurken, mezun olduktan sonra, iş hayatıma başlarken, merdivenleri tırmanırken ya da inerken, kafamı kurcalayan olaylar arttıkça, ikilemlerim fazlalaşınca, hayal kırıklıklarım veya beni sevindiren olaylar oldukça hep o insanların yanında buldum kendimi...
Yani bana hayat rehberliği yapan insanların yanında...
Bana iyi geldiler, kendimi iyi hissettirdiler.
Hayata bakışımı değiştirdiler, üzüntülerimi, sevinçlerimi kendi içimde değil, paylaşarak daha iyi olacağımı öğrettiler.
***
O yüzden adına ne derseniz deyin; ister yaşam koçu, ister mentor ya da benim gibi hayat rehberi deyin ama bir ya da birden fazla böyle tanıdığınız olsun.
Hayat gerçekten de öyledir.
Paylaşılınca güzeldir.
Askıda kariyer
sevdim bu projeyi
BEĞENDİĞİM, ilgiyle takip ettiğim iki kurum, bu proje için bir araya geldiler.
Biri Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT)...
“Askıda Kariyer” bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi olacak.
Şimdilik belirli bölümlere odaklandılar; hukuk, mühendislik, sağlık ve idari bilimler alanında eğitim gören ancak maddi imkanı yetersiz öğrenciler için bir burs fonu oluşturuluyor.
Daha önemlisi ve beni asıl ilgilendiren şey; bu gençleri meslek deneyimi yüksek insanlarla buluşturup bir mentorluk ilişkisi kurduracaklar.
Bir anlamda usta çırak ilişkisi olacak.
Buna gerçekten inanıyorum.
Gençlerimizin iyi üniversitelerde eğitim almaları elbette önemli ama iyi bir hayat rehberliği alabilmeleri için staj yaptıkları yerler de önem kazanıyor.
Mentorluk ilişkisiyle bu staj hayat boyu devam edecek.
Projeye destek vermek isteyenler için bir web sitesi de açıldı.
www.askidakariyer.com’u ziyaret edebilir, sizler de bir gencimizin hayat rehberi olabilirsiniz.
Lider yaratıcı katılımcı olmak
GENÇLERİN, özellikle kadınların kurduğu dernekleri destekliyorum. Çünkü takip ediyorum; sürdürülebilir projeler peşindeler hep... Toplumun, bireyin kalbine dokunan projeleri seçiyorlar. LİYAKAT da onlardan biri... Aslında derneğin açılımı çok şey de söylüyor. Lider, yaratıcı, katılımcı sözcüklerinin buluşmasıyla LİYAKAT oluşuyor. LİYAKAT’ın başında da Berkay Eskinazi var. Hiç bitmeyen enerjisiyle çalışmaya devam ediyor. Elbette müthiş de bir kadro var yanında... Destekliyorum...
Bu klibi izleyin
BUGÜN Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimize, benim hayatıma dokunan bütün öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. İzmirli öğretmenler “Öğretmenin Sesi” adıyla bir klip yaptılar. Yönetmenliğini Ayşe Gündüz ve Filiz Kumlu üstlenmiş, söz ve müzik Çağdaş Sevinç’e ait...
Filiz’i yakından tanıyorum. Çınarlı Meslek Lisesi’nin radyo televizyon öğretmeni... Klipte çok da başarılı oynamış. İzlemenizi tavsiye ederim.
https://www.youtube.com/watch?v=xnt_POkHryw
Bir hayat rehberiniz olsun
ŞİMDİLERDE yaşam koçluğu çok moda bir kavram... Ben bunun gerekli olduğuna inananlardanım.
İnsan bazen danışmak, paylaşmak, fikir almak istiyor; bazen de dertleşmek... Elbette çok yakınınızdakiler bir telefon kadar size yakındır ama hayata başka pencereden bakabilen, deneyimlerini, yaşadıklarını size aktarabilen insanların da olmasını istersiniz.
Sadece kritik kararlarda değil; hayatın akışında da bu insanların bir sözüne bile ihtiyaç duyabilirsiniz.
***
Ben öyle geleneği olan bir okulda okudum; Saint Joseph’te...
O yıllarda yaşam koçluğu ya da mentor sözleri daha lügatımıza girmemişti ama “hayat rehberliği” sözünü hep hatırlatırlardı.
Ben de okurken, mezun olduktan sonra, iş hayatıma başlarken, merdivenleri tırmanırken ya da inerken, kafamı kurcalayan olaylar arttıkça, ikilemlerim fazlalaşınca, hayal kırıklıklarım veya beni sevindiren olaylar oldukça hep o insanların yanında buldum kendimi...
Yani bana hayat rehberliği yapan insanların yanında...
Bana iyi geldiler, kendimi iyi hissettirdiler.
Hayata bakışımı değiştirdiler, üzüntülerimi, sevinçlerimi kendi içimde değil, paylaşarak daha iyi olacağımı öğrettiler.
***
O yüzden adına ne derseniz deyin; ister yaşam koçu, ister mentor ya da benim gibi hayat rehberi deyin ama bir ya da birden fazla böyle tanıdığınız olsun.
Hayat gerçekten de öyledir.
Paylaşılınca güzeldir.
Askıda kariyer
sevdim bu projeyi
BEĞENDİĞİM, ilgiyle takip ettiğim iki kurum, bu proje için bir araya geldiler.
Biri Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT)...
“Askıda Kariyer” bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi olacak.
Şimdilik belirli bölümlere odaklandılar; hukuk, mühendislik, sağlık ve idari bilimler alanında eğitim gören ancak maddi imkanı yetersiz öğrenciler için bir burs fonu oluşturuluyor.
Daha önemlisi ve beni asıl ilgilendiren şey; bu gençleri meslek deneyimi yüksek insanlarla buluşturup bir mentorluk ilişkisi kurduracaklar.
Bir anlamda usta çırak ilişkisi olacak.
Buna gerçekten inanıyorum.
Gençlerimizin iyi üniversitelerde eğitim almaları elbette önemli ama iyi bir hayat rehberliği alabilmeleri için staj yaptıkları yerler de önem kazanıyor.
Mentorluk ilişkisiyle bu staj hayat boyu devam edecek.
Projeye destek vermek isteyenler için bir web sitesi de açıldı.
www.askidakariyer.com’u ziyaret edebilir, sizler de bir gencimizin hayat rehberi olabilirsiniz.
Lider yaratıcı katılımcı olmak
GENÇLERİN, özellikle kadınların kurduğu dernekleri destekliyorum. Çünkü takip ediyorum; sürdürülebilir projeler peşindeler hep... Toplumun, bireyin kalbine dokunan projeleri seçiyorlar. LİYAKAT da onlardan biri... Aslında derneğin açılımı çok şey de söylüyor. Lider, yaratıcı, katılımcı sözcüklerinin buluşmasıyla LİYAKAT oluşuyor. LİYAKAT’ın başında da Berkay Eskinazi var. Hiç bitmeyen enerjisiyle çalışmaya devam ediyor. Elbette müthiş de bir kadro var yanında... Destekliyorum...
Bu klibi izleyin
BUGÜN Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimize, benim hayatıma dokunan bütün öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. İzmirli öğretmenler “Öğretmenin Sesi” adıyla bir klip yaptılar. Yönetmenliğini Ayşe Gündüz ve Filiz Kumlu üstlenmiş, söz ve müzik Çağdaş Sevinç’e ait...
Filiz’i yakından tanıyorum. Çınarlı Meslek Lisesi’nin radyo televizyon öğretmeni... Klipte çok da başarılı oynamış. İzlemenizi tavsiye ederim.
https://www.youtube.com/watch?v=xnt_POkHryw