Başkan Kadooğlu’na katılıyorum

Son yıllarda TÜRKONFED çarpıcı araştırmalar yayınlıyor, hepsini de büyük bir ilgiyle takip ediyorum.

Son raporun tanıtımını dün İzmir’de yaptılar.

“Kent-Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne” raporu...

Benim de çok sık yazdığım bir konuya bilimsel bir bakış açısıyla bakmışlar.

Ben şunları yazıyorum bir süredir.

Birincisi ekonomik kalkınma için önce güçlü bir demokrasi ihtiyacı var.

İkincisi de artık ülkelerin değil; kentlerin, bölgelerin yarışı yaşanıyor.

Kadooğlu’yla sohbet ederken benzer yorumlar yaptık.

Şöyle dedi:

“Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi kültürüne ihtiyacımız var. Çünkü demokrasinin geliştiği toplumlarda darbelere ve darbeci zihniyetlere geçit verilmez. İş dünyası olarak temel beklentimiz 15 Temmuz’ların bir daha yaşanmaması adına liyakat, kurumsallaşma ve hayatın normal akışına dönmekten; demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi evrensel ilkeler çerçevesinde yeniden bir yapılanmadan geçmektedir. Türkiye’nin büyümesinin devamlılığı, bu ilkelerin özümsenmesiyle birlikte yeni bir kalkınma modeli yaratılmasından geçmektedir.”

Katılıyorum.

Her şeyden önce demokrasiye bağlılık; ama yetmez...

Gelişmiş bir demokrasi de lazım.

Bu da yetmez...

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı da lazım.

İtirazı olan var mı?

Ali Eroğlu, Levent Akgerman, Deniz Sipahi, Tarkan Kadooğlu, Seda Kaya, Hasan Küçükkurt



İzmir önemli bir adrestir

Başka ne diyor TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu...

“Günümüzde küreselleşmenin yerini kentleşme almıştır. Kentler marka ve rekabetçilik güçleriyle bölgelerinin ve ülkelerin kalkınma dinamiklerini harekete geçiren ana unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ulusal kalkınma programlarının, bölgesel bakış yerine kentler temelinde bir yaklaşımla hazırlanması daha doğru sonuçlar yaratacaktır.”

TÜRKONFED’in İzmir’de bu toplantıyı yapması boşuna değil.

Belki içinde yaşarken gelişmeleri tam anlamıyor olabiliriz.

Ama İzmir son dönemde herkesin çok konuştuğu bir kent...

Sadece Türkiye’de mi, ben Avrupa’ya çıktığımda bunu hissediyorum.

Elbette İstanbul’un yeri çok ayrı ama İzmir de giderek yükselen bir değer.

Kadooğlu şunlara dikkat çekiyor.

“Kişi başı gelirin 14 bin doların üzerinde olduğu İzmir’in potansiyelleri düşünüldüğünde tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde gerçekleştirilecek dönüşüm ve strateji eylem planları önemli bir ekonomik rol model yaratabilir. İzmir’de yerelden başlayacak kalkınma hamlesi, yakın çevresindeki kentleri, bölgeyi ve ülkeyi doğrudan etkileyecek dinamizmi ortaya çıkaracaktır.”

Katılıyorum ve ekliyorum.

Her şeyi İstanbul’a düşünmek, her şeyi İstanbul’dan düşünmek dönemi kapanıyor.

Çünkü Türkiye İstanbul’dan ibaret değil.

İzmir Türkiye’nin hem demokrasisinde, hem de ekonomik kalkınmasında yeni bir modelin önemli adreslerinden biridir.



Bizim de içimiz yanıyor

Menderes, Gümüldür’den geçerken içim yandı.

O seyretmeye doyamadığım ormanlar kül olmuştu.

“Gidin, görün” diye yazdım.

Görün ki; daha dikkatli olalım.

Hatta çocuklarımızı götürelim.

Götürelim ki, büyüdüklerinde bizlerin yaptığı hataları yapmasınlar.

Şimdi de Bayındır yanıyor.

Bizim de içimiz yanıyor.