TURKCELL’in Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı reklam filmini çok beğendim.
Diyor ki:
“29 Ekim tatil değil, bayramdır.”
Ve şöyle devam ediyor:
“29 Ekim, çarıkla bastığın toprağa sahip çıkmaktır. Mezarın olacağını bile bile, elinle siper kazmaktır. Bir tas hoşaf, yarım ekmekle doymaktır.
29 Ekim, 25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşımaktır.
Süngüyle çarpışmak, günlerce uyumadan savaşmaktır.
İmkansıza inanmaktır.
29 Ekim köyden cepheye 1000 kişi çıkıp, 1 kişi dönmektir.
Hatta dönmeyeceğini bile bile, eşini, oğlunu beklemektir.
29 Ekim bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, ‘Biz Türkiyeyiz’ demektir.
29 Ekim tatil değildir. Bayramdır.
29 Ekim en büyük bayramdır. Hepimizin en büyük bayramı kutlu olsun.”
***
Sabancı Holding’in de Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı reklam filmini çok beğendim.
“Cumhuriyet’le birdir tüm kalpler” diyor.
Ve ekliyor:
“Bu sabah erken kalk uykundan... Bugün senin gerekiyor haykırman Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’e... Gerekiyor dört elle sarılman doğuda halaya, kuzeyde horona... El uzat birlikte Cumhuriyet doğar... Umutla her sabah konuştuğun her lafta... Kutlanan her anda Cumhuriyet... Ayrı gayrı yok, yok bizde! Ayrı gayrı yok, yok bizde! Emanet ettiğin geleceğiz biz... Eğitimle, bilimle, müzikle, sanatla... Her daim ileriye, bir hayalin peşinde koşuyoruz yüzüncü yıla... Işığı aydınlatır her doğan güneşin... Sen hayal kur, gerçek olur... Uzak, yakın yok mesafeler... Cumhuriyet’le birdir tüm kalpler...”
***
Onu bunu bilmem...
Cumhuriyet varsa Türkiye var.
Törenleri kaçırmayın
hepsi birer anıdır
OKULLU yıllarımın Cumhuriyet törenlerini bugün gibi hatırlıyorum. 10 Kasım’ları da unutmuyorum, 23 Nisan’ları da... Turkcell’in bu yılki görsellerinde kullandığı cümleyi o yüzden önemsiyorum.
“29 Ekim tatil değil, bayramdır” sözünü...
Bakıyorum; tatil gibi görenler çok, bayramları bir fırsat görüp şehirden kaçış gibi değerlendirenler çok.
Tatil tatil, bayram bayramdır.
Nasıl çocukluğumun törenleri bugün gibi aklımdaysa benim çocuklarımızın da akıllarında olmalılar.
Ve...
Bu gece ben de biz de bayraklarımızı alıp Kordon’a, Karşıyaka sahiline çıkacağız.
Cumhuriyetimizi kutlayacağız.
Geleceğimize inanalım
BAZEN kendimizi, ülkemizi çok ağır eleştiriyoruz. Daha fazlasını istiyor olmamızı anlıyorum tabii... Ben de her fırsatta söylüyorum, “Türkiye daha iyisini yapabilir” diye... Yine de Türkiye’nin dünya liginde geldiği noktayı küçümsemeyelim. Türkiye büyük bir ülke, eksiklerimiz elbette var. Bunu ancak daha güçlü bir demokrasiyle taçlandırabiliriz.
Bize düşen bunu yapmak...
Bu ülkenin geleceğine inanmak... Cumhuriyet’i kuran kadrolar, Atatürk buna inandı çünkü...
Niye şaşırıyoruz ki
SELDA Bağcan’ı Taksim metrosunda görenler şaşırmışlar. O da çok şaşıranlara dönüp, “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” diye cevap vermiş.
Gerçekten niye şaşırıyoruz ki?
Ben de merkezde işim olduğunda ya yürüyerek ya da tramvaya binerek gidiyor, gazeteye dönüyorum.
Bundan çok da keyif alıyorum.
Birçok Hollywood yıldızının metrolarda çekilmiş fotoğrafları var. Amerika’da dönüp bakmıyorlar bile, gayet doğal karşılıyorlar.
Bizde bir ünlü metroya binse fotoğraf çektirmekten herhalde gideceği yere gidemez.
Biraz daha sade yaşamayı hatırlamalıyız.
Ve toplu ulaşımı mutlaka kullanmalıyız.
29 Ekim tatil değil bayramdır
TURKCELL’in Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı reklam filmini çok beğendim.
Diyor ki:
“29 Ekim tatil değil, bayramdır.”
Ve şöyle devam ediyor:
“29 Ekim, çarıkla bastığın toprağa sahip çıkmaktır. Mezarın olacağını bile bile, elinle siper kazmaktır. Bir tas hoşaf, yarım ekmekle doymaktır.
29 Ekim, 25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşımaktır.
Süngüyle çarpışmak, günlerce uyumadan savaşmaktır.
İmkansıza inanmaktır.
29 Ekim köyden cepheye 1000 kişi çıkıp, 1 kişi dönmektir.
Hatta dönmeyeceğini bile bile, eşini, oğlunu beklemektir.
29 Ekim bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, ‘Biz Türkiyeyiz’ demektir.
29 Ekim tatil değildir. Bayramdır.
29 Ekim en büyük bayramdır. Hepimizin en büyük bayramı kutlu olsun.”
***
Sabancı Holding’in de Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı reklam filmini çok beğendim.
“Cumhuriyet’le birdir tüm kalpler” diyor.
Ve ekliyor:
“Bu sabah erken kalk uykundan... Bugün senin gerekiyor haykırman Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’e... Gerekiyor dört elle sarılman doğuda halaya, kuzeyde horona... El uzat birlikte Cumhuriyet doğar... Umutla her sabah konuştuğun her lafta... Kutlanan her anda Cumhuriyet... Ayrı gayrı yok, yok bizde! Ayrı gayrı yok, yok bizde! Emanet ettiğin geleceğiz biz... Eğitimle, bilimle, müzikle, sanatla... Her daim ileriye, bir hayalin peşinde koşuyoruz yüzüncü yıla... Işığı aydınlatır her doğan güneşin... Sen hayal kur, gerçek olur... Uzak, yakın yok mesafeler... Cumhuriyet’le birdir tüm kalpler...”
***
Onu bunu bilmem...
Cumhuriyet varsa Türkiye var.
Törenleri kaçırmayın
hepsi birer anıdır
OKULLU yıllarımın Cumhuriyet törenlerini bugün gibi hatırlıyorum. 10 Kasım’ları da unutmuyorum, 23 Nisan’ları da... Turkcell’in bu yılki görsellerinde kullandığı cümleyi o yüzden önemsiyorum.
“29 Ekim tatil değil, bayramdır” sözünü...
Bakıyorum; tatil gibi görenler çok, bayramları bir fırsat görüp şehirden kaçış gibi değerlendirenler çok.
Tatil tatil, bayram bayramdır.
Nasıl çocukluğumun törenleri bugün gibi aklımdaysa benim çocuklarımızın da akıllarında olmalılar.
Ve...
Bu gece ben de biz de bayraklarımızı alıp Kordon’a, Karşıyaka sahiline çıkacağız.
Cumhuriyetimizi kutlayacağız.
Geleceğimize inanalım
BAZEN kendimizi, ülkemizi çok ağır eleştiriyoruz. Daha fazlasını istiyor olmamızı anlıyorum tabii... Ben de her fırsatta söylüyorum, “Türkiye daha iyisini yapabilir” diye... Yine de Türkiye’nin dünya liginde geldiği noktayı küçümsemeyelim. Türkiye büyük bir ülke, eksiklerimiz elbette var. Bunu ancak daha güçlü bir demokrasiyle taçlandırabiliriz.
Bize düşen bunu yapmak...
Bu ülkenin geleceğine inanmak... Cumhuriyet’i kuran kadrolar, Atatürk buna inandı çünkü...
Niye şaşırıyoruz ki
SELDA Bağcan’ı Taksim metrosunda görenler şaşırmışlar. O da çok şaşıranlara dönüp, “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” diye cevap vermiş.
Gerçekten niye şaşırıyoruz ki?
Ben de merkezde işim olduğunda ya yürüyerek ya da tramvaya binerek gidiyor, gazeteye dönüyorum.
Bundan çok da keyif alıyorum.
Birçok Hollywood yıldızının metrolarda çekilmiş fotoğrafları var. Amerika’da dönüp bakmıyorlar bile, gayet doğal karşılıyorlar.
Bizde bir ünlü metroya binse fotoğraf çektirmekten herhalde gideceği yere gidemez.
Biraz daha sade yaşamayı hatırlamalıyız.
Ve toplu ulaşımı mutlaka kullanmalıyız.