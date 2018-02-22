Direkt uçuşta sınavı geçtik

Ankara'dan yurt dışına uçuş sorunu herkesin mâlumu.Hürriyet Ankara olarak her dönem bu büyük eksikliği gündemde tuttuk.

TBMM Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, STK’lar, iş çevreleri de sık sık durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

Ancak ‘ekonomik sebepler’ öne sürüldü, Ankara çok kısıtlı noktalara direkt uçabildi.

3-4 saatlik uçuş mesafesindeki bir Avrupa şehrine gidişin aktarmalarla 10-15 saate mal olması ‘bir Ankara klasiği’ olarak kabul edildi.

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Geçen yılın son aylarında yurt dışı uçuşlar konusunda hareketlenme oldu. Ankara Ticaret Odası’nın ısrarı Türk Hava Yolları’nın el vermesiyle Ankara’dan 4 yeni noktaya (Paris, Frankfurt, Berlin, Viyana) direkt uçuş konuldu.

Sorun elbette çözülmedi ancak adım atıldı.

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Bugüne gelindiğinde Ankara’nın potansiyelini istatistikler ortaya koyuyor.

THY yurt dışında 8 noktaya (Paris, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Viyana, Hamburg, Moskova, Stockholm) direkt uçuyor ve 2018 rakamlarına göre doluluk oranı yüzde 75’in üzerinde.

Pegasus ise 10 noktaya uçuyor ve doluluk oranı yüzde 85’lerde...

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Bu rakamlara en çok sevinen isimlerin başında Ankara’dan yurt dışına uçuşlar için seferber olan ATO Başkanı Gürsel Baran geliyor. Baran sohbetimizde şu bilgileri paylaştı:

“Ankara’nın gelişimi için hangi konuya el atarsanız atın, yurtdışına uçuş konusu da beraberinde gündeme geliyor. Sağlık turizminin direkt uçuş olmadan gelişmesi zor. ‘Kongre ve fuar turizmi’ diyoruz, yine direkt uçuş olmadan zor. Yatırım için de ihracat için de aynı şey geçerli.

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Aktarmalı uçuşla seyahat ettiğiniz zaman normalde 3-4 saatte varabileceğiniz yere ulaşma süresi 7-8 saati aşıyor. Bu da bir iş gününün yolda harcanması anlamına geliyor. Direkt uçuş konusu, nereden bakarsanız bakın çok önemliydi. Geldiğimiz noktada THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurul Başkanı İlker Aycı, 4 yeni uçuşun müjdesini vermişti. Bu hatlara doğrudan uçuşlar duyulsun, doluluk oranları yüksek olsun diye de çalışma yürüttük ve her yerde de ‘Ankara’dan uçun’ çağrısı yaptık. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Nuray Demirer’den birkaç gün önce dış hatlar doluluk oranlarına dair bilgiler geldi. Doluluk oranları yüzde 80’in üzerinde gerçekleşmiş.

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Demirer, ilk kez yolcu sayısının 2017 yılında 16 milyona ulaştığını söyledi. Ve Esenboğa Havalimanı ACI grubunun uluslararası uçuşlardaki artış oranlarıyla ilgili Avrupa havalimanları arasında, ‘kendi kategorisinde en fazla artış gösteren’ havalimanı seçilmiş. Gerçekten gurur verici bir haber oldu bizim için. 2017 yılı ocak ayı için de bir müjde daha verdi Demirer. Geçen yıl ocak ayında 1 milyon olan yolcu sayısı yüzde 50 oranında artarak 1,5 milyona yükseldi. THY direkt uçtu biz de Ankara adına deyim yerindeyse ‘sevinçten uçtuk.’

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Bu başarı Ankara’ya inanan herkesin başarısıdır. Ben Ankara için bu önemli adımı bize inanarak atan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bununla yetinmeyeceğiz. Ankara’nın çok daha büyük potansiyeli olduğuna ve bu potansiyelin yeni doğrudan uçuşların eklenmesiyle ortaya çıkacağına inanıyorum.”

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Artık dünyadaki yarış ülkeler kadar şehirler arasında. Bu yarışın içinde olmak için Ankara’dan New York’a ya da Londra’ya direkt uçuş hayal olmamalı. Ankara sınavı geçti, şimdi sıra direkt uçuş noktalarının sayısının artmasında.