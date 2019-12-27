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Deniz Gürel

Deniz Gürel

dgurel@hurriyet.com.tr

Ankara’nın bayramı

27 Aralık 2019

Bugün 27 Aralık, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümü.

27 Aralık, bir ulusun kaderinin dönüm noktası.
Atatürk’ün Ankara’ya geldikten sonra söylediği, “Efendiler! Milli Teşkilat’ımızın bugün takip ettiği gaye vatanın parçalanmaktan ve milletin esaretten kurtarılmasına yöneliktir” sözü de bu tarihi günün önemini özetliyor.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, o şehir ve ülkemiz için ne anlama geliyorsa, Ankara ve Türkiye için de 27 Aralık aynı anlama geliyor.
* * *
Yazı İşleri Müdürü’müz Fatih Tekeci bir ay kadar önce, “27 Aralık’ta gazetemizi Atatürk’ün Ankara’ya gelişine ayıralım” teklifiyle geldiğinde, hepimiz için ‘hayati’ önemdeki bugünün 100. yılında, “Bundan daha önemli bir haber olamaz, olmamalı” diyerek işe koyulduk. Tüm büronun özenli çalışmasıyla bugünkü gazetemizi hazırladık.
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Bugünkü gazetemizde 26 Aralık’ta Sinsin Ateşi’yle ATA’sını bekleyen Seymenlerin hikâyelerini, 27 Aralık’ta ATA’sını karşılayan bir ulusun heyecanını, şimdilerde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi’ne yerleşmesi ve daha birçok ayrıntıyı, tarihi fotoğraflarıyla siz değerli okuyucularımız için hazırladık.
* * *
Atatürk’ün Ankara’ya geldiği tarih olan 27 Aralık, bizim için ‘Kızılca Gün’dür, yeni bir liderin müjdelenişi ve bir devletin, son Türk devletinin kuruluşudur, Ankara’nın Bayramı’dır.
Geçmiş yıllardan farklı olarak, daha da coşkulu olarak bugün, bu tarihi günü sokaklarda kutlayacağız, ATA’mıza minnetimizi sunacağız.
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100 yıl önce bugün ATA’sını bağrına basan bu şehrin evlatları, kurtuluşa giden mücadeleyi başlatmış, aslında Ankara’yı o gün Cumhuriyet’in başkenti yapmıştı.
Bugünü anlatmalıyız, hem de herkese iyi anlatmalıyız. En çok da çocuklarımıza anlatmalı, bu ülkenin ne büyük fedakârlıklarla kurtulduğunu yüreklerinde hissetmelerini sağlamalıyız. Belki de bugün kızdığımız, üzüldüğümüz, “Bu neden böyle” dediğimiz pek çok konunun üstesinden gelmenin; gelecekle ilgili tüm endişelerimizi ortadan kaldırmanın yolu da budur.

ÖZEL BİR TEŞEKKÜR

27 Aralık’ın önemini yıllardır anlatmak için çırpınan Ankara Kulübü Derneği ile kurulduğu günden bu yana bu özel günü gündemde tutan Ankara Kent Konseyi de özel bir teşekkürü hak ediyor. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları da hazırlıklarıyla övgüyü hak ediyor.

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