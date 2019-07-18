Bodrum şarkıcıları ve eğlenceleri

Bodrum gece hayatı sonunda eski ayarına döndü. Gençler ve kendini genç hissedenler gecelere akmaya başladı. Eee haliyle Bodrum kulüp şarkıcıları da tek tek boy gösterir oldu.
Buyurun size Bodrum mekanlarında izlediğim bazı şarkıcılarımız ve haklarındaki ufak ufak yorumlarım.
Zeynep Bastık
Geçen hafta “Yükselişe geçti, fiyatını artırdı” diye yazmıştım. Ama sahnesine gittiğimde beni çok şaşırttı.
Sahneye çıkar çıkmaz “Benden bugün iyi sahne beklemeyin, çok yorgunum” demesi, mekanda bulunan yüzlerce kişinin “O zaman biz de tam para değil yarısını öderiz” demesine sebep oldu.
Gecenin sonunda herkesin tepkisini çekti bence, çünkü gerçekten yorgundu, sahnede beklediğim Zeynep Bastık yoktu.
Benden sana naçizane tavsiye; yorgunsan ertele, sahneye çıkma çünkü bu durum sürekli hale gelirse geleceğini kötü etkiler.
Aslında profesyonelce yapman gereken, yorgun olsan da bunu belli etmemek. Ne demişler; show must go on...
Cem Belevi
Bodrum sahne piyasasına yeni bir soluk diyebilirim onun için... Hep uzaktan görür, enerjisini çok beğenirdim, kendisini izlemeye gittiğimde yanılmadığımı anladım. Sahneyi dolduruyor, sesi ve şarkı seçimi güzel.
Fakat şarkıları o kadar hızlı söylüyor, o kadar seri şekilde diğer şarkıya geçiyor ki “Bitse de gitsem” dediğini düşünüyorsun ister istemez. Cem, sahnede şarkı söyleme hızını kesinlikle bir daha gözden geçir, sende star ışığı var çünkü...
Hande Subaşı
Sahnede göz dolduran isimlerden biri... Seçtiği şarkılar, sahneden seyircilerle atışması ve nabza göre şerbet vermesi takdire şayan. Sahne tozunu yutmuş denilebilir.
Sadece saçını toplama, bence açık saç sana daha çok yakışıyor Hande...
Alya
Hayatımıza bir girdi pir girdi... Sahneye çıkmasıyla zıp zıp zıplamaya başlaması bir oluyor. Hiperaktif bir sahne yaşatıyor dinlemeye gelenlere... Bizi de kendisini de dinlerken hem yoruyor hem eğlendiriyor.
Sonuç olarak; bu tarz çok yakışıyor sahnelerin çılgın kızı Alya’ya...
Baran Bayraktar
Yıllardır Bodrum, Çeşme ve İstanbul sahnelerinde keyifle izlediğim isimlerden biri diyebilirim Baran için. Bacağını da kırsa, parmağını da çatlatsa sahnesine çıkar, imkanları dahilinde şovunu yapar.
Ama bu yaz sonunda sahneleri bırakacağını duydum. Baran, aman diyeyim gitme, sahnelerin seninki gibi pozitif enerjilere ihtiyacı var.
Dicle Olcay
Yaz aylarında Çeşme-Bodrum hattında mekik dokuyan şarkıcılarımızdan biri... Bu tempoya rağmen saatinde sahnesine çıkar, şarkılarını okur, fazla konuşmaz ama eğlendirir.
Dicle, sana da ufacık bir tavsiye; bülbül yuvası topuzundan vazgeçmeli, daha ışıltılı kıyafetler tercih etmelisin.
İlginç taktik...
Geçen akşam Yalıkavak Marina’da yemekteydim. İnsanlar durmadan bir başka masada oturan pembe gömlekli adamın yanına gidip fotoğraf çektiriyordu. Bir oldu, iki oldu, dayanamadım sordum.
Prens olduğunu öğrendiğim kişiyi görüp tanıyan Kuveytli turistler fotoğraf çektirmek istiyormuş meğer.
Bunda ne var diyeceksiniz, tabii ki bir şey yok.
Garip olan şu; kafamı arkaya çevirdiğimde, korumaların da cep telefonlarıyla o fotoğraf çektirenleri görüntülediğini fark ettim.
Yani siz fotoğraf çektireyim derken güvenlik gerekçesiyle korumalar tarafından fotoğraflanıyorsunuz.
Fotoğraf çektirenlerden birisinin karenin karanlık çıkmasından yakındığını duydum; keşke korumanın çektiğine baksaydı, belki o daha net çıkmıştır!
Bu sezon yazlık mekanların gözdesi 40’lık erkekler
Hangi beach’e gitsem, hangi restorana girsem 40 yaş ve üzerindeki bakımlı erkeklerle karşılaşıyorum. Belli ki bütün kış yenilmemiş içilmemiş, vücutlar şekle girmiş, en son trendlere uygun yaz alışverişleri yapılmış, sonra sahillere inilmiş. Öte yandan bizim yaş grubu ve bir alt jenerasyona bakıyorum, hepsi kiloları depolamış, bakımlar yapılmamış, üst baş darmaduman sahillerde geziniyor.
Hoopp gençlik, 40’lık abilerimiz yaza damgasını vurmaya hazırlanırken sizlerin bu kadar salması normal değil. Hemen çekidüzen verin kendinize.
Bodrum şarkıcıları ve eğlenceleri
Bodrum gece hayatı sonunda eski ayarına döndü. Gençler ve kendini genç hissedenler gecelere akmaya başladı. Eee haliyle Bodrum kulüp şarkıcıları da tek tek boy gösterir oldu.
Buyurun size Bodrum mekanlarında izlediğim bazı şarkıcılarımız ve haklarındaki ufak ufak yorumlarım.
Zeynep Bastık
Geçen hafta “Yükselişe geçti, fiyatını artırdı” diye yazmıştım. Ama sahnesine gittiğimde beni çok şaşırttı.
Sahneye çıkar çıkmaz “Benden bugün iyi sahne beklemeyin, çok yorgunum” demesi, mekanda bulunan yüzlerce kişinin “O zaman biz de tam para değil yarısını öderiz” demesine sebep oldu.
Gecenin sonunda herkesin tepkisini çekti bence, çünkü gerçekten yorgundu, sahnede beklediğim Zeynep Bastık yoktu.
Benden sana naçizane tavsiye; yorgunsan ertele, sahneye çıkma çünkü bu durum sürekli hale gelirse geleceğini kötü etkiler.
Aslında profesyonelce yapman gereken, yorgun olsan da bunu belli etmemek. Ne demişler; show must go on...
Cem Belevi
Bodrum sahne piyasasına yeni bir soluk diyebilirim onun için... Hep uzaktan görür, enerjisini çok beğenirdim, kendisini izlemeye gittiğimde yanılmadığımı anladım. Sahneyi dolduruyor, sesi ve şarkı seçimi güzel.
Fakat şarkıları o kadar hızlı söylüyor, o kadar seri şekilde diğer şarkıya geçiyor ki “Bitse de gitsem” dediğini düşünüyorsun ister istemez. Cem, sahnede şarkı söyleme hızını kesinlikle bir daha gözden geçir, sende star ışığı var çünkü...
Hande Subaşı
Sahnede göz dolduran isimlerden biri... Seçtiği şarkılar, sahneden seyircilerle atışması ve nabza göre şerbet vermesi takdire şayan. Sahne tozunu yutmuş denilebilir.
Sadece saçını toplama, bence açık saç sana daha çok yakışıyor Hande...
Alya
Hayatımıza bir girdi pir girdi... Sahneye çıkmasıyla zıp zıp zıplamaya başlaması bir oluyor. Hiperaktif bir sahne yaşatıyor dinlemeye gelenlere... Bizi de kendisini de dinlerken hem yoruyor hem eğlendiriyor.
Sonuç olarak; bu tarz çok yakışıyor sahnelerin çılgın kızı Alya’ya...
Baran Bayraktar
Yıllardır Bodrum, Çeşme ve İstanbul sahnelerinde keyifle izlediğim isimlerden biri diyebilirim Baran için. Bacağını da kırsa, parmağını da çatlatsa sahnesine çıkar, imkanları dahilinde şovunu yapar.
Ama bu yaz sonunda sahneleri bırakacağını duydum. Baran, aman diyeyim gitme, sahnelerin seninki gibi pozitif enerjilere ihtiyacı var.
Dicle Olcay
Yaz aylarında Çeşme-Bodrum hattında mekik dokuyan şarkıcılarımızdan biri... Bu tempoya rağmen saatinde sahnesine çıkar, şarkılarını okur, fazla konuşmaz ama eğlendirir.
Dicle, sana da ufacık bir tavsiye; bülbül yuvası topuzundan vazgeçmeli, daha ışıltılı kıyafetler tercih etmelisin.
İlginç taktik...
Geçen akşam Yalıkavak Marina’da yemekteydim. İnsanlar durmadan bir başka masada oturan pembe gömlekli adamın yanına gidip fotoğraf çektiriyordu. Bir oldu, iki oldu, dayanamadım sordum.
Prens olduğunu öğrendiğim kişiyi görüp tanıyan Kuveytli turistler fotoğraf çektirmek istiyormuş meğer.
Bunda ne var diyeceksiniz, tabii ki bir şey yok.
Garip olan şu; kafamı arkaya çevirdiğimde, korumaların da cep telefonlarıyla o fotoğraf çektirenleri görüntülediğini fark ettim.
Yani siz fotoğraf çektireyim derken güvenlik gerekçesiyle korumalar tarafından fotoğraflanıyorsunuz.
Fotoğraf çektirenlerden birisinin karenin karanlık çıkmasından yakındığını duydum; keşke korumanın çektiğine baksaydı, belki o daha net çıkmıştır!
Bu sezon yazlık mekanların gözdesi 40’lık erkekler
Hangi beach’e gitsem, hangi restorana girsem 40 yaş ve üzerindeki bakımlı erkeklerle karşılaşıyorum. Belli ki bütün kış yenilmemiş içilmemiş, vücutlar şekle girmiş, en son trendlere uygun yaz alışverişleri yapılmış, sonra sahillere inilmiş. Öte yandan bizim yaş grubu ve bir alt jenerasyona bakıyorum, hepsi kiloları depolamış, bakımlar yapılmamış, üst baş darmaduman sahillerde geziniyor.
Hoopp gençlik, 40’lık abilerimiz yaza damgasını vurmaya hazırlanırken sizlerin bu kadar salması normal değil. Hemen çekidüzen verin kendinize.