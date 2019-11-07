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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Bloguma koycam

7 Kasım 2019

Komedi filmi gibi olayları duymadan günümüz, haftamız geçmez oldu.

Yine başrolde yeni sosyal medya ünlüleri ve blogger’ları var.

Davetlere çağrılıyor, gidiyorlar.

Çok güzel, ne var bunda diyeceksiniz...

Bir şey yok buraya kadar...

Instgram ve blogları için çekimlerini oracıkta yapıyor ve giderken de orada sergilenen ürünleri çaktırmadan alıp gidiyorlarmış.

Eee be yavrucuğum, seni davet eden firmalar, markalar ürünleri size zaten hediye gönderiyor, istesen veriyor, ne gerek var yankesiciliğe.

Bunu fark eden ajanslar ve firmalar o kişileri tespit edip davetli listelerinden aforoz ediyorlar şimdi.

Yani bir sonraki davete çağrılmazsanız şaşırmayın çocuklar...

Bloguma koycam

Bir demet eğlence

Geçen hafta WhatsApp’tan bir davetiye aldım.

Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin 8. yıl birliktelik partisinin davetiyesi.

“Oradayım Demetcim” diyerek mesaja cevap verip pazar akşamı da davet mekanında yerimi aldım.

Gayet keyifli bir gece hazırlamışlardı Demet ve Okan.

Seda Sayan’ından Hakan Altun’una, Hira ve arkadaşlarından Aleyna Tilkisi’ne herkesler oradaydı.

Sahnede ilk kez dinlediğim Bülent Özdemir vardı, çok da keyifliydi.

Üstüne davetteki sanatçılar tek tek çıkıp şarkılarını Demet ve Okan için söylediler.

En çok da Hakan Altun’un sesini özlediğimi fark ettim.

İki şarkı da olsa dinleme fırsatım oldu.

Keyifli bir akşam geçirmemizi sağlayan çiftimize nice 8 yıllar diliyorum...

 

 

 

 

 

 

 

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