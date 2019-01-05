Tarkan ve Erdal Bakkal

Tarkan’ın Coca Cola reklamı çok konuşuldu...
Omuzlarını kaldırıp indirerek yaptığı dansla kimileri makara yaptı, kimileri beğendi...
Ben ikinci gruptayım...
Tarkan zaten kendi olmadığı, müzik temalı olmayan hiçbir reklamda oynamıyor.
Burada da yaptığı dansın hızla yayıldığı, Coca Cola’nın ‘kıpır kıpır’ konseptine uyan, finalde de sahneye çıktığı şarkıcı Tarkan olarak kamera karşısına geçmiş.
Bu reklam ne zaman yayınlanmaya başladı?
27 Aralık’ta...
Bu karda kışta çok meşrubat reklamına alışık değiliz ama 28 Aralık’ta bir meşrubat filmi daha ekranlara geldi:
Cengiz Bozkurt’un Erdal Bakkal olarak oynadığı Lipton Ice Tea reklamı...
Peki Lipton Ice Tea kimin markası? Pepsi...
Tarkan’ın Coca Cola’lı reklamına karşı, Pepsi Cengiz Bozkurt’lu Ice Tea reklamını piyasaya sürdü...
Olay bu kadarla kalsa iyi...
Cengiz Bozkurt reklamda Ice Tea içen gençlerin yanına yaklaşıp, “Neden ilk akla geleni içmiyorsunuz” diyor...
Devamında da “Hani böyle... Hani böyle...” diyerek omuzlarını oynatıp Tarkan’ın taklidini yapıyor...
Gençler de, “Lipton Ice Tea’nin tadı öyle böyle değil. O yüzden kolaya kaçmıyoruz, Lipton Ice Tea içiyoruz” yanıtını veriyor...
Zaten reklamın sloganı da, “Lipton iç kolaya kaçma...”
Ama asıl söylemek istenen belli...
Kelime oyunuyla, danslarla, ‘ilk akla gelen’ demesiyle, aynı zamanda girmesiyle Ice Tea’nin, Tarkan’ın Coca Cola reklamına gönderme yaptığı çok açık...
Zekice, zamanlaması manidar bir reklam olmuş.
Peki gazsız içecek olarak Ice Tea’nin “Cola’ya kaçma” deme hakkı yok mu?
Bana göre var...
Biz burada tüm Cola markalarını kastediyoruz diyebilirler çok rahat...
Bu bilgi nasıl sızdı?
Tarkan’la Cengiz Bozkurt’un reklamlarının arkasında sadece Coca Cola-Pepsi değil, ciddi bir ajans rekabeti de yatıyor...
Tarkan’ın Coca Cola’yla anlaştığı son ana kadar bilinmiyordu.
Bu haber ilk olarak 14 Aralık’ta medyaya yansıdı, 13 gün sonra da Tarkan’lı Coca Cola reklamı piyasaya çıktı zaten.
Reklam filmi çekimine giderken bile sosyal medya paylaşımlarında hiçbir sır vermiyordu Tarkan...
27 Aralık’ta gösterilen bu reklamdan bir gün sonra Cengiz Bozkurt’lu Ice Tea reklamı piyasaya çıktı...
27 Aralık gecesi Tarkan’ın omuz dansını TV’de görüp bir gün sonraya Cengiz Bozkurt’un omuz dansı taklidi yaptığı reklamı yetiştirmek mümkün mü?
Elbette değil...
Cengiz Bozkurt’un reklamı bir günde yetişmeyeceğine göre belli ki Tarkan’ın omuz dansı önceden reklam camiası içinde konuşulmaya başlanmış.
Bu bilgi de bir şekilde karşı tarafın kulağına gitmiş olmalı...
Tarkan’la Cengiz’in reklamlarının birer gün arayla çıkması, bu kadar göndermeler içermesi, omuz dansının bile taklit edilmesi başka türlü nasıl olabilir...
Reklam dünyasındaki bu rekabete, ajansların yaratıcılıklarına, göndermelere bayılıyorum...
İki reklamı da bu yüzen sevdim belki de...
Tarkan ve Erdal Bakkal
Tarkan’ın Coca Cola reklamı çok konuşuldu...
Omuzlarını kaldırıp indirerek yaptığı dansla kimileri makara yaptı, kimileri beğendi...
Ben ikinci gruptayım...
Tarkan zaten kendi olmadığı, müzik temalı olmayan hiçbir reklamda oynamıyor.
Burada da yaptığı dansın hızla yayıldığı, Coca Cola’nın ‘kıpır kıpır’ konseptine uyan, finalde de sahneye çıktığı şarkıcı Tarkan olarak kamera karşısına geçmiş.
Bu reklam ne zaman yayınlanmaya başladı?
27 Aralık’ta...
Bu karda kışta çok meşrubat reklamına alışık değiliz ama 28 Aralık’ta bir meşrubat filmi daha ekranlara geldi:
Cengiz Bozkurt’un Erdal Bakkal olarak oynadığı Lipton Ice Tea reklamı...
Peki Lipton Ice Tea kimin markası? Pepsi...
Tarkan’ın Coca Cola’lı reklamına karşı, Pepsi Cengiz Bozkurt’lu Ice Tea reklamını piyasaya sürdü...
Olay bu kadarla kalsa iyi...
Cengiz Bozkurt reklamda Ice Tea içen gençlerin yanına yaklaşıp, “Neden ilk akla geleni içmiyorsunuz” diyor...
Devamında da “Hani böyle... Hani böyle...” diyerek omuzlarını oynatıp Tarkan’ın taklidini yapıyor...
Gençler de, “Lipton Ice Tea’nin tadı öyle böyle değil. O yüzden kolaya kaçmıyoruz, Lipton Ice Tea içiyoruz” yanıtını veriyor...
Zaten reklamın sloganı da, “Lipton iç kolaya kaçma...”
Ama asıl söylemek istenen belli...
Kelime oyunuyla, danslarla, ‘ilk akla gelen’ demesiyle, aynı zamanda girmesiyle Ice Tea’nin, Tarkan’ın Coca Cola reklamına gönderme yaptığı çok açık...
Zekice, zamanlaması manidar bir reklam olmuş.
Peki gazsız içecek olarak Ice Tea’nin “Cola’ya kaçma” deme hakkı yok mu?
Bana göre var...
Biz burada tüm Cola markalarını kastediyoruz diyebilirler çok rahat...
Bu bilgi nasıl sızdı?
Tarkan’la Cengiz Bozkurt’un reklamlarının arkasında sadece Coca Cola-Pepsi değil, ciddi bir ajans rekabeti de yatıyor...
Tarkan’ın Coca Cola’yla anlaştığı son ana kadar bilinmiyordu.
Bu haber ilk olarak 14 Aralık’ta medyaya yansıdı, 13 gün sonra da Tarkan’lı Coca Cola reklamı piyasaya çıktı zaten.
Reklam filmi çekimine giderken bile sosyal medya paylaşımlarında hiçbir sır vermiyordu Tarkan...
27 Aralık’ta gösterilen bu reklamdan bir gün sonra Cengiz Bozkurt’lu Ice Tea reklamı piyasaya çıktı...
27 Aralık gecesi Tarkan’ın omuz dansını TV’de görüp bir gün sonraya Cengiz Bozkurt’un omuz dansı taklidi yaptığı reklamı yetiştirmek mümkün mü?
Elbette değil...
Cengiz Bozkurt’un reklamı bir günde yetişmeyeceğine göre belli ki Tarkan’ın omuz dansı önceden reklam camiası içinde konuşulmaya başlanmış.
Bu bilgi de bir şekilde karşı tarafın kulağına gitmiş olmalı...
Tarkan’la Cengiz’in reklamlarının birer gün arayla çıkması, bu kadar göndermeler içermesi, omuz dansının bile taklit edilmesi başka türlü nasıl olabilir...
Reklam dünyasındaki bu rekabete, ajansların yaratıcılıklarına, göndermelere bayılıyorum...
İki reklamı da bu yüzen sevdim belki de...