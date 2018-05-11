65 esnaf odası kapanma ile karşı karşıya

BESOB’da 25 yıldır başkanlık yapan Arif Tak, geçerli 729 oyun 452’sini alarak yeniden başkan seçildi.

Karşı listede yer alan Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs 277 oy aldı.

Arif Tak başkanlığındaki yeni yönetim; Fahrettin Bilgit, Hasan Topçu, Yakup Ulama, Mustafa Ocak, Ali Özkan İlhan, Fahrettin Tüccaroğlu, İsmail Beki, Mümtaz Aslan’dan oluştu.

Seçim gündemi henüz bitmemişken genel kurulun ardından Pazartesi günü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından BESOB’a gönderilen yazı ile Bakkallar Odası’nın da içinde bulunduğu Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı 104 odadan, 65’inin kapatılma riski ile karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Odalar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gelirin gideri karşılamadığı tespiti ile gözetim altına alındı.

Yılsonuna kadar gelirin gideri karşılama oranları eşitlenmezse kapatılma ile karşı karşıya kalacaklar.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından BESOB’a gönderilen yazıda; “2017 yılı dördüncü dönem BESOB’un Denetim Raporu incelenmiş ve raporda yapılan değerlendirme ile 65 odanın gelirinin giderini karşılamadığı tespit edilmiştir” denildi.

Yazıda ayrıca; “5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun “Fesih, tasfiye, iptal başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

“Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilmesine” hükmüne dayandırılarak, söz konusu odalar hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

Durumu değerlendiren BESOB Başkanı Arif Tak, BESOB’a bağlı 104 oda olduğunu hatırlatırken, bazı odaların gelirlerinin az olduğu için gelirle giderin birbirini karışlayamadığını belirtirken, büyük odaların ise lüzumsuz harcama yaptıklarını ve tasarruf yapamadıklarını kaydetti.

Bazı odaların da yatırım yaptıkları için zararda göründüğünü hatırlatan Tak, bunun gerekli belgelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesi ile gelir gider ifade etti.

Yılsonuna kadar listenin yarısının zararını kapatabilecek durumda olduğunun altını çizen Başkan Tak, gelir ile gideri dengeleyemeyen odaların kapanacağını belirtti.

Tak, “Genel kurullar öncesinde 80’e yakın odaya BESOB olarak genel kurullarını yapmaları için 4 bin TL hesaplarına yatırdık. Gerçekten zor durumda olan odalarımız var. Üye sayıları az. Gelirleri az. O yüzden de zararlarını kapatamayan odalarımız kapanacak” dedi.

Zarar eden odalardan en yüksek zarar görünen odalardan bazılarını söylemek gerekirse; “Demir ve Madeni İşler Odası, Elektronikçiler odası, Servis Araçları Odası, Seyyar Pazarcılar Odası, Oto Tamircileri Odası, Bakkallar Odası, Berberler Odası, Muhtelif Esnaf Odası, Sebzeciler Odası, Tekel Gazete Bayileri Odası” olarak özetlenebilir.

Esnaf ve sanatkarın durumu sanırım bu tablo ile özetlenebilir.

Başkan Arif Tak, odaların son durumu ile ilgili, “Bazıları artık kaybolan meslekler statüsünde olduğu için, bazıları sanayileşmeye adım attığı için odalardan kayıtlarını sildiriyor. Hal böyle olunca da odalarda üye sayıları azalıyor ve gelir gideri karşılayamaz duruma geliyor” açıklamasında bulundu.

Yılsonuna kadar hangi oda zararını kapatıp, kapanma potasının dışına çıkacak, hangisi kapanacak göreceğiz.