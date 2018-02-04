Sloganı "size özel"

Özel Park Tıp Merkezi’nin, bu bilinçle modern ekipmanlara sahip çağdaş bir sağlık merkezi olarak kurulduğuna dikkat çeken Kurucu ve Genel Müdür Dr. Mehmet Zafer Kitiş, ‘Size Özel Park Tıp Merkezi’ni şöyle anlattı:

Merkezimizde yer alan tüm tıbbi cihazlar, dünyada kabul görmüş iyi markaların üst sınıflarından seçilmiştir. Gerek ameliyathanelerimiz, gerekse laboratuvarlarımız, klinik tanı ve tedavi cihazlarımız, radyoloji departmanımızın donanımları hep bu anlayışla oluşturulmuştur. Kurumumuzun SGK güvencesiyle hizmet almak isteyen hastalarımıza yardımcı olamaması bizleri de üzmektedir. Ancak aşırı hasta yoğunluğunun olmadığı, hekimlerin hastalarına yeterli vakti ayırabildiği bir kurumda hizmet vermek gerek sağlık personeli gerekse hastalarımızın mutluluğunu artırmaktadır. Özel Park Tıp Merkezi’nde, hastalarımızın kendilerini özel hissedecekleri, ‘Size Özel’ sloganımıza uygun olarak sağlık hizmeti vermek ve hizmet kalitemizi her geçen gün yükseltmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

29 YILDIR HİZMETTE

Sağlık sektöründe 1989 yılında başlayan faaliyetimiz, 1995- 2015 arasında Karşıyaka’nın Park Polikliniği olarak 20 yıl hizmet verdikten sonra, Ağustos 2015 tarihinden itibaren daha modern, donanımlı ve yeni binasında “Özel Park Tıp Merkezi” unvanı altında devam etmektedir. Park Tıp Merkezi Bakanlık sınıflamasında ‘A tipi’ cerrahi tıp merkezi olarak tanımlanmaktadır. Merkezimiz eskiden gün hastanesi olarak adlandırılan, butik bir sağlık kuruluşudur.

Yeni binamız üçü bodrum katı olmak üzere, toplamda on üç kattan oluşur ve yaklaşık 5000 metrekare kapalı alana sahiptir. Şu anda 25 uzman doktor, 3 pratisyen hekim, 1 diş hekimi ile, 20 branşta hizmet vermekteyiz. Poliklinik hizmetinin yanı sıra acil servisimiz 7 gün 24 saat aralıksız olarak çalışmaktadır. Hastanemizin tüm özel sağlık sigortası şirketleri ve bankalar ile anlaşması mevcuttur. Kurumumuzun SGK ile anlaşması yoktur.



UZMANLIK BRANŞLARI

İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Psikyatri, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Kardiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Biyokimya, Radyoloji, Anestezi, Diş Hastalıkları, Ortopedi, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Dermatoloji, KBB, Göz Hastalıkları, Plastik Cerrahi.



RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bunun yanı sıra son derece donanımlı ve kaliteli cihazlardan oluşan bir radyoloji bölümümüz bulunmaktadır. 1,5 Tesla gücünde MR görüntüleme, ayrıca Multislice BT, CR Röntgen ve Mamografi, Doppler Ultrason, Kemik Dansitometresi ölçümleri yapılabilmektedir. Ek olarak klinik birimleri destekleyecek donanımlı ve kaliteli birer Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarına da sahibiz. Merkezimizde yüksek teknoloji ile donatılmış iki ameliyathanemiz bulunmaktadır. Burada pek çok branştan çeşitli ameliyatlar başarı ile yapılmaktadır.