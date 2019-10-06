Ortopedist gözüyle koksigodini, yani kuyruk sokumu batması

Kuyruk sokumu ağrısı toplumda sıkça rastlanan, en çok da ofis ortamında oturarak çalışan kişilerde görülen bir rahatsızlık.
Bu rahatsızlığı yaşayanlar rahatça oturmakta, yemek yemekte ve çalışmakta zorlanır. Kısacası kişilerin yaşam kalitesi düşer. Kuyruk sokumu ağrıları, özelikle kadınlarda görülen ve toplumda sık rastlanan bir durum. Pek çok kişinin yaşadığı bu rahatsızlığı adı ‘koksigodini’ ya da ‘coccyx’; halk arasındaki adıyla ‘kuyruk sokumu batması’.
Hastalarda tipik olarak otururken ağrı olduğunu, ortalama 40 yaş civarı yakınmaların başladığını dile getiren ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Haluk Hayri Öztekin, nedenleri arasında aşırı şişmanlık, zor doğum, travma, kırık, posttravmatik artrit, lumber disk, araknoidit, pilonoidal kist ve bazı tümörlerin sayılabileceğini söyledi. Hastalarda genelde kalça arka adaleler üzerine sertçe düşme öyküsü bulunduğunu kaydeden Öztekin, düşmeden bir süre sonra hastaların sert yerlere uzun süre oturamamaya, sırt üstü yatamamaya ve bazen dışkılama esnasında ağrı hissetmeye başladığını ifade etti, şu bilgileri verdi:
KIL DÖNMESİYLE KARIŞTIRMAYIN
“Aynı bölgede oluşabilen kıl dönmesi iltihaplarıyla çok karışan bu rahatsızlığın konusunda tecrübeli bir ortopedist veya omurga cerrahı tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Elle muayene önemli olduğu kadar dinamik çekilen röntgenler ve 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi yardımıyla tanı rahatlıkla koyulabilir. Kuyruk sokumu kemiğinin kırıldığı veya yerinden oynadığı olgularda bile ameliyat nadiren gerekiyor. Başlangıçta özel oturma minderlerinin bir miktar faydası olur, ağrı için rektal yoldan ağrı kesici fitiller kullanılabilir. Bazı hekim dışı çekme, yerine oturtma gibi uygulamaların hiçbir yararı olmamaktadır. Ayrıca 6 ayı aşmış kronik vakalarda, ilaç veya fizik tedavi de yarar sağlamaz. Tek çözüm, deneyimli bir hekim tarafından yapılacak özel manipülasyon ve bölgesel kortizon enjeksiyonları. Dikkatlice yapılan tuşe ile kuyruk sokumuna ve pelvis kaslarına 2-3 dakika kadar manipülasyon uygulanır. Daha sonra bölgesel kortizon ve lokal anestezik ilaç karışımı kemik üzerine enjekte edilir. İşlem bir miktar ağrılıdır, ancak dayanılmaz değildir. Ayrıca lokal anesteziye gerek yoktur ve ofiste kolaylıkla uygulanabilir. Tedavi sonrası özel oturma minderleri 3 hafta kullanılmalıdır. Nüks vakalarda işlem bir kez daha tekrarlanabilir. Çok inatçı vakalarda ise kuyruk sokumu kemiği ameliyatla çıkarılır.”
Ortopedist gözüyle koksigodini, yani kuyruk sokumu batması
Kuyruk sokumu ağrısı toplumda sıkça rastlanan, en çok da ofis ortamında oturarak çalışan kişilerde görülen bir rahatsızlık.
Bu rahatsızlığı yaşayanlar rahatça oturmakta, yemek yemekte ve çalışmakta zorlanır. Kısacası kişilerin yaşam kalitesi düşer. Kuyruk sokumu ağrıları, özelikle kadınlarda görülen ve toplumda sık rastlanan bir durum. Pek çok kişinin yaşadığı bu rahatsızlığı adı ‘koksigodini’ ya da ‘coccyx’; halk arasındaki adıyla ‘kuyruk sokumu batması’.
Hastalarda tipik olarak otururken ağrı olduğunu, ortalama 40 yaş civarı yakınmaların başladığını dile getiren ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Haluk Hayri Öztekin, nedenleri arasında aşırı şişmanlık, zor doğum, travma, kırık, posttravmatik artrit, lumber disk, araknoidit, pilonoidal kist ve bazı tümörlerin sayılabileceğini söyledi. Hastalarda genelde kalça arka adaleler üzerine sertçe düşme öyküsü bulunduğunu kaydeden Öztekin, düşmeden bir süre sonra hastaların sert yerlere uzun süre oturamamaya, sırt üstü yatamamaya ve bazen dışkılama esnasında ağrı hissetmeye başladığını ifade etti, şu bilgileri verdi:
KIL DÖNMESİYLE KARIŞTIRMAYIN
“Aynı bölgede oluşabilen kıl dönmesi iltihaplarıyla çok karışan bu rahatsızlığın konusunda tecrübeli bir ortopedist veya omurga cerrahı tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Elle muayene önemli olduğu kadar dinamik çekilen röntgenler ve 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi yardımıyla tanı rahatlıkla koyulabilir. Kuyruk sokumu kemiğinin kırıldığı veya yerinden oynadığı olgularda bile ameliyat nadiren gerekiyor. Başlangıçta özel oturma minderlerinin bir miktar faydası olur, ağrı için rektal yoldan ağrı kesici fitiller kullanılabilir. Bazı hekim dışı çekme, yerine oturtma gibi uygulamaların hiçbir yararı olmamaktadır. Ayrıca 6 ayı aşmış kronik vakalarda, ilaç veya fizik tedavi de yarar sağlamaz. Tek çözüm, deneyimli bir hekim tarafından yapılacak özel manipülasyon ve bölgesel kortizon enjeksiyonları. Dikkatlice yapılan tuşe ile kuyruk sokumuna ve pelvis kaslarına 2-3 dakika kadar manipülasyon uygulanır. Daha sonra bölgesel kortizon ve lokal anestezik ilaç karışımı kemik üzerine enjekte edilir. İşlem bir miktar ağrılıdır, ancak dayanılmaz değildir. Ayrıca lokal anesteziye gerek yoktur ve ofiste kolaylıkla uygulanabilir. Tedavi sonrası özel oturma minderleri 3 hafta kullanılmalıdır. Nüks vakalarda işlem bir kez daha tekrarlanabilir. Çok inatçı vakalarda ise kuyruk sokumu kemiği ameliyatla çıkarılır.”