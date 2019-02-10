Kanserin ilacı erken teşhis

KALP ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan kanser hastalığı, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012’de 8.2 milyon kişi akciğer, karaciğer, mide başta olmak üzere çeşitli kanserler yüzünden hayatını kaybetti. 2030’da kansere bağlı ölümlerin 13.1 milyon kişiye kadar çıkacağı öngörülüyor. Hal böyleyken önleyici sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve erken teşhis her şeyden önemli hale geliyor.
Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden onkoloji ve radyoterapi uzmanı Prof. Dr. Münir Kınay, “Yeter ki en küçük bir şikayette hekime koşulsun, nasıl olsa geçer diye ihmal edilmesin” dedi. Kınay, uyulması gereken kuralları ise şöyle sıraladı:
BU KURALLARA DİKKAT
* Erken tanı ve doğru tedavi hayat kurtarır.
* Tanı ve tedavi multidisiplinerdir. Yani tek bir hekim her şeyi bilmeyebilir. Uzmanlaşmış bir hastaneye başvurmanız önerilir. Böylece hekimler, birbirleriyle konuşup karar verecek ve size en uygun tedaviyi önerecektir.
* Önce radyolog ilgili yerinizin filmlerini çekecek, bir cerrah parça alacak veya hastalığı tamamen çıkaracaktır ve bu aldıklarını patolog denilen uzmana yollayacaktır. Patolog ilgili parçaya bakacak ve ismini koyacaktır. İsmi konulan hastalığınız bir toplantıda enine boyuna tartışılacak ve uygun tedavi kararı verilecektir.
* Üç tür ana tedavi vardır: Cerrahi, kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi). Cerrah hastalığı yeteri kadar çıkarmışsa tekrar ameliyat yapılmayabilir ve verilen karara göre çıkarılan yerde hastalık tekrarlamasın diye radyoterapi uygulanabilir veya hastalık kan yoluyla uzağa gitmesin diye kemoterapi yapılabilir. Bazen hem kemoterapi hem de radyoterapi beraber uygulanabilir. Bazen de hedeflenmiş ilaçlarla direkt hastalığa kemoterapi yapılabilir. Bu tedaviler yapılmış olan büyük çalışmaların sonuçlarına göre değerlendirilmektedir.
* Kanserin tedavisini yapan dala onkoloji denir. Dolayısıyla uzmanına da onkolog adı verilir. Ameliyatı yapana cerrahi onkolog, ilaç tedavisini uygulayana (kemoterapi) medikal onkolog ve ışın tedavisini yapana da radyasyon onkoloğu dendiği gibi. Bazen kanser hastalarının bağışıklığını, yani immun sistemi güçlendirmek gerekebilir, aşı önerilebilir. Bu uzmana da immünolog adı verilmektedir.
* Kanserde tedaviler artık çok gelişmiştir. Hedefe yönelik yeni tedaviler çıktığı gibi, bilgisayar sistemlerinin katıldığı, daha duyarlı, çok boyutlu, sağlam dokuların daha iyi korunduğu radyoterapi cihazları mevcuttur. Artık meme, gırtlak, prostat ve benzeri bir çok organ korunabilmektedir.
* Eğer biz en küçük belirtide hekime başvurursak ve kendimize dikkat edersek, anlamsız şeyler yemezsek ve şişmanlamazsak, hareketli bir yaşamı tercih edersek, üzülmemeye dikkat edersek ve de tütün gibi zararlı şeylerden uzak kalırsak, bize emanet edilen bu vücuda bakmış oluruz ve kanser ve benzeri hastalıklardan uzak kalırız.
Kanserin ilacı erken teşhis
KALP ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan kanser hastalığı, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012’de 8.2 milyon kişi akciğer, karaciğer, mide başta olmak üzere çeşitli kanserler yüzünden hayatını kaybetti. 2030’da kansere bağlı ölümlerin 13.1 milyon kişiye kadar çıkacağı öngörülüyor. Hal böyleyken önleyici sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve erken teşhis her şeyden önemli hale geliyor.
Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden onkoloji ve radyoterapi uzmanı Prof. Dr. Münir Kınay, “Yeter ki en küçük bir şikayette hekime koşulsun, nasıl olsa geçer diye ihmal edilmesin” dedi. Kınay, uyulması gereken kuralları ise şöyle sıraladı:
BU KURALLARA DİKKAT
* Erken tanı ve doğru tedavi hayat kurtarır.
* Tanı ve tedavi multidisiplinerdir. Yani tek bir hekim her şeyi bilmeyebilir. Uzmanlaşmış bir hastaneye başvurmanız önerilir. Böylece hekimler, birbirleriyle konuşup karar verecek ve size en uygun tedaviyi önerecektir.
* Önce radyolog ilgili yerinizin filmlerini çekecek, bir cerrah parça alacak veya hastalığı tamamen çıkaracaktır ve bu aldıklarını patolog denilen uzmana yollayacaktır. Patolog ilgili parçaya bakacak ve ismini koyacaktır. İsmi konulan hastalığınız bir toplantıda enine boyuna tartışılacak ve uygun tedavi kararı verilecektir.
* Üç tür ana tedavi vardır: Cerrahi, kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi). Cerrah hastalığı yeteri kadar çıkarmışsa tekrar ameliyat yapılmayabilir ve verilen karara göre çıkarılan yerde hastalık tekrarlamasın diye radyoterapi uygulanabilir veya hastalık kan yoluyla uzağa gitmesin diye kemoterapi yapılabilir. Bazen hem kemoterapi hem de radyoterapi beraber uygulanabilir. Bazen de hedeflenmiş ilaçlarla direkt hastalığa kemoterapi yapılabilir. Bu tedaviler yapılmış olan büyük çalışmaların sonuçlarına göre değerlendirilmektedir.
* Kanserin tedavisini yapan dala onkoloji denir. Dolayısıyla uzmanına da onkolog adı verilir. Ameliyatı yapana cerrahi onkolog, ilaç tedavisini uygulayana (kemoterapi) medikal onkolog ve ışın tedavisini yapana da radyasyon onkoloğu dendiği gibi. Bazen kanser hastalarının bağışıklığını, yani immun sistemi güçlendirmek gerekebilir, aşı önerilebilir. Bu uzmana da immünolog adı verilmektedir.
* Kanserde tedaviler artık çok gelişmiştir. Hedefe yönelik yeni tedaviler çıktığı gibi, bilgisayar sistemlerinin katıldığı, daha duyarlı, çok boyutlu, sağlam dokuların daha iyi korunduğu radyoterapi cihazları mevcuttur. Artık meme, gırtlak, prostat ve benzeri bir çok organ korunabilmektedir.
* Eğer biz en küçük belirtide hekime başvurursak ve kendimize dikkat edersek, anlamsız şeyler yemezsek ve şişmanlamazsak, hareketli bir yaşamı tercih edersek, üzülmemeye dikkat edersek ve de tütün gibi zararlı şeylerden uzak kalırsak, bize emanet edilen bu vücuda bakmış oluruz ve kanser ve benzeri hastalıklardan uzak kalırız.