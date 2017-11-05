Glokom tedavisinde ‘Jel Implant’ yöntemi

Halen dünyada 70 milyon insan glokom hastası ve glokom körlük nedenleri arasında ikinci sırada. Ancak “gözün sinsi hırsızı” diye tanımlanan glokom hastalığı bu kadar yaygın olmasına rağmen hastaların neredeyse yarısı tanı almamış durumda. Bunun sebebi de çoğu kez hiçbir öncü belirtisinin olmaması, genellikle ağrısız olması ve ileri dönemlere varmadıkça hastaların hissedebileceği belirtilerin olmayışıdır.

Karşıyaka Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. Esin Başer, glokom tedavisinde yeni yöntemin ‘Jel Implant’ olduğunu belirterek, şöyle anlattı:



15 DAKİKALIK UYGULAMA

“Glokom cerrahisinde en güncel gelişme ‘minimal invaziv glokom cerrahisi’dir. Bunun anlamı geleneksel yöntemlerin aksine, göz dokularında kesi yapmaksızın veya çok küçük bir kesiden minimal travma ve minimal diseksiyonu uygulanmasıdır. Bu yöntemlerden ülkemizde yeni uygulanmaya başlanmış olan jel implant, halen ABD ve Avrupa ülkelerinde, avantajları nedeniyle hızla popüler hale gelmiştir. Kollajen türevi olan jel implant yaklaşık bir saç teli kalınlığındadır. Bu yumuşak jel implant korneada kendiliğinden kapanan çok küçük bir kesiden özel enjektörü vasıtasıyla göze yerleştirilmektedir. Operasyon süresi yaklaşık 15 dakika olup uygulama günü birlik ve ayaktandır; güvenilirlik profili yüksektir. Diğer glokom ameliyatlarının aksine, dikiş vb kullanılmamaktadır ve iyileşme çok daha hızlı olmaktadır. Özellikle glokom damlalarının yetmediği veya yan etkiler nedeniyle tolere edilemediği durumlarda tercih edilmektedir. Gerekli olgularda jel implantın katarakt ameliyatı ile birlikte (aynı seansta) göze yerleştirilmesi de münkündür.”