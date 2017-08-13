Düzensiz kalp atışına dikkat



Kalp atışının düzensiz olması durumunun ‘aritmi’ olarak adlandırıldığını belirten Aritmi Merkezi’nden Yrd. Doç. Dr. Bekir Serhad Yıldız da, normal şartlarda kalbin dakikada 60-100 arasında attığını vurguladı, “Bir başka ifadeyle aritmi, kalbin çok hızlı atması (taşikardi), çok yavaş atması (bradikardi), kalp atışında düzensizliğin ve ritim bozukluluğunun genel adıdır” dedi.



Aritminin, kalp kası içindeki elektroiksel ileti sistemindeki anormallikten dolayı oluştuğunu belirten Yıldız, “Bu ileti bozukluklarının çeşitli sebepleri vardır: Yüksek kan basıncı, kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık sonucu kalp kasının zarar görmesi, kalp kapak hastalıkları, kalp krizi, kalp kasının iltihabı, elektrolit denge bozuklukları, kansızlık, tiroid bezi hastalıkları, aşırı miktarda alınan bazı keyif verici maddeler (nikotin, alkol, kahve, uyuşturucular gibi), karotis sinüs sendromu vb.” diye konuştu.



ERKEN TANI ÖNEMLİ

Kalp çarpıntısı sırasında elektrokardiyografi alınamadıysa belirli bir zaman dilimindeki kalp ritmini gösteren ritim ‘holter’ yapılabileceğini vurgulayan Dr. Yıldız, erken tanı ve tedavinin hastanın yaşam kalitesi üzerinde son derece etkili olduğunu belirtti. Aritmilerin ilaçla tedavisinin daha önce tek seçenek olduğunu, ancak şu anda çoğu vakada destekleyici bir rol oynadığını dile getiren Bekir Serhad Yıldız, sözlerini şöyle noktaladı:

“Günümüzde aritmi tedavisinde, kateter ablasyonu (radyofrekans dalgaları) veya kryobalon ablasyon (balonla dondurma) yöntemi uygulanmaktadır. Kateter ablasyon yöntemiyle tedavide başarı oranı yüzde 80-90 seviyelerine kadar yükselmektedir. EPS ile tespit edilen noktalara verilen radyofrekans dalgaları ile kalpte çarpıntıya neden olan ve normalde olmaması gereken odak ve ileti yolları yakılarak sonlandırılmaktadır. Bu işlem ise her yerde yapılmamaktadır. Özel donanımlı mekezlerde bu işin uzmanları tarafından yapılmaktadır. Atakalp Hastanesi de bu donanıma sahip bir kalp hastanesidir. Ayrıca hastanemizde, ihtiyacı olan hastalara ‘pacemaker’ olarak adlandırılan kalp pilleri (KPM), ölümcül ritim problemlerinde şok veren kalp pilleri (ICD) ve kalp kası ciddi olarak zayıflamış ve ileti sistemi bozulmuş hastalarda kasılmaya yardımcı olan özellikli kalp pilleri de (CRT) takılmaktadır.”