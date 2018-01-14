Doğru nefesle sağlıklı yaşam



Yapılan araştırmalara göre yetişkin bir insan, günde yaklaşık 23 bin kez nefes alıp verir. Yaşam boyunca bu kadar çok yinelenen bu eylemin ne kadar doğru yapıldığı önemli. “Doğru nefes alıp vermeyi öğrendiğimizde hayatımızda birçok şey değişir” diyen Özel Park Tıp Merkezi’nden Dr. Aslı Toros, sağlıklı yaşam için doğru nefes almayı şöyle anlattıyor:

KİŞİYE GÖRE EGZERSİZ

“Son 5-6 yıldır dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan değişik nefes ekollerini inceledim, uygulamalarına katıldım. Meslek yaşamımda da tıbbi tedaviye ek olarak birtakım nefes çalışmalarının kişi bazında değerlendirilerek hem tedaviye hem de sağlıklı yaşam profiline çok büyük katkılar sağlayabileceğini gördüm. Bundan sonraki hedefim ağırlıklı olarak ‘hastalık yok hasta var’ ilkesindeki gibi, olayı kişi bazında değerlendirerek nefes egzersizlerini çalışmalarıma ve tedavilerime entegre etmektir. Öncelikle bu konuda farkındalık yaratabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü nefes dediğimizde, hele de doğru nefes almak dendiğinde insanların aklında bir soru işareti belirmekte. ‘Nefes alıyoruz ki yaşıyoruz, doğrusu eğrisi mi var bu işin’ gibi bir soru geliyor çoğunluğun aklına. Hastalarımı muayene ederken öncelikle nefes paternlerine bakıyorum ve nefesin yetersiz gittiği bölümleri ya da uzun-kısa, hızlı-yavaş, derin yada sığ nefes paternlerini gözlemliyorum. Bu konuda kendilerini bilgilendirdiğimde ve nefesleri ile ilgili geri bildirim yaptığımda çoğunlukla bir şaşkınlık, sonrasındaysa büyük bir merak ve heyecan; ilk defa duyduklarını söylüyorlar.

İÇİMİZDEKİ ŞİFA GÜCÜ

Bizler tıp doktorları olarak yıllarca hastalarımızı çıkan en yeni ve son teknoloji tıbbi yöntemlerle ve en etkili ilaçlarla tedavi etmeyi çok sevdik ve uyguladık ancak bunun yanı sıra hepimizin kendi içindeki şifa gücünü ortaya çıkaracak en önemli araçlardan biri olan kendi nefeslerimizi doğru kullanabilme konusunu ne yazık ki geri plana attık...

AKCİĞER EKSİK KAPASİTE

Yeni doğan bir bebek diafram kasını yüksek kapasiteyle kullanarak nefes alıp verir. Ancak daha sonra yaşam boyunca çocukluktan itibaren çeşitli stresler, duygusal durumlar normal nefes alışkanlıklarımızı bozmaya başlar. İnsan solunumunu farkında olmadan sağlıksız bir şekilde kısıtlayabilir, değiştirebilir. Stres anında nefesin tutulması veya nefes alış verişlerin hızlanması, bazen de sığ nefes alıp vermeler çok sık rastlanan bir tepkidir. Ayrıca masa başı iş yapmak, duruş bozuklukları, tüm gün bilgisayar karşısında oturup çalışmak, beli fazlaca sıkan kemer, dar giysi ve korseler nefes alışkanlıklarımızda ciddi kısıtlamalara sebep olabilir. Ancak çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Kısıtlı nefes alış verişler zamanla alışkanlık haline gelebilmektedir. Çoğumuz ne yazık ki akciğer kapasitemizi sanılanın çok daha altında kullanmaktayız.

GÜNDE SADECE 10 DAKİKA

Her gün sadece 5-10 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz nefes egzersizleri ile yaşamınızda büyük farklılıklar yaratabilirsiniz. ‘İş güç var, yapmam gereken bir sürü iş var’ diyen kişilere şunu söyleyebilirim; kendimize veremediğimiz ve kendimizde olmayan hiçbir şeyi başkasına veremeyiz. Uçakta tehlike anında oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuğunuza takmanız gerektiği anons edilir; işte bu bakış açısı tüm yaşamımız için de geçerli olmalıdır. Yapacağınız günlük nefes egzersizleri ile bir süre sonra bozulmuş nefes alışkanlıklarınız tekrar olması gerektiği şekle dönüşecektir. Zindeliğiniz için ayıracağınız günlük kısa süreli nefes egzersizi vakitleri ile kendi ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınıza yapacağınız katkı emin olun ki çok kısa sürede aile ve iş yaşamınızda, ayrıca yaşadığınız çevrede inanılmaz olumlu etkilere kapı açacaktır.”