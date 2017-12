Büyük ikramiyeye kalbiniz hazır mı

HER insanın hayatında birkaç defa ciddi derecede heyecanlandığı anlar ve zamanlar vardır.

Kimilerine göre bu anne ya da baba olduğunun haberinin verilmesi, kimilerine göre evlendiği gün, kimilerine göre de lunaparkta radar üzerinde geçirdiği birkaç dakikadır. Fakat çok az insanın yaşadığı bir heyecan daha vardır hayatta, Milli Piyango çekilişinden büyük ikramiyeyi kazandığını öğrendiği an...

Milli Piyango İdaresi’nin bu gün yapılacak yılın son çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL. Heyecan dorukta. Özel Tınaztepe Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Efe Edem, bu konuya şunları söylüyor ve uyarıyor:

HEYECANDAN UZAK DURUN

“Gerçekten büyük bir duygu yoğunluğu, şok ve stres... Biz kalp hekimlerinin hastalarımıza sürekli öğütlediği ve kendimizin de sürekli uymaya çalıştığımız altın öğütlerden biri stresten ve aşırı heyecandan uzak durulması gerektiğidir. Şimdi düşünün biletine 61 milyon TL isabet etmiş birini ve onun yaşadığı bu heyecanı. Tarifi zor, heyecanlı, riskli, bazen de üzücü olarak ölümcül... Ani olarak yaşanan heyecan dalgaları panik atağı tetikleyebilir, bu da beraberinde kalp krizini getirebilir. Halihazırda kalp hastalığı tanısı olan bireyler başta olmak üzere, daha önceden bilinen kalp damar hastalığı olmayan bireylerde dahi ani ve aşırı heyecan kalpte ritm bozukluklarını ve ciddi kalp damarı spazmlarını tetikleyebilir. Ani ritm bozuklukları ve damar spazmları ise hayatı tehdit edecek kadar vahim sonuçlar doğurabilir. Bu tip durumlardaki kişilerde nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik ve bayılma gibi belirtilerin yanında tipik kalp krizi bulgusu olan sırta, çeneye veya sol kola yayılım gösteren baskılayıcı-yanıcı vasıfta göğüs ağrıları aniden ortaya çıkabilir. Ani heyecanlanma sonrası bu gibi belirtiler varsa dikkatli olunmalı ve mümkün olan en kısa zaman içinde profesyonel sağlık hizmeti veren bir yere başvurulmalıdır.

UMUTLARINIZI KORUYUN

Ne derler biliyorsunuz: ‘Çıkmaz demeyin şansınıza güvenin’. Bence de her zaman şansınız güvenin ve umutlarınızı koruyun. Bunun yanında kendimize de çok iş düşüyor kalbimizi ‘o anlar’a hazırlamak için. Her fırsatta hastalarıma tavsiye ettiğim gibi size de ediyorum; düzenli spor yapın, yağlı besinlerden ve aşırı stresten uzak durun, sigara içmeyin ve ilaç kullanmaktaysanız lütfen düzenli kullanın. Unutmayalım ki, hayat tarzı değişikliği yapıp düzenli ve sağlık bir ömür sürmek kendimize olduğu kadar bizi sevenlere de olan borcumuzdur. Kalbinizin her zaman yeni heyecanlar için hazır olması dileğiyle...”



----------------------

Özel Çınarlı’da

yeni yıl pastası

İZMİR’de Özel Çınarlı Doğum Hastanesi pasta keserek 2018’e ‘merhaba’ dedi. Hastane kurucularından Doç. Dr. Güngör Tuncay, 1992 yılından bu yana hizmet verdiklerini belirterek, “Hastanemizde özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitemizde erken doğan bebek ve bunun getirdiği komplikasyonlar tedavi ediliyor. Endoskopik uygulamalar, özellikli ameliyatlar, epidural anestezi ile ağrısız doğum İzmir’de ilk kez hastanemizde gerçekleştirilmiştir. Ameliyathane ve doğumhane ekibimiz 24 saat kesintisiz, her an göreve hazır bulunmaktadır” dedi.