Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Bilge EGEMEN>Çocukluğunu hatırlamadan, çocukla konuşma
"Bilge Egemen" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Bilge Egemen" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Bilge Egemen

Bilge Egemen

Çocukluğunu hatırlamadan, çocukla konuşma

19 Nisan 2019

Bilirsin o şarkıyı. Hani Orson Welles ormanların en kralı arslanlar gibi gümbür gümbür sesiyle, "I know what it is to be young..." der. Şarkı söyler gibi değil, mırıl mırıl konuşur gibi ama. O yüzden daha da karizmatik ve inandırıcıdır söyledikleri. Karşında sanki deden varmış da sana nasihat veriyormuşçasına gevşemeden, hazırolda dinlersin şarkıyı.

 

 

Çevirirsek, "Ben gençlik ne demek bilirim koçum da, sen yaşlılıktan gram anlamazsın" minvalinde birşeylere denk gelir anlamı.

Bizim çocuklar (oğlum Cem'in de dahil olduğu İzmir Gelişim Koleji Belgesel Kulübü) şarkının tam tersinden bakarak "Yaş: 12" adında bir belgesel hazırladı. Kulüp saatlerinde, cep telefonlarıyla okulun içinde çektiler.

Önce birbirleriyle röportajlar yaptılar. Malum 12, ergenliğe giriş yaşı. İlgi alanlarını, duygusal dalgalanmalarını anlattılar. Sonra da okulun içinde karşılarına çıkan tüm yetişkinlere "Siz 12 yaşınızı hatırlıyor musunuz acaba?" diye sordular.

Yani konunun özü şöyle bir şey oldu: Biz 12 yaşın ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Ama siz hatıralarınıza ne kadar hakimsiniz ve o hatıralarla bizleri ne kadar anlayabilirsiniz?

Ortaya öyle naif bir hikaye çıktı ki, lütfen bul linkini ve izle.

Bir kere bu yaşlarda çocuğu olmayan biri, onların ilgi alanlarıyla ilgili röportajları dinlese Japonca konuşuyorlar diye tahmin eder.

Yetişkin röportajlarını dinleyen çocuklar da, bu yetişkinlerin Cilalı Taş Devri'nden (bizim zamanımızda telefonlar, internetler yoktu evladım) günümüze ışınlandığını zanneder.

Belgeselin sonunda biz yetişkinler için şöyle bir yazı döşenmişler:

Çocukluğunu hatırlamadan, çocukla konuşma

BÜYÜKLERİMİZE TAVSİYELER

Eleştirmek yerine dinleyin

Bizimle aynı dili konuşun, jargonlarımızı öğrenin

Ortak ilgi alanları bulun, bizimle birlikte yapın

Teknolojiyi yakından takip edin

Bizimle iletişimi kesmeyin

Sevildiğimizi, hep yanımızda olduğunuzu hissettirin

Belgeseli izleyen biri olarak. Bu da benden sana tavsiye: Bundan böyle, çocuklara höt, zöt, şöyle yapma, böyle etme demeden önce derin bir nefes al. Birkaç saniye durup, 12 - 13 yaşlarını hatırla.

Ergenliğe giren onlar olduğu için, mazaretleri (duygusal iniş çıkışlar, ani parlamalar) tonla.

Bizim ne mazeretimiz var acaba?

Not: Çocuklar bu belgeselle 3. Ekin Kısa Film Festivali'nden "En İyi Film" de içinde olmak üzere 2 ödülle döndüler. Tebrikler, tebrikler gelsin onlara.

 

 

X
Bilge EGEMEN Bilge EGEMENTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...19.04.2019
Kimlik numarası 1994 ile başlayan TC vatandaşıErtuğrul ÖZKÖKKimlik numarası 1994 ile başlayan TC vatandaşı19.04.2019
Seçim sonuçlarını doğru değerlendirelimYalçın BAYERSeçim sonuçlarını doğru değerlendirelim19.04.2019
Önyargıyla yaklaştım ama elimden bırakamadımOnur BAŞTÜRKÖnyargıyla yaklaştım ama elimden bırakamadım!19.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.