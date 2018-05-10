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Bilge Egemen

Bilge Egemen

Bi arkadaşın başına gelmiş

10 Mayıs 2018

HANİ bazen öyle bir şey gelir ki başına, yerin dibine girsen yetmez...

 

Şip şak Mars’a ışınlanmak istersin. Ya da buhar olup atmosferde ılık ılık salınmak...
Bundan böyle kedimiz Minnoş’un tek bir kirpiği olsam da yeter ki artık ben, ben olmasam dersin. Düşün artık başına geleni. Ya utanç verici bir meseledir... Ya da sen artık “aptal” de “şapşal” de “sersem” de, ne yakıştırırsan işte, o duruma düşmüşsündür.
Fakat gel gör ki o başına gelen hikaye gülmekten çatlatabilir de insanı. Ya da şaşkınlıktan dilini yutturabilir.
Tabii senin başına gelmemiş olsa.
O zaman ne yaparsın sen de? Bir arkadaşının başına gelmiş gibi anlatabilirsin mesela. Belki anlatmışsındır da.
İşte bambaşka dünyalardan 99 kadın da biraraya gelmiş ve aynen böyle yapmış. Anlattıkları güldüren, ağlatan, ders ya da ilham veren itiraflar “Bi Arkadaşın Başına Gelmiş” adında bir kitaba dönüşmüş. Bu arada hangi itiraf kime ait, o belli değil kitapta.
Var birkaç arkadaşım aralarında. İnan çatladım, hangisi hangisinin itirafıdır diye iz sürmekten hafiyeler gibi... Ve fakat kitap ser verip, sırrı veremedi. Bu arada kitabın telif gelirinin yarısı Kansersiz Yaşama Derneği’ne aktarılıyormuş. Bunu da mutlaka söylemeli.

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