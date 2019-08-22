Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aziz DEVRİMCİ>Lezzet dağıtıyoruz
"Aziz Devrimci" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aziz Devrimci" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aziz Devrimci

Aziz Devrimci

atdevrimci@gmail.com

Lezzet dağıtıyoruz

22 Ağustos 2019

Sayfalarca menü, onlarca afili fotoğraf ve gösterişli sunumlar...

Ancak.
Lezzetten yoksun, makineleşmiş ellerin hazırladığı tava ve gaz kokusu sinmiş yemekler.
* * *
Bahsettiğim durum, herkesin birbirini taklit ettiği -benim bir türlü adlandıramadığım ama “kafe” adı altında şatafatlı dekorlarıyla hizmet veren- bu mekânlarda mevcut. Avrupa’da ise çoğunlukla tek sayfayı aşmayan menüleri, sade sunumları ve lezzet odaklı birkaç çeşit spesiyal yemek, tatlı ve içecekleri ile bilinir kafeler.
* * *
Lezzete hasret kaldığımız bu günlerde, büyük “Şef Ali” ve yeni nesil “Şef Tolgar” sihirli ve leziz dokunuşlarla, başlıkta kullandığım “lezzet dağıtıyoruz” sloganıyla, gerçek anlamda bir kafe tarzı olan Chef’s Touch Café’yi kurmuşlar.

Lezzet dağıtıyoruz

Spesiyal soslu, cevizli yeşil salata, Cenevre soslu bonfile ve patates kızartması, içi Belçika çikolatası “callebaut” üstü de dondurma ile lezzetlendirilmiş fondant (unsuz hamur). Set menü olarak öğlen ve akşam yemeklerinde sunuluyor. Asıl sihir Cenevre sosunda tabii. Aynı sosla servis ettikleri tavuk bonfile de şaheser. Tabağı önünüze koyduklarında yayılan kaliteli tereyağı kokusunu alıyorsunuz, içindeki baharatları kısmen tahmin etseniz de Şef Ali’nin çaprazlama yöntemi ile baharat kullanarak elde ettiği lezzetten, düşündüğünüz bazı aromalarda yanılabiliyorsunuz. Orta pişmiş bonfilenin yanındaki patates kızartmasının sosa bulanmış kısmını yemek ayrı bir keyif veriyor. Yanında ekmek yenmez ama sosa banabilmeniz için birkaç dilim veriyorlar. Sabahları 10’da açıldığında sıcacık kruvasan ve simit, kahve ya da çay tercihinize eşlik edebiliyor. Şef Ali Açıkgül’ün, Chef Akademi’den yetiştirdiği şefler, hem bonfileyi pişiriyor hem de kahveyi. Nenehatun Caddesi’nin üst ışıklarında durduğunuzda sağınızda Chef’s Touch Café ve San Sebastian’ın scooter arabasını göreceksiniz. Çekinmeyin, fiyatlar çok uygun. Lezzetli bir şeyler yemek için uğrayın.

Lezzet dağıtıyoruz

SAN SEBASTIAN

Sevgili Şef Ali’nin kendi tarifini uygulayarak patentini aldığı efsane yanık tatlıyı, ilk yediğimde mest olmuştum. Chef’s Touch’ta yerken yine mest oldum. San Sebastian adını son birkaç yıldır sıkça duyduğunuzu biliyorum. Bir tür cheesecake olarak biliyor ve severek yediğinizin de farkındayım. Bazı kafe ve restoranların çaktırmadan çakmasını yaparak San Sebastian’ı çağrıştıran isimlerle servise koyduğunu da gördüm. Hiç birisi San Sebastian’a has o yanık tadı veremedi. Lezzetlerin markalaşması ve yüksek kalitede ehil ellerden tüketiciye ulaşması ile lezzet kirliliğinden kurtulabiliriz. Emeğe saygı duyarak, her gün Chef Akademi’de üretilen taze San Sebastian’ları bulabileceğiniz noktaları yazıyorum:
Bilkent’te “Fameo”, Ümitköy’de “Coffee Craft Town”, Panora’da “Clinic Coffee”, Çayyolu’nda “No29 Dükkan Coffee”, Çankaya’da Chef’s Touch. Ayrıca uluslar arası bir kahve zinciri de satışa sunmuş. Hem emeğe, hem de lezzete saygı adına “San Sebastian’ı” buralarda tadın.

Lezzet dağıtıyoruz

HADİ ÇOCUKLAR ‘TACO’ YEMEYE

Çocuklarımızı evde beslediğimizde, doğal, taze ve katkısız yiyecekler olmasına özen gösteriyoruz. Aynı özeni maalesef dışarıda göstermediğimizi ya kabullenmek istemiyor ya da “bir kereden bir şey olmaz” diyerek AVM’lerin sağlıksız ortamında “fast food” denen yiyecekler yemelerine göz yumuyoruz. İllaki dışarıda yemek yenecekse yemek katlarında değil de sağlıklı restoran, lokanta havasında yerlere gidilmeli. Geleneksel yemeklerimiz, özgün tatlarımız ilk tercihimiz olmalı. Ancak çocuk bu! farklı şeyler denemek isteyebilir. O halde yine geleneksel yabancı tatlara yönlendirebilirsiniz. Meksika’nın dünyada en yaygın ve bilinen geleneksel atıştırmalığı taco ilgilerini çekecektir. Mısır lavaşının içinin farklı sebze ve etlerle doldurularak, doğal soslarla zenginleştirilip, katlanınca etrafından sarkan içeriğin iştah açtığı, ağız dolusu ısırıktan sonra parmaklara bulaşan lezzetin yalandığı bir keyif. Bilkent Ankuva’daki Piel Roja’nın enfes ve doğal burgerlerini yazmıştım daha önce, aynı özeni gösterdikleri taco da güzel. Şimdilik sadece kıyma, çedar peyniri ve marulun olduğu taco’yu yapıyorlar, muhtemelen farklı versiyonlarını da yapacaklardır. Çocuklarınız fast food istediğinde taco yemeyi önerin, “hayır” diyeceklerini sanmıyorum.
Deneyin derim.

Lezzet dağıtıyoruz

X
Aziz DEVRİMCİ Aziz DEVRİMCİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
‘Aynı irade’Rauf TAMER‘Aynı irade’22.08.2019
Tünellere bir ufak uyarı yeterCengiz SEMERCİOĞLUTünellere bir ufak uyarı yeter22.08.2019
Japon karikatürcü Türk karikatürünü yazdıDoğan HIZLANJapon karikatürcü Türk karikatürünü yazdı22.08.2019
Üzüm çekirdeği mi zerdeçal mıOsman MÜFTÜOĞLUÜzüm çekirdeği mi zerdeçal mı?22.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.